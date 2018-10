Spūsčių ties Č. Radzinausko tiltu nebėra – remontas baigtas

Trečiadienio rytą važiuoti per Č.Radzinausko tiltą nuo Akademijos pusės buvo galima be trikdžių. Nuo rugsėjo pradžios su pertraukomis vykęs tilto deformacinių pjūvių remontas baigėsi.

Tilto deformaciniai pjūviai pakeisti toje pusėje, kuria važiuojama nuo Akademijos link IX forto. „Darbus ant tilto jau baigėme ir šiandien 9.30 val. paleidome eismą per tiltą abiem eismo juostomis. Dar liko darbų po tiltu, tačiau dėl to transportas nebus ribojamas“, – sakė tilto remonto darbų rangovės bendrovės „Tiltuva“ direktorius Vytautas Vancevičius. Darbus po tiltu planuojama baigti per šią savaitę.

Tilto deformaciniai pjūviai pakeisti vienos tilto pusės viename gale. V.Vancevičius tikino, kad greitu metu kitų deformacinių pjūvių keisti neketinama: „Toje tilto pusėje, kuria nuo IX forto važiuojama link Garliavos, deformacinių pjūvių kokybė gera. O tos pačios tilto pusės, kur dabar remontavome, kitame gale yra problemų, bet ir šitie pjūviai dar turėtų vienerius-dvejus metus tarnaut. Šiame etape juos keist nebuvo numatyta.“ Pašnekovo žodžiais, atitinkamos institucijos stebi tiltų būklę, jos turės ir nustatyti, kada bus keičiami deformaciniai pjūviai šioje tilto vietoje.

Šis tiltas – itin dideliais eismo srautais pasižyminčios tarptautinės magistralės „Via Baltica“ dalis. Remontuojant tiltą, transporto spūstyse užstrigusių lengvųjų automobilių ir sunkiasvorio transporto eilės nusidriekdavo kelis kilometrus, kartais – net iki už 9 km nuo Akademijos esančių Mastaičių. Kelioms valandoms transporto spūstyse užstrigdavę vairuotojai piktinosi, kad darbai buvo suplanuoti netinkamu metu: ne vasarą, o nuo rugsėjo pradžios, be to, stebėtasi, kad dirbti neskubėta – darbininkai ant tilto pasirodydavo apie 9.30 val. ir darbą baigdavo prieš 17 val.