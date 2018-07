Vandentiekio avarija sukėlė aršų gyventojų ir darbininkų konfliktą

Į portalo kauno.diena.lt redakciją paskambino kaunietė Elvyra ir patikino, kad K.Baršausko g. 82-ame name neaišku, dėl ko buvo atjungtas vanduo. Moteris tikino, kad nė viena institucija negalėjo paaiškinti, kodėl nėra vandens, o šalia daugiabučio besidarbavę darbininkai pradėjo plūsti gyventojus necenzūriniais žodžiais.

„Savavališkai užsuko vandenį, nes čia jokios avarijos nėra. Niekas nieko nepaaiškina, darbininkai gąsdina mus, kad visą savaitę vandens neturėsim. Jie keikiasi, šūkauja, bet nepasako, ką čia veikia. Be to, dirba be jokių apsaugų, šalmų. Iškvietėme policiją, norėjome, kad darbininkai papūstų, nes blaivūs žmonės taip nesikeikia. Atvyko kažkoks jų viršininkas, tai nugara užstoja darbininkus ir neleidžia jiems papūsti į alkotesterį“, – dėstė Elvyra. Ji tikino, kad visą ginčą fiksavo mobiliuoju telefonu.

Iškvietėme policiją, norėjome, kad darbininkai papūstų, nes blaivūs žmonės taip nesikeikia.

Policija į gyventojų ir darbininkų konfliktą nusprendė nesikišti.

Portalas kauno.diena.lt susisiekė su bendrovės „Kauno vandenys“ atstovais ir gavo atsakymą, jog buvo įvykusi vandentiekio avarija, o vanduo gyventojams jau įjungtas.

Tą patį patvirtino ir avarijos padarinius likvidavusi bendrovė „KRS“. Jos atstovai atsiprašė gyventojų už laikinus nepatogumus. Taip pat atstovai patikino, kad su darbuotojais yra kalbama, kaip išvengti konflikto su gyventojais, tačiau ne visada tai pavyksta padaryti.

„Mes su „Kauno vandenimis“ turime sutartį vandens komunikacijų avarijoms šalinti. Šį kartą gavome pranešimą, jog vaikų darželyje yra trūkęs vamzdis. Į vietą nuvažiavę darbuotojai rado vandens pratekėjimą, dėl to užsuko vandenį ir gyventojams. Vandens nebuvo apie 40 min. Dėl konflikto, žinote, mes pirmi į vietą atvykstame, būna jau kartais vanduo užsuktas, tai gyventojai mus užsipuola. Mes su savo darbuotojais bendraujame, kad jie nesiginčytų ir nesiveltų į konfliktus. Tikrai pasidomėsime, kaip buvo šioje situacijoje. O dėl užsukto vandens, atsiprašome, kad sukėlėme laikinus nepatogumus, tačiau padarėme tai, ką reikėjo padaryti“, – komentavo „KRS“ projektų vadovas Andrius Kazickas.