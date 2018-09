Trūksta susikalbėjimo – Kaunas apgaubtas kelių remontų

Vakar vykstantieji į darbą per Č.Radzinausko tiltą Kaune buvo maloniai nustebinti: jokių eismo trikdžių. Rangovai tikina atsižvelgę į prašymus paspartinti tilto remontą ir darantys darbų pertrauką iki popiežiaus vizito.

Nusižengė kokybei?

"Greičiau baigėme darbus vienoje eismo juostoje, dabar padarysime pertrauką iki popiežiaus vizito", – sakė tilto remonto darbų rangovės bendrovės "Tiltuva" direktorius Vytautas Vancevičius.

Per mėnesį planuoti atlikti darbai keičiant tilto deformacinius pjūvius vienoje eismo juostoje (važiuojant nuo Akademijos link IX forto) buvo atlikti per septyniolika kalendorinių dienų. Kad paspartintų darbus itin didelių eismo srautų kelyje "Via Baltica", rangovas puse lūpų užsiminė atlikęs tam tikrų nusižengimų kokybei.

"Pakeitus tilto deformacinius pjūvius, yra 28 parų betono stingimo technologinis procesas, po to dar ant viršaus reikia kloti izoliacines medžiagas, asfaltą. Kad apsisaugočiau nuo kokybės pažeidimų, galiu duoti 28 paras vien betonui sustingti ir nevykdyti jokių kitų darbų. Kai dabar visi skambina, skundžiasi, visokius raštus siuntinėja ir Seimo pirmininko, ir susisiekimo ministro vardu, vyksta tam tikras psichologinis spaudimas, turiu nusižengti kokybei", – sakė V.Vancevičius. Jis neatskleidė, kiek parų iš tiesų skyrė betonui sustingti. "Nesakysiu, nes paskui mane iš darbo išmes", – nedaugžodžiavo pašnekovas, tačiau tikino, kad dėl to tiltas neįgrius.

Nuo rugsėjo 25 d. bus uždaryta kita eismo juosta – tilto deformaciniai pjūviai bus keičiami joje. Pasak rangovo, ši eismo juosta dėl remonto darbų bus uždaryta maždaug iki spalio 11–12 d.

Įžvelgė saugumo grėsmių

Ringaudų ir Akademijos gyventojai neslėpė dėl beveik tris savaites trukusių didžiulių eismo spūsčių kreipęsi į atsakingas institucijas, prašydami paspartinti tilto remonto darbus. Ringaudų bendruomenės centro vardu raštas buvo išsiųstas Seimo pirmininkui, susisiekimo ministrui, tilto remonto darbų konkursą paskelbusios Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriui. Kad tiltas būtų greičiau suremontuotas, aktualu ir Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, kuris iš savo namų Ringaudų seniūnijoje kartais vyksta į posėdžius Vilniuje, pakeliui kirsdamas šį tiltą.

Vienas Akademijos seniūnaičių Dainius Šeronas sakė inicijuojantis šios seniūnijos seniūnaičių, Akademijos bendruomenės centro pirmininkės kreipimąsi į krašto apsaugos ir susisiekimo ministrus, premjerą. Esamomis sąlygomis remontuojant tiltą jis įžvelgė grėsmių nacionaliniam saugumui. "Tuo pačiu metu uždarytas ir Ateities plentas, kai pro Rokus, per Kauno HE, po to – Ateities plentu būtų galima apvažiuoti Kauną. Reikia visiškai negalvoti, kad du tokius strateginės reikšmės kelius remontuotum vienu metu. Perkame tankus, bet uždarome kelius, kad, esant reikalui, negalėtų važiuoti karinė technika, nors čia pat – prie Jonavos – bazuojasi NATO kariai", – piktinosi D.Šeronas. Pasak jo, kreipimusi bus prašoma ir atlikti tyrimą dėl galimų korupcijos apraiškų, nes vėl remontuojamas prieš keletą metų remontuotas tiltas.

Atsakingų asmenų prašėme, kad institucijos, skelbiančius konkursą ir atliekančios remonto darbus, tuos darbus derintų su savivaldomis, nes dabar Kaunas apgaubtas kelių remontų.

Be to, uždarius remontuoti antrąją eismo juostą, Akademijos gyventojas siūlo eismą geriau nukreipti ne pirmąja eismo juosta, o antrąja: "Eismą link tilto nukeipus kairiąja, arba antrąja, eismo juosta, taip neužsikimštų ta avarinė eismo juosta, kuria dabar laikinai leidžiama važiuoti link Marvelės. Nes dabar ši eismo juosta dažnai užsikemša dėl to, kad joje užstringa norintieji persirikiuoti į pirmąją eismo juostą, kurioje – nuolatinė spūstis." Iki šiol, seniūnaičio žodžiais, eismas remontuojamu tiltu buvo organizuojamas negrabiai.

Pasigedo susikalbėjimo

Vykstant tilto remonto darbams, piko valandomis spūstyje užstrigusių automobilių eilės dažnai nusidriekdavo apie 5 km, yra buvę, kad jos nusidriekė nuo tilto iki Mastaičių – apie 9 km. Į policiją ėmė plūsti pranešimai apie beveik neišvažiuojamą kelią.

Pastabų dėl tilto remonto darbų jų užsakovams turi ir policija. Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos vadas Ramūnas Kemzūra patikino, kad, siekiant bent kiek pagerinti eismo sąlygas šiame kelio "Via Baltica" ruože, buvo kalbėta su valstybės įmonės "Kelių priežiūra" Centro regiono atstovais, rangovais. Į kai kurias pastabas buvo atsižvelgta. Jis patikino, kad, atnaujinus tilto remontą toje "Via Balticos" atkarpoje, kurioje formuojasi eismo spūstys, vėl nuolatos patruliuos policijos patrulis.

"Jei įvyksta eismo įvykis, jis gali operatyviai reaguoti ir bent šiek tiek sumažinti dėl tokio įvykių paprastai papildomai susiformuojančią spūstį. Juk žmonės iš nevilties ir gal iš pykčio būna, kad ir kitiems užstato, kad neišvažiuotų. Bandysime kontroliuoti, kad tokių atvejų nebūtų", – žadėjo R.Kemzūra.

Jis taip pat apgailestavo, kad dėl Ateities plento remonto neįmanoma dalį eismo iš "Via Baltica" nukreipti šiuo Kauno aplinkkeliu. "Atsakingų asmenų prašėme, kad institucijos, skelbiančius konkursą ir atliekančios remonto darbus, tuos darbus derintų su savivaldomis, nes dabar Kaunas apgaubtas kelių remontų. Prašėme bendrauti su savivaldomis, ieškoti bendrų sprendimų. Manome, kad šiuo atveju galėjo būti daugiau susikalbėjimo. Būtų buvę daug geriau, jei būtume iš anksto pradėję apie tai diskutuoti, o ne tada, kai pusė tilto jau išpjauta", – pasak R.Kemzūros, jei ateityje tokie darbai bus iš anksto derinami su savivaldomis, didelių problemų bus išvengta.

Liko neatsakytų klausimų

Gilinantis į tilto remontą, kilo klausimų Susisiekimo ministerijai. Ar kelių ir tiltų remontai Lietuvoje vyksta nenusižengiant kokybei, bet maksimaliai greitai?

Kodėl Lietuvoje remontuojant valstybinės reikšmės kelius nėra praktikos dirbti dviem pamainomis ir savaitgaliais? Ar, planuojant automagistralių remontus, yra preliminariai skaičiuojama, kokias eismo spūstis jie sukels ir darbus siekiama planuoti tuo metu, kai eismo spūstys – mažiausios? Ar yra skaičiuojama, kokius nuostolius dėl tokių remontų patiria vežėjai ir, planuojant darbus, bandoma kiek įmanoma tuos nuostolius sumažinti, kaip ir oro taršą, susidarančių spūsčių teritorijose?

Į šiuos raštu nusiųstus klausimus Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Perednienė atsiuntė itin lakonišką atsakymą: "Apgailestaujame dėl eismo trikdžių, tačiau, LAKD duomenimis, minėti eismo apribojimai būtini dėl specifinio atliekamos tilto rekonstrukcijos pobūdžio – tilto deformacinių siūlių remonto. Remonto darbams vykstant ant tilto, darbo zonoje neįmanoma sutelkti daugiau mechanizmų, kadangi tai keltų pavojų kita eismo juosta judančiam transportui."