Spūstys prie Kauno: vienur bando mažinti, kitur – didinti

Į automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda rekonstrukcijos procesą įsitraukė ir Seimo atstovai. Tuo pat metu šalia esančioje "Via Baltica" kuriamas naujas, dar didesnis spūsčių mazgas.

Demonstruoja rūpestį

Apie magistralinio kelio A1 rekonstrukciją ties Kaunu diskutuojama jau senokai. Automobiliai čia dažnai stringa spūstyse, o įvykus eismo įvykių tenka dar ilgiau gaišti laiką.

Valstybinės reikšmės kelią rengiamasi rekonstruoti: atsiras aštuonios eismo juostos, bus pastatyti keli tiltai per Nerį, rekonstruotas eismo mazgas ties prekybos centru "Mega". Taip pat dėmesio turėtų sulaukti ir apsisukimas, vedantis į Giraitę. Čia planuojama statyti naujus viadukus, leisiančius saugiai išsukti iš autostrados ir įsukti į ją.

Šią savaitę Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis su Kauno miesto ir rajono vadovais aptarė, kaip užtikrinti, kad rekonstrukcija prasidėtų kuo greičiau ir vyktų sklandžiai.

"Galbūt šiemet rengiami dokumentai, kad kitais metais jau būtų galima pradėti projektus, nes tai yra žmonėms labai svarbi vieta. Tikriname, kur galėtų būti kokia nors spraga, žiūrime, kad ji nesutrukdytų ir gyventojai rekonstrukcijos metu nebūtų atskirti", – BNS po susitikimo su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu sakė V.Pranckietis.

Susisiekimo nepablogins

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) laikinasis vadovas Vitalijus Andrejevas patikino, kad būsima maždaug 100 mln. eurų vertės Islandijos prospekto rekonstrukcija Kaune nepablogins eismo. Pasak jo, automagistralės Vilniaus-Klaipėda atkarpos ties Jonavos, Vytėnų ir Sargėnų sankryžomis rangovas gali paaiškėti iki šių metų pabaigos.

"Spūsčių yra ir dabar. Dėl tam tikrų eismo apribojimų gali įvykti trikdžių. Tačiau ir šiandien Seimo pirmininką patikinau, kad situacija iš esmės nepablogės, gretimai yra įrengiamos naujos eismo juostos. Bus sukonstruotos atraminės sienos", – BNS sakė V.Andrejevas.

LKAD jau pasiruošusi skelbti rangovų paieškos konkursą, o jis gali užtrukti maždaug du mėnesius.

Rekonstrukcijos svarba

Tiek miesto, tiek Kauno rajono atstovai pripažįsta, kad A1 kelias – labai svarbi jungtis, todėl reikia viską tinkamai suderinti ir užtikrinti sklandų darbą.

Rekonstrukcijos metu gali kilti tam tikrų problemų pasiekti kokį nors tašką, tačiau jei nerekonstruosime, visada bus blogai, jei rekonstruosime – pasiekti tam tikras gyvenvietes bus tik laikinai nepatogu.

"Viso susitikimo metu akcentavome ne "Megos" viaduką, o tai, kad visi darbai turi būti atlikti kompleksiškai nuo Kleboniškio tilto iki Užliedžių seniūnijos ir Klumpių kaimo. Šiuo metu Giraitės apsisukimas yra labai nesaugus. Be to, ties Klumpiais jau yra įsikūrę apie 60 bendrovių. Jų atstovai reiškia nepasitenkinimą ne tik dėl saugumo, bet ir dėl to, kad dabar tenka didinti kaštus tam, kad patektum į teritoriją. Viadukas šiai vietovei yra labai svarbus. Taip pat džiaugiamės, kad bus įrengtos garsą slopinančios sienelės. Tai pagerins Kauno rajono gyventojų gyvenimo kokybę", – "Kauno dienai" teigė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Miesto atstovai viliasi, kad ties Kaunu praplatinus A1 kelią, sumažės spūsčių. "Mūsų pozicija tokia, kad LAKD kuo greičiau pradėtų rekonstrukciją. Mes tikime, kad projektas vienaip ar kitaip išspręs pravažumo problemas. Rekonstrukcijos metu gali kilti tam tikrų problemų pasiekti kokį nors tašką, tačiau jei nerekonstruosime, visada bus blogai, jei rekonstruosime – pasiekti tam tikras gyvenvietes bus tik laikinai nepatogu", – pastebėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gitaras Petrauskas.

Jis pritarė LAKD vadovo išsakytai pozicijai, kad rekonstrukcijos darbų procesas dar didesnių automobilių spūsčių neturėtų sukelti, nes papildomos juostos bei tiltai bus statomi šalia, todėl esamų eismo juostų uždarinėti nereikės.

"Užduotis yra užtikrinti, kad eismas rekonstrukcijos metu nebūtų pablogintas. Rangovai turės sugalvoti, kaip tai įgyvendinti", – pridūrė pašnekovas.

Anot G.Petrausko, miestas savo lėšomis taip pat prisideda, kad eismas link autostrados būtų kuo geresnis. Visai neseniai atidarytas naujas išvažiavimas iš Ašigalio gatvės, taip pat reikės įrengti ir kitus įvažiavimus, kurie atsiras po rekonstrukcijos.

Biurokratų nedomina

Kol braižoma A1 kelio rekonstrukcija ir automobilių spūstims mažinti žadama skirti 100 mln. eurų, visai šalia, magistralėje "Via Baltica", formuojama nauja bomba. Jau dabar rytais ir vakarais čia susidaro nemenkų automobilių spūsčių, tačiau artimiausiu metu situacija gali radikaliai pablogėti dėl statomos Latvijos statybinių medžiagų parduotuvės "Depo".

Įdomiausia, kad biurokratai problemos nelinkę matyti. Ekspertai jau dabar įspėja, kad artimiausioje ateityje ir į šią magistralę gali tekti investuoti ne vieną milijoną eurų. Sumokės mokesčių mokėtojai? O kodėl ne gigantiško prekybos centro savininkai?

"Iš "Depo" turėjo būti pareikalauta konkrečių investicijų, kad eismo sąlygos šioje vietoje nebūtų pablogintos. Dabar susidaro įspūdis, kad leidimai buvo išduoti patikėjus vien verslininkų pažadais, neatlikus nuodugnios eismo srautų analizės. Akivaizdu, kad ši svarbi transporto arterija gali tapti tiesiog nepravažiuojama. O tada jau teks investuoti mokesčių mokėtojų pinigus", – neseniai "Kauno dienai" komentavo ekspertai.

"Didžiausios spūstys būna maždaug apie 16–18 val. Pastatė žiedą, tačiau jis jokių srautų nereguliuoja, tik leidžia įvažiuoti į parduotuvę, o visi kiti tegul užsiknisa? Juk parduotuvė bus didelė, tikrai nemažai žmonių ten važiuos. Piko metu tikrai bus neįmanoma niekur įvažiuoti. Jau dabar važiuojant nuo Marijampolės ties IX fortu susidaro kilometrinės mašinų eilės, o kas bus po parduotuvės atidarymo, baisu net įsivaizduoti", – pastebėjo Giraitės bendruomenės narys Jonas.

Aplinkui jau dabar formuojasi kilometrinės spūstys, tačiau LAKD atstovai problemų nemato.

Pasidomėjus, kodėl leista statyti didelį objektą prie magistralinio kelio, net neištyrus būsimų eismo problemų, paaiškėjo itin keista direkcijos pozicija.

LAKD atstovų eismo pokyčiai aplinkkelyje net nedomino, nes esą į prekybos centro teritoriją bus įvažiuojama ne tiesiai iš aplinkkelio, o B.Brazdžiono gatvės. Nors akivaizdu, kad eismo sąlygos keisis ir aplinkkelyje.

Nepritaria ir policija

Tai, kad pastačius "Depo" magistraliniame kelyje "Via Baltica" padidės automobilių spūstys, įsitikinę ne tik ekspertai, bet ir policijos pareigūnai. Tačiau direkcija ir kitų atsakingų institucijų atstovai nepanoro išgirsti ir jų.

Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad susidarius automobilių spūsčių magistralėje "Via Baltica", bus papildomų problemų ir kelyje A1.

Rengiant tokius projektus, turėtų būti derinama ir su policija.

"Tai yra magistralinis kelias. Įvykus bet kokiam eismo įvykiui, iš karto kyla problemų dėl kelio pravažumo. Vienas paskutinių įvykių vairuotojus privertė laukti daugiau kaip valandą. Be to, šioje vietoje nuolat piko metu susidaro spūsčių.

Mes išsakėme tam tikrą kritiką. Rengiant tokius projektus, turėtų būti derinama ir su policija. Kalbame apie su Saugaus eismo komisijos nariais. Kai kuriais atvejais į mūsų pastabas atsižvelgia, bet šiuo atveju, atrodo, kad jie neįvertino, jog ties statoma "Depo" parduotuve, eismas ir dabar yra labai intensyvus, tad kyla rizika, kad bus dar problemiškiau pravažiuoti ir įvyks daugiau avarijų", – stebėjosi Kauno apskrities policijos viršininkas Darius Žukauskas.

Skirtingos sąlygos

Tačiau Kauno miesto savivaldybės atstovai toliau tvirtina, kad pastačius "Depo", spūsčių nepadaugės.

"Buvo modeliuoti transporto srautai, kaip jie keisis per artimiausius dešimt metų. Tyrimas neparodė, kad atsiras transporto spūsčių. Pastačius "Depo", nereiškia, kad viskas taip ir liks, kaip buvo dabar. Bus platinama 9-ojo Forto gatvė, kitoje pusėje – keičiamos sankryžos.

Dabar didžiausia problema yra viaduko plotis po A5 keliu. Miestas jo platinti negali, nes tai nėra mūsų kompetencijos klausimas. Šiuo metu yra daug baimės, nes niekas nežino, kiek bus transporto ir kaip viskas vyks", – kalbėjo G.Petrauskas.

Didžiausių spūsčių šiuo metu atsiranda ir dar labiau padidės iš A5 kelio įvažiuojant į A1 kelią – atvažiuojant nuo Marijampolės. "Šioje vietoje kelių direkcija spręs, kaip jas panaikinti. Viskas yra numatyta. Kai čia išsiskaidys spūstys, iš šalutinių kelių taip pat jų neliks", – pridūrė G.Petrauskas.

Dėl naujo prekybos centro atsiradimo padidėsiančias spūstis bus bandoma mažinti milijonais mokesčių mokėtojų eurų. Investicijos pagerins patekimą į "Depo" teritoriją, tačiau tuo pačiu metu apsunkins pirkėjams kelią į prekybos centrą "Mega". Pagal dabartinius rekonstrukcijos planus, iš magistralės A1 nebus galimybės tiesiogiai patekti ant šalia "Megos" esančio viaduko, numatomi pokyčiai pablogins susisiekimą su Šilainiais, Vytėnais, Sargėnais. Tai sukėlė suprantamą "Megą" valdančios bendrovės "Baltic Shopping Centers" susirūpinimą ir susierzinimą – 2005 metais bendrovė į Vytėnų sankryžos (viaduko) įrengimą investavo apie 4,1 mln. eurų savo lėšų.

"Baltic Shopping Centers", siekdama pagerinti susisiekimą tarp Kauno miesto bei rajono gyventojų, investavo bei įrengė skirtingų lygių Vytėnų sankryžą, o Kelių direkcijos projektiniuose pasiūlymuose numatyta panaikinti galimybę tiesiogiai patekti iš A1 ant viaduko. Matydama, kad projektiniai pasiūlymai paneigia bendrovės atliktas investicijas bei pažeidžia nuosavybės teises ir visuomenės interesus, prieštarauja teritorijų planavimo dokumentams, "Baltic Shopping Centers" kreipėsi į teismą", – teigiama komentare, kurį bendrovė atsiuntė BNS.