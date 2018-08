Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo Kauno VPK nutraukti 1,370 mln. eurų vertės pirkimą

Anot VPT vertinimo išvadų, Kauno apskrities VPK reikalavimas tiekėjams pateikti pastarųjų 3 metų profesinio pajėgumo reikalavimus yra nepagrįstas.

„Nustatant techninio, profesinio pajėgumo reikalavimus darbų pirkimo atvejais turi būti prašoma tiekėjų pateikti įrodymus per paskutinius 5 metus, o ne per pastaruosius 3, kaip perkančioji organizacija nurodė“, - akcentuoja VPT.

Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nurodo, kad perkančiosios organizacijos reikalavimas tiekėjui būti įvykdžiusiam bent vieną ne mažesnės nei 450 tūkst. eurų be PVM vertės sutartį yra ribojantis konkurenciją.

Kaip rašo VPT, reikalaujamas pirkimo sutarčių skaičius priklauso nuo to, ar pirkimo objektas yra dalus. Anot VPT išvadų, Kauno apskrities VPK nurodo, kad, jei pirkimo objektas yra sudėtinis ir gali būti dalus (pavyzdžiui, perkami keli automobiliai, kelių objektų kadastriniai matavimai, maitinimo ar valymo paslaugos), o prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminas yra nevienkartinis, tiekėjo prašoma būti įvykdžius bent vieną ar daugiau pirkimo sutartį, kurių bendra vertė būtų ne mažiau kaip pusė pirkimo objekto vertės.

„Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2 priedu „Techninė specifikacija“ nustatyta, kad pirkimo objektą sudaro aštuoni skirtingų pavadinimų statinių griovimo, teritorijos išvalymo nuo naftos produktų užteršimo ir jos sutvarkymo darbai.

(Jie, - ELTA) turi būti įvykdyti per 3 mėnesius - t. y. šio vykdomo viešojo pirkimo objektas yra sudėtinis ir gali būti dalus, todėl toks kvalifikacijos reikalavimas per trejus metus viena sutartimi būti įvykdžiusiam bent vieną pastato, statinio griovimo ar ardymo darbų sutartį už 450 tūkst. eurų be PVM yra nepagrįstas, neproporcingas, dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją ir nesuteikiantis galimybės varžytis rinkoje esantiems patyrusiems tiekėjams, kurie gali būti įvykdę kelias panašias sutartis“, - nurodo VPT.

Anot tarnybos, tiekėjai, pagal kelias atskiras sutartis turintys tinkamos patirties pastatų ar statinių griovimo ardymo darbų atlikime, taip pat būtų pajėgūs vykdyti pirkimo sutartį.

Kauno apskrities VPK gali apskųsti šią išvadą teismui.