Uždirbta investicijų grąža „Kauno energija“ dalinsis su vartotojais

Rugsėjo 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nustatė AB „Kauno energija“ bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 4,17 ct/kWh (be PVM), t. y. 8,3 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (4,55 ct/kWh be PVM).

Konstatuota, kad dėl sėkmingos bendrovės veiklos ankstesniais laikotarpiais buvo sutaupyta papildomai 14 mln. 602 tūkst. pajamų, kurios bus kompensuotos vartotojams mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais. Tai leis amortizuoti gamtinių dujų ir biokuro brangimą bei užtikrins vartotojams konkurencingas šilumos kainas. „Kauno energijos“ kaina jau dabar yra viena iš mažiausių Lietuvoje tarp visų šilumos tiekėjų.

Numatomas bazinės kainos sumažėjimas ir daugiau nei 14 mln. eurų grąžinimas kauniečiams – tai AB „Kauno energija“ per pastaruosius ketverius metus įvykdytų investicijų ir pasiekto geresnio veiklos efektyvumo bei rinkos plėtros rezultatas.

Kaip teisingai pastebima Komisijos pranešime, 2013–2017 m. AB „Kauno energija“ į šilumos ūkį investavo daugiau nei 52,2 mln. Eur, iš jų beveik 8,9 mln. Eur – ES struktūrinių fondų parama. Didžiausios investicijos atliktos rekonstruojant šilumos tiekimo tinklus ir didinant atsinaujinančių energijos išteklių dalį kuro struktūroje.

Petrašiūnų katilinėje dujomis ir mazutu kūrenamas garo katilas buvo pakeistas dviem vandens šildymo katilais, kūrenamais biokuru, „Šilko“ katilinėje įrengtas biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, rekonstruota „Inkaro“ katilinė ir kt. 2018–2020 m. bendrovė planuoja įgyvendinti investicijų dar už 16,5 mln. Eur, iš kurių beveik 10 mln. Eur sumą ketinama skirti šilumos tiekimo tinklams rekonstruoti.

Naujos AB „Kauno energija“ šilumos kainos įsigalios bendrovės valdybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Dėl bazinės šilumos kainos perskaičiavimo AB „Kauno energija“ kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dar beveik prieš pusantrų metų. Tačiau, įvertinant pateikiamų duomenų apimtis, perskaičiavimo procesas užtruko.

Komisija perskaičiavo AB „Kauno energija“ bazinę šilumos kainą kaip numato šilumos tiekimo veiklos reguliavimas. Ir tai nėra jokių išorės jėgų nuopelnas, kaip tai kai kas bando sau prisiskirti.

Bazinė šilumos kaina yra pagrindas galutinei šilumos kainai suskaičiuoti. Jos perskaičiavimas, „Kauno energijos“ atveju, vykdomas pasibaigus esamos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui. Dėl to bendrovė inicijavo perskaičiavimą ir pateikė komisijai naujos bazinės kainos projektą. Kaip jau minėta, po perskaičiavimo nauja bazinė kaina Kaune ateinantį laikotarpį turėtų sumažėti 8,3 proc. Atitinkamai šiuo dydžiu bus mažinama ir šilumos kaina AB „Kauno energija“ vartotojams.

Be abejo, galutinė kaina vartotojams svyruos priklausomai nuo kuro ir perkamos šilumos kainų, tačiau ji visą minėtą laikotarpį bus 8,3 proc. mažesnė, nei galėtų būti, jei būtų neperskaičiuota bazinė kaina. Kaip numato sektoriui galiojanti tvarka, šilumos kaina vartotojams perskaičiuojama kiekvieną mėnesį.

Nauja perskaičiuota bazinė šilumos kaina įsigalios ją patvirtinus bendrovės valdybai ir galios ateinančius trejus metus. Tai reiškia, kad ir ne tik šiuo vasaros periodu, bet ateinančių šildymo sezonų metu galutinė šilumos kaina vartotojams bus pigesnė, nei galėtų būti, jei nebūtų perskaičiuota bazinė kaina.

Bazinės kainos perskaičiavimas numatytas Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 ir buvo inicijuotas bendrovės.

Be to, siekdama, kad jau artimiausiu metu vartotojams galėtų būti taikoma mažesnė šilumos kaina, bendrovės valdyba šių metų kovo 23 d. priėmė sprendimą, kad bendrovės papildomai gautos pajamos, dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo, susidariusios 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, būtų paskirstytos 12 mėnesių baziniam realizuotam šilumos kiekiui. Ši dedamoji šilumos kainą vartotojams mažins 0,62 ct/kWh (be PVM) nuo 2018 m. gegužės 1 d. ir galios iki Komisijos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo.

Dėl įvykdytų investicijų į gamybos ir perdavimo efektyvumo padidinimą, AB „Kauno energija“ vartotojams tiekiamos šilumos kaina stabiliai įsitvirtino tarp mažiausių šilumos kainų Lietuvoje.

Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt.