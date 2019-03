Ar H. Daktarui teks paneigti ir tai, ką įsižeidusioji jau pamiršo?

Apetitas sumažėjo

Mergautinę pavardę susigrąžinusi Mongolo našlė šį kartą reikalauja keliolika kartų mažesnio atlygio, negu prašė priteisti iš Henytės už jos vyro nužudymą.

Šį kartą H.Daktarui pareikštas tik 3 tūkst. eurų ieškinys už esą šmeižikiškus ir jos garbę bei orumą žeminančius teiginius, kuriuos iki gyvos galvos įkalintas Henytė prieš keletą metų išsakė vienoje LNK televizijos laidoje, kurios įrašas buvo patalpintas ir į internetą.

Loreta Gedvilaitė

Šioje laidoje H.Daktaras, kuriam už grotų sukako jau 61-eri, kalbėdamas apie R.Ganusausko našlę vartojo šios atžvilgiu tokius epitetus, kaip „barakuda“, „valkata“, „narkomanė“.

L.Gedvilaitė prašo priteisti už tai iš Henytės ne tik minėtą moralinį atlygį, bet ir įpareigoti jį taip pat viešai – iš televizijos ekrano paneigti savo teiginius.

Šiandien šioje civilinėje byloje įvyko baigiamosios kalbos, kuriose nei Italijoje gyvenanti ieškovė, nei iš Lukiškių kalėjimo į Pravieniškių pataisos namus perkeltas H.Daktaras, anksčiau dalyvaudavęs šios bylos nagrinėjime nuotoliniu būdu, nedalyvavo.

Ieškovės advokato argumentai

Anot L.Gedvilaitės advokato Kęstučio Jokimo, įrodyti, kad esą tada sakė tiesą turi H.Daktaras.

Tačiau, nagrinėjant jo atstovaujamosios ieškinį jokių šią sukrėtusių vyro giminaičio teiginių įrodymų nebuvo pateikta. Nors, atlikus šioje byloje lingvistinę ekspertizę, nustatyta, kad H.Daktaro teiginiai buvo konstatuojamojo pobūdžio informacija. Jo pasisakymai – žeminantys kitą asmenį.

L.Gedvilaitės advokatas rėmėsi ir Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, kad, jeigu visuomenės informavimo priemonė neiškraipė asmens žodžių, dėl kurių kažkas įsižeidė, už tai turi atsakyti tas, kas šiuos žodžius pasakė, o ne juos išplatinusieji.

Be to, anot laidą rengusių žiniasklaidos atstovų, jų darytas interviu su H.Daktaru buvo ne apie R.Ganusauską ar šio našlę. Apie juos Henytė pradėjo pasakoti pats – savo iniciatyva. Ir minėti jo teiginiai pakenkė jo atstovaujamosios reputacijai, nes suformavo apie šią neigiamą nuomonę ir pakirto draugų bei visuomenės pasitikėjimą ja.

Be to, L.Gedvilaitė nepriklauso viešų asmenų kategorijai, todėl jos prašoma kompensacija yra adekvati. O tai, kad L.Gedvilaitė nenusipelnė tokių H.Daktaro apibūdinimų, įrodo ir jos pasikviestos trys liudytojos, apibūdinusios ieškovę kaip tvarkingą, padorią ir narkotikų nevartojančią moterį. Paskutinį teiginį, pasak L.Gedvilaitės advokato, turi įrodyti ir teismui jos pateikta pažyma iš Respublikinio priklausomybės ligų centro, kad ji niekada nebuvo šio kliente.

Atsakovo advokato kontrargumentai

Beveik tris kartus ilgiau už ieškovės advokatą kalbėjęs H.Daktaro advokatas – Vytautas Sirvydis, atėjęs į posėdį pasiramsčiuodamas dviem ramentais – dėl lūžusios kojos, teismui pateikė ne vieną priežastį, kodėl ieškinys turi būti atmestas.

Vytautas Sirvydis

Pirmiausiai, jis turėjo būti pateiktas Kaišiadorių teismui, nes dabartinė atsakovo gyvenamoji vieta – Pravieniškės.

Antra, jau yra suėjęs trijų metų senaties terminas nuo 2015-ųjų kovą H.Daktaro Lukiškėse duoto interviu žurnalistams, dėl kurio L.Gedvilaitė kažkodėl tik 2018-ųjų birželį pareiškė ieškinį. Nors, gyvendama Italijoje, ji matyti tos LNK laidos negalėjo. O į internetą ją patalpino ne už grotų esantis H.Daktaras, todėl ne jis turėtų būti ir atsakovu. Juk tada Lukiškių kameroje jis perpasakojo savo beveik 30 metų senumo pokalbį su R.Ganusausku, kuriame atkalbinėjo šį nuo vestuvių su L.Gedvilaite, tik vienam žurnalistui. Į ką ieškovės advokatas atkirto, kad šio pokalbio metu H.Daktaras nebuvo filmuojamas slaptai ir suprato, kad tai pateks į viešąją erdvę.

Be to, pasak V.Sirvydžio, tas interviu buvo beveik poros valandų ilgumo, o parodyta tik nedidelė jo dalis. Tačiau, ir joje H.Daktaras išsakė tik savo nuomonę, o teisinėje valstybėje už tai nepersekiojama.

Dėl ko įsižeidė našlė?

Neįmanomas, V.Sirvydžio teigimu, ir reikalavimas paneigti esą L.Gedvilaitę įžeidusius teiginius, nes H.Daktaras daugių daugiausia galėtų tai padaryti toje pačioje Lukiškių patalpoje, kurioje juos pasakė. Nei LNK televizija, nei per šią parodyta laida, kurioje panaudota dalis interviu, jam nepriklauso.

Be to, anot V.Sirvydžio, ieškinio nagrinėjimo metu surinkti įrodymai pagrindžia H.Daktaro teiginius – kad iš trylikos savo pirmosios santuokos metų L.Gedvilaitė apie dešimt jų buvo R.Ganusausko meiluže. Ir jų santykiai prasidėjo, praėjus vos metams po vestuvių.

Dar viena priežastis, anot H.Daktaro advokato, atmesti L.Gedvilaitės ieškinį – jos pačios parodymai teisme, per kuriuos paaiškėjo, kad ji nelabai supranta esą ją įžeidusių žodžių prasmę. Be to, atsiminė tik du iš jų – „barakuda“ ir „valkata“. Esą pirmasis reiškia nemoterišką moterį, kuri nesirūpina šeima, t. y. yra laisvo elgesio. Pastarąją reikšmę, anot l.Gedvilaitės, turi ir žodis „valkata“.

Ir teigti, kad R.Ganusausko našlė nėra viešas asmuo yra per siauras požiūris. Pasak V.Sirvydžio, Europos žmogaus teisų teismas yra išaiškinęs, kad šiai kategorijai priklauso ir asmenys, kurie patys save viešina, o L.Gedvilaitė dalyvauja ir televizijos laidose, ir duoda interviu knygoms apie nusikalstamo pasaulio užkulisius.

Galiausiai, ji per apklausą teisme pareiškė, kad H.Daktaro žodžiai jos neįskaudino. Ji tik nori, kad šie būtų viešai paneigti.

Anksčiau prašė pusės milijono

Kaip jau rašyta, prieš metus Kauno apylinkės teismas nagrinėjo L.Gedvilaitės ieškinį H.Daktarui, kuriuo ji prašė priteisti jai bei be tėvo užaugusiam judviejų su R.Ganusausku sūnui po pusę milijono eurų, šio ieškinio patenkinimui areštuojant Henytės šeimos pilaitę Užliedžiuose bei kitą jos turtą.

Tokio paties atlygio L.Gedvilaitė su sūnumi tada prašė ir iš Egidijaus Abariaus, pravarde Goga, taip pat įkalinto už Daktarų nusikalstamam susivienijimui inkriminuotus 1993-2000-aisiais padarytus nusikaltimus.

Savo ieškinius tada L.Gedvilaitė grindė tuo, kad visų instancijų Lietuvos teismai pripažino H.Daktarą ir E.Abarių kaltais dėl jos vyro nužudymo.

Anot teisėsaugininkų, su Mongolu buvo susidorota, įtariant jo ryšį su 1993-iųjų spalio žudynėmis Daktarų irštvoje – kavinėje „Vilija“, per kurias, kaip manoma, vietoj H.Daktaro ir kitų gaujos vadeivų buvo sušaudyti penki eiliniai kriminalinio pasaulio atstovai.

R.Ganusauskui dingus be žinios, buvę sėbrai atidavė jo našlei vyro mersedeso raktelius bei laikrodį „Rolex“. Be to, remiantis L.Gedvilaitės parodymais Klaipėdos apygardos teisme – nagrinėjant Mongolo nužudymo epizodą, už kelių savaičių po šio dingimo jai pasiteiravus H.Daktaro, kur vyras, esą Henytė pareiškė: „Užmušiau, pakasiau ir dar apšlapinau kapą.“

Priteista dešimt kartų mažesnė suma

Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, nagrinėjusi minėtus L.Gedvilaitės ir šios sūnaus šešiaženklius ieškinius, pernai balandį patenkino juos tik iš dalies, priteisdama abiem daugiau kaip dešimt kartų mažesnes sumas – po 45 tūkst. eurų.

Tačiau kartu buvo priteistos ir penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo minėtų sumų, skaičiuojant jas nuo šios bylos iškėlimo 2017-ųjų rugsėjį iki sprendimo įsiteisėjimo.

Be to, L.Gedvilaitei ir jos sūnui iš H.Daktaro ir E.Abariaus buvo priteista ir po 176 eurus bylinėjimosi išlaidų. O valstybei – po 1215 eurų.

D.Jasaitienės nutartį apskundė ir atsakovų, ir ieškovų advokatai. Šių skundus nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Dalės Burdulienės, Mindaugo Šimonio ir Mariaus Bartninko kolegija pernai spalį juos atmetė, palikdama galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą. Ir šis įsiteisėjo vos paskelbus minėtą nutartį.

Naują L.Gedvilaitės ieškinį nagrinėjusi teisėja Simona Dementavičienė savo sprendimą skelbs balandžio 1-ąją.