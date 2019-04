Vienos Kauno progimnazijos vaikus užpuolė utėlės?

Tėvų skundai

„Kauno dienos“ redakciją pasiekė kelių tėvų skundai, jog V.Kuprevičiaus progimnazijos auklėtiniai į namus iš ugdymo įstaigos jau kelis mėnesiu parsineša utėlių. Tėvai piktinasi, jog mokyklos vadovybė nieko nedaro.

„V.Kuprevičiaus progimnazijoje nuo šių metų sausio mėnesio yra utėlių protrūkis. Mokykla ne tik niekaip nesugeba išspręsti šios problemos, bet kategoriškai ją neigia. Rezultatas – kraupus. Iš vienos klasės išplito į penkias. Tiek užsikrėtusių klasių yra mūsų žiniomis, o kokie tikrieji mastai, žino tik mokyklos valdžia“, – laiške dėstė į šią mokyklą vaikus leidžianti Deimantė.

Kiti tėvai redakciją informavo, jog utėlės paplito tarp 1-3 klasės mokinių. Tėvai tvirtino, kad mokyklos vadovybė neigia šią situaciją, todėl kiti tėvai nebuvo informuoti.

„Tie tėvai, kurie tvarkingesni, savo vaikus sutvarko, bet tie, kurie vargingiau gyvena, pas juos taip ir toliau veisiasi utėlės. Mes savo vaikus sutvarkome, o jie ateina į mokyklą į vėl tas pats. Vaistai nuo utėlių kainuoja apie 40 eurų, tai gal dėl to kai kurios šeimos ir negali vaikų susitvarkyti. Čia kova su vėjo malūnais, kai direktorė problemos nemato. Visas trečias aukštas turi utėlių. Apie tai kalba visų klasių tėvai“, – sakė mama Miglė. Ji pridūrė, kad nemažai tėvų galėtų solidariai nupirkti vaistų vargingiau gyvenančioms šeimos, tačiau pirmiau utėlių problemą turi pamatyti mokyklos administracija ir įpareigoti tėvus gydyti vaikus nuo utėlių.

Žeminantys pasakymai

Tėvus šokiravo mokyklos atstovų pozicija. Anot tėvų, progimnazijos seselė aplaidžiai tikrino vaikus.

„Mokyklos seselė tikrindama vaikus teigė, jog nerado nei vienos utėlės, nors tėvai namuose patikrinę jų randa. Žinoma, jei mergaites tikrina net neišrišus plaukų, kaip ji gali kažką pamatyti? Tada teisinasi, kad jomis užsikrėtė viešajame transporte arba galėjo atsinešti vaiko tėvas iš laisvo elgesio moterų, arba dėl kitų priežasčių“, – dėstė Deimantė.

„Direktorė į tėvų kalbas visiškai nereaguoja, įrodinėja, kad mokykloj utėlių nėra, nors tarp 1-3 kl vaikų užsikrėtusių jau ne vienas ir ne du. Ant kitų vaikų rūbų penktadienį rastą ropojančių utėlių. Vaikai grįžta iš mokyklos, užmerkia drabužius, tai utėles į viršų išplauna. Situacija klaiki. Mes savo vaikų negalime leisti į mokyklą per direktorės abejingumą. Vienai mamai ji pareiškė: jei kas nors nepatinka, galit išeiti iš mokyklos“, – taip pat karčia patirtimi pasidalijo kita mama Miglė.

„Kauno diena“ paklausė direktorės Irena Švėgždienė, ar etiška tėvams sakyti, kad jie vaikus užkrėtė utėlėmis, nes neva buvo pas laisvo elgesio moteris. Apie tokį tėvų pasakymą švietimo įstaigos vadovė teigė, kad tai yra absurdas ir tokių pasakymų iš viso negalėjo būti.

„Jei būtų vienas žmogus, gal tada ir negalėčiau paneigti, bet kadangi patikrinimo metu kartu būna mokytojas ir sveikatos specialistė, tikrai nėra galimybės, kad tokie pasakymai buvo“, – sakė I.Švėgždienė.

Kreipėsi ir kitur

Mamos pasakojo, kad skundais užvertė daug institucijų, tačiau ne visos gali padėti, todėl tėvai ir nusprendė apie utėles šveitimo įstaigoje prabilti viešai.

„Daug skirtingų klasių tėvų skundus siuntė Kauno užkrečiamųjų ligų centrui. Gavome atsakymą, kad jie gali tik įpareigoti Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistą, dirbantį ugdymo įstaigoje, sukontroliuoti situacija, o čia ir vėl atsimušėme į sieną, nes ši specialistė yra ta pati mokykloje dirbanti seselė, kuri teigia, jog utėlių nėra aptikusi. Tai kaip užtikrinti vaikų sveikatą ir tinkamas ugdymo sąlygas, kai mokykla problemos nemato ir net neįspėja tėvų?“, – laiške dėstė viena moteris.

„Galbūt ir tam tikros atsakingos įstaigos sureaguos, nes užpylėm skundais ir jas, kad tikrintų, nes dėl utėlių vaikai mokyklos negali lankyti. Kol kas ir iš tų įstaigų tyla“, – antrino kita mama Miglė.

Vaikus tikrino keliskart

V.Kuprevičiaus progimnazijos direktorė I. Švėgždienė „Kauno dienai“ sakė, kad vaikai net kelis kartus tikrinti dėl utėlių, tačiau nei karto jų nebuvo rasta. Anot jos, ant apžiūros dokumentų tiek medicinos darbuotojas, tiek mokytojai atvirtino, jog utėlių vaikų galvose nebuvo. Vadovė įtaria, kad skundus gali rašyti viena kažkuo nepatenkinta mama.

I.Švėgždienė teigė, kad dėl utėlių skundžiasi anonimai, nes niekas asmeniškai pas ją nebuvo atėjęs ir nepranešė, jog rado utėlių.

„Tėvai, mokiniai ir mokytojai jaučiasi blogai – kaip apšmeižti, nes sausį viena mama galimai ant vaiko galvos kažką pamatė. Kartu buvo mokytoja, kuri pasakė sveikatos specialistei. Sausio mėnesį ji patikrino ir nerado jokių utėlių. Kadangi nieko nerado, bet buvo kilę įtarimų, mūsų pačių iniciatyva kovo mėnesį dar kartą profilaktiškai buvo patikrintos vaikų galvos. Ir tada nebuvo rasta utėlių. Čia nėra jokio utėlių protrūkio, nes jų neradome, jų tiesiog nėra“, – apie kelis vykdytus vaikų patikrinimus dėstė V.Kuprevičiaus progimnazijos direktorė.

Ji aiškino, kad praėjusios savaitės ketvirtadienį viena mama socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo mintimis, kad pas vaiką rasta utėlė. Šią informaciją pamatė ir mokytoja, kuri penktadienį pranešė sveikatos specialistei. Vėl buvo surengtas patikrinimas.

„Penktadienį, esant mokytojai, atskirai kiekvienos klasės mokinius dar kartą patikrino. Galvas žiūrėjo su padidinimo stiklu, specialistė žinojo, kaip viską daryti. Mokytojos pačios pasirašė, kad utėlių nėra. Aš netikėti specialiste neturiu pagrindo“, – aiškino I.Švėgždienė.

Tačiau direktorė minėjo, kadangi tėvai pradėjo skųstis ir žurnalistams, ji nusprendė pati į mokyklą pasikviesti visuomenės sveikatos centro specialistus, kad patys patikrintų bei įvertintų situaciją.

„Mes negalime vaikų nei kuo nors maitinti, nei jų kaip nors gydyti, mes tik galime šviesti tėvus, kad jeigu utėlių būtų, kaip jie turėtų susitvarkyti“, – toliau dėstė progimnazijos vadovė.

Ji dar kartą pridūrė, kad pati inicijavo patikrinimą ir tikisi, jog mokykloje apsilankys trečias specialistas ir bus pateiktos išvados.

Vyksta patikrinimas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovai patvirtino, jog skundas dėl utėlių gautas šio mėnesio 5 dieną, o 8 dieną pasiekė dar du tėvų skundai. Antradienį V. Kuprevičiaus progimnazijoje dėl vaikų užsikrėtimo utėlėmis organizuotas situacijos įvertinimas.

„Daugiau informacijos galėsime pateikti po situacijos įvertinimo“, – „Kauno dienai“ sakė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Orina Ivanauskienė.

Kartu patikrinime dalyvavo ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Jie „Kauno dienai“ sakė, kad jokių pažeidimų nerasta.

„Nieko nenustatyta, viskas ten yra gerai, jokių pažeidimų nėra. Visi specialistai, kurie atvyksta, negali tikrinti vaikų, juos gali tikrinti tik visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, tai mes patikrinome jos dokumentus, kada buvo atlikti patikrinimai. Tai vyko kartu su mokytojų priežiūra ir jokių vaikų su utėlėmis nebuvo nustatyta“, – sakė sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas Tautvydas Lukavičius.

NVSC specialistai aiškino, jog daugiau nusiskundimų iš Kauno miesto mokyklų, kuriose būtų nustatyta problema, dėl vaikų užsikrėtimo utėlėmis, šiemet nėra gauta.

„Bendradarbiaujant su ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigomis organizuojami pasitarimai, ir kartu visuomenės sveikatos priežiūros specialistais diskutuojama pedikuliozės (utėlėtumo) temomis, akcentuojant jų pareigas, atlikti patikrinimus dėl pedikuliozės bei taikyti tinkamas profilaktines priemones, išaiškinus užsikrėtimo utėlėmis atvejus bei priimti tvirtą poziciją, dėl užsikrėtusių vaikų nepriėmimo į ugdymo įstaigą. Kadangi nuo 2019 sausio 1 d. pedikuliozė išbraukta iš užkrečiamųjų ligų sąrašo, apie kurias informacija perduodama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos, tad informacijos apie vaikų užsikrėtimą utėlėmis negauname ir neregistruojame“, – sakė O.Ivanauskienė.

Ragina kreiptis ne anonimiškai

Kauno miesto savivaldybės atstovai tikino, kad tėveliai apie problemas turėtų pranešti ne anonimiškai, tokiu atveju galima identifikuoti, jog problema iš tiesų gali egzistuoti.

Savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistas Tomas Jarusevičius „Kauno dienai“ teigė, kad apie situaciją Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijoje įstaigos vadovė Kauno miesto savivaldybę informavo praėjusią savaitę.

„Aiškėja, kad susirūpinę tėveliai tiesiogiai į progimnazijos vadovus nė karto nesikreipė, o savo nuogąstavimais tarpusavyje dalijosi tik socialiniame tinkle „Facebook“ ir, galiausiai, kreipdamiesi į žiniasklaidos atstovus. Tuo metu vadovai apie tai sužinodavo tik iš nuogirdų, kurios pasiekdavo per klasių mokytojas. Be to, praėjusią savaitę sulaukta anoniminio skambučio telefonu. Skambinusi moteris piktinosi, tačiau jokių konkrečių duomenų ar pretenzijų nepateikė. Tą pačią dieną anonimiškai kreiptasi ir į visuomenės sveikatos specialistus. Tokiais atvejais primygtinai raginame tėvelius negaišti laiko internetinėse diskusijose, bet visų pirma kilusius neaiškumus spręsti tiesiogiai bendraujant su įstaigos administracija, kad būtų kuo operatyviau imtasi neatidėliotinų veiksmų“, – sakė T.Jarusevičius.

Anot jo, šiuo atveju matyti, kad mokyklos vadovė, išgirdusi pirmuosius signalus apie tėvelių susirūpinimą, dar sausio mėnesį savo ruožtu inicijavo patikrinimus priešmokyklinėje ir visose pradinėse, iš viso dvylikoje, klasių. Vėliau dar kartą tikrinta profilaktiškai, o praėjusią savaitę visos klasės vėl tikrintos iš naujo. Čia dalyvavo tiek visuomenės sveikatos specialistė, tiek ir mokytojai.

„Galiausiai progimnazijos vadovė kreipėsi į NVSC Kauno departamentą ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistus, prašydama pakartotinai įvertinti situaciją bei pateikti aiškias, objektyvias išvadas. Taigi akivaizdu, kad imtasi visų būtinų veiksmų, tačiau jie galėtų būti kur kas rezultatyvesni, jeigu susirūpinę tėveliai bendrautų ne anonimiškai, bet tiesiogiai ir dalykiškai. Juolab kad šiuo atveju kalbame apie jų vaikų sveikatą ir gerovės užtikrinimą. Daugiau panašių atvejų Kauno mokyklose pastaruoju metu nėra buvę“, – sakė savivaldybės atstovas