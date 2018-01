Šv. Mato gimnazijos pertvarka: bendruomenė laukia pokyčių

Bėga kitur

Vaišvydavos bendruomenės pirmininkas Šarūnas Žitkevičius stebisi, kad Šv.Mato gimnazijos reformą bandoma politizuoti. Pasak jo, situaciją gimnazijoje jis stebi jau ilgą laiką ir mato, kad mokymosi kokybė šioje mokykloje vis prastėja. Dalis moksleivių rytais priversti keltis gerokai anksčiau ir keliauti į kituose Kauno rajonuose esančias gimnazijas.

"Ši mokykla niekada nepasižymėjo nei gerais reitingais, nei aukštu mokymo lygiu. Čia nematyti jokio progreso – tik regresas. Didžioji dalis mūsų bendruomenės tėvų ateina pas mane, kalba apie Šv.Mato gimnazijos problemas ir nusprendžia savo vaikus vežti kitur. Nors tenka pusantros valandos anksčiau iš namų išvažiuoti, kito pasirinkimo tiesiog nėra", – bendruomenės narių poziciją pateikė Š.Žitkevičius.

Jam keista, kodėl žmonės prieštarauja, kad šioje Kauno dalyje atsirastų tikrai gera gimnazija, kuri užtikrintų aukštą mokymo lygį, vaikų pasiekimus.

"Nereikia sakyti, kad uždaroma katalikiška mokykla. Juk niekas nedraudžia šias vertybes puoselėti klebonijoje, o vėliau stoti į seminariją. Juk dabar čia neruošiame Bažnyčios tarnų. Mokykloje vaikai gauna visus socializacijos pagrindus ir eina per gyvenimą toliau, o kas nori dvasininko kelio, pilna alternatyvų. Galiu drąsiai už Vaišvydavos žmones pasakyti, kad visi laukia aukštesnio lygio mokyklos. Nesvarbu, ar tai bus gimnazija, ar licėjus. Tuomet išsispręstų daug problemų", – neabejojo Vaišvydavos bendruomenės pirmininkas.

Anot jo, jei čia bus atidarytas licėjus ar kita gimnazija, kurios mokiniai pasiekia aukštesnių rezultatų, vietos moksleiviai sugrįš iš kitų Kauno gimnazijų. Dabar net tėvai, kurių vaikai vis dar darželinukai, jau dairosi į kitas švietimo įstaigas.

Nekatalikiškas elgesys

Š.Žitkevičius pasakojo, kad kiekvieną dieną važiuodamas į darbą stebi netoli parduotuvės rūkančius Šv.Mato gimnazijos mokinius, kartais matosi ir išmėtytų lengvųjų alkoholinių gėrimų butelių.

"To katalikiško ugdymo ten nėra nė per nago juodimą. Rūkantys vaikai nėra vienintelis to įrodymas. Tikrai labai daug girdėjau apie patyčias, blogo mokymosi ir elgesio toleravimą", – kalbėjo Vaišvydavos bendruomenės pirmininkas.

Apie tai, kas vyksta mokyklos viduje, jam pasako ne tik tėvai, bet ir jo paties vaikai. Š.Žitkevičiaus dukra lankė šią mokyklą, tad ne kartą susidūrė su nepriimtinu pedagogų mokymo stiliumi. Be to, trūko ir mokytojų kompetencijų.

Vaišvydavos bendruomenės pirmininkas tikino, kad Šv.Mato gimnazijoje buvo labai daug mokytojų, kurie jau ilgą laiką nekėlė savo kvalifikacijos, todėl negalėjo vaikams tinkamai perduoti žinių.

"Mano vaikas mokėsi tuomet, kai prasidėjo perversmas į katalikiškos mokyklos statusą. Turėjome karčios patirties. Gerai besimokantis vaikas visada patirdavo spaudimą. Vaikai su tuo nesitaikstė ir išsikėlė mokytis į kitas gimnazijas, ten mokslus baigė vos ne geriausiais pažymiais ir dabar studijuoja universitetuose", – patirtimi pasidalijo pašnekovas.

Anot jo, kai su vaiku atėjo pas mokyklos vadovybę parašyti išėjimo prašymo, jokios reakcijos nesulaukė. Atrodė, kad gimnazija nėra suinteresuota išlaikyti gerus mokinius.

Pateikė du pasiūlymus

Praėjusią savaitę su Šv.Mato gimnazijos steigėjais ir vadovais susitikę Kauno miesto savivaldybės atstovai pateikė dvi galimas alternatyvas, kurios padėtų šioje miesto dalyje turėti stiprią gimnaziją. Pirmosios alternatyvos atveju Kauno miesto savivaldybė kartu su Vilkaviškio vyskupija įkurtų bendrą įstaigą, kuri valdytų čia veikiančią gimnaziją. Teisė paskirti mokyklos direktorių ir atsakomybė už rezultatus priklausytų savivaldybei.

Antrosios alternatyvos atveju vyskupijai būtų pasiūlytos patalpos "Žiburio" pagrindinėje mokykloje, kurioje savo veiklą galėtų tęsti Šv.Mato gimnazija. Dabartinėse gimnazijos patalpose būtų įkurtas kurios nors gerus rezultatus demonstruojančios miesto mokyklos padalinys.