Teismui perduota „Jėzaus“ nužudymo byla (papildyta)

Kaip jau rašyta, lemtingomis 54-erių Robertui I. tapusios išgertuvės, kuriose degtinė užsigerta alumi, įvyko prieš metus jo namuose Žemaičių gatvėje.

Anot jo nužudymo bylą teismui rengusių teisėsaugininkų, surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad kartu su užstalės šeimininku girtavę 28-erių Vidas Šatas ir 36-erių Mantas Germanavičius padarė jam mirtinus sužalojimus žirklėmis, kurių rasti nepavyko. Įtariamieji teigia, supratę, ką padarė, jomis atsikratę.

Jie prisipažįsta, kad norėjo pasišaipyti iš impozantiškos užstalės šeimininko, dėl to ir turėjusio tokią pravardę, išvaizdos. Tačiau neigia jį nužudę. Esą tik apkirpę jam miegančiam barzdą. O po to norėję pagražinti ir ūsus. Tačiau netyčia įkirpę į nosį. O, kai "gražinamasis" esą visai dėl to nesipriešino, įkirpę jam ir į ausį.

Anot ekspertų, Robertui I. padaryti sužalojimai sukėlė ūmų kraujavimą, dėl kurio jis netrukus mirė. V.Šatui ir M.Germanavičiui pareikštas kaltinimas iš chuliganiškų paskatų, įžūliais veiksmais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei ignoruojant visuomenėje priimtas elgesio taisykles ir demonstruojant niekinantį požiūrį į nukentėjusįjį, jį nužudžius. Už tai gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

Be to, "pagražinę" Robertą I., jie toliau girtavo. Ir tik po kurio laiko pastebėjo, kad jis jau pamėlynavęs. Tai konstatavę, jie dar bėgo į netoliese esančią parduotuvę ir prašę iškviesti greitąją. Tačiau atvykę greitosios medikai jau niekuo jų aukai negalėjo padėti.

Aukos kaimynystėje - taip pat Žemaičių gatvėje gyvenantis M.Germanavičius, kaip ir V.Šatas, kurio gyvenamoji vieta - Partizanų gatvė, - jau ne kartą teisti. Tačiau lig šiol - tik dėl turtinių nusikaltimų. V.Šatas - net penkis kartus. Jo biografiją "puošia" ir teistumai už vagystes Vokietijoje.

Ikiteisminį naujo jiems inkriminuojamo nusikaltimo tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos skyriaus, narpliojančio rezonansinius nusikaltimus, pareigūnai.

Byla bus nagrinėjama Kauno apygardos teisme.