Šančių mokykla – tarptautinių projektų dalyvė

Bet kurio projekto paskirtis – analizuoti praktiką ir stebėti, ar teorinės idėjos atitinka modelius, išmokti naudoti projektavimo metodus, pabandyti surasti trūkumus nagrinėjamoje sferoje, pasiūlyti savus sprendimus. Dalyvaudami tokiuose projektuose Šančių mokykla turi galimybę pažinti kitų šalių švietimo sistemas, semtis patirties, taip pat skleisti ir savąją patirtį bei idėjas. Pagrindinis dėmesys šiuose projektuose kreipiamas į kultūrinį paveldą, aplinkosaugą, mokslą, technologijas. Tačiau jie suteikia ir puikias galimybes ugdyti užsienio kalbą. Pasirinkę bendrą temą kelių šalių moksleiviai renka medžiagą, dirba pagal numatytą veiklos planą, o rezultatus derina mainų vizitų metu. Tokie mainai yra puiki motyvacija ne tik kalbų mokymuisi, bet ir draugystėms užsimegzti, nes mokiniai gyvena partnerių šeimose. Be to, jie turi galimybę skleisti informaciją Europoje ir apie savo šalį. Per aštuoniolika metų vykdomas jau keturioliktas projektas. Šiuo metu vykdomo ERASMUS+ projekto "Galvok...veik...ir kurk geresnį pasaulį" partneriai yra aštuonių šalių mokyklos – "I. C. Sinisgalli Potenza", Italija, "Agrupamento de Escolas D. Sancho I", Portugalija, "Holmleigh primary school", Jungtinė Karalystė, "Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II", Lenkija, "1o Gymnasio Mandras", Graikija, "Kohtla-Järve Maleva Põhikool", Estija, "CEIPS Susarte", "Las Torres de Cotillas", Ispanija ir Kauno "Šančių" mokykla-daugiafunkcis centras.

Šiais mokslo metais vyko du mainų susitikimai – rugsėjį Estijoje "Maleva Põhikool" mokykloje ir neseniai Ispanijoje, Mursijos regiono "CEIPS Susarte" mokykloje.

Estijoje susitikimo tema buvo "Darni aplinka". Dalyvavo 6a klasės mokinė Justina Krištopaitytė ir 7a klasės mokinė Martyna Jakulevičiūtė bei keturios mokytojos. Visą savaitę vyko įvairūs užsiėmimai mokykloje bei išvykos po įdomiausius Ida-Viru regiono gamtos objektus. Ida Viruma turtinga naudingų iškasenų. Didelė dalis teritorijos – gamtiniai rezervatai, kuriuose galima pamatyti labai vaizdingų kraštovaizdžių. Kiekvienos mokyklos mokiniai pristatė savo šalies floros ir faunos savitumus. Įdomu buvo palyginti, kuo skiriasi Estijos ir Lietuvos bei Ispanijos, Portugalijos ar Graikijos augalija bei gyvūnija. Mokiniai kalbėjo ir apie tai, kaip svarbu saugoti gamtą ir protingai naudoti jos išteklius.

Į Ispaniją vyko 10 klasės mokinės Solveiga Keršytė ir Barbora Ula Vaitiekūnaitė bei trys mokytojos. Šio susitikimo tema buvo "Pasaulis yra tavo namuose". Prieš susitikimą projekto dalyviai moksleiviai, vadovaujami mokytojų, rinko duomenis, nuotraukas ir vaizdo įrašus apie savo aplinką: kaimynystėje, mokykloje, mieste, šalyje ir kt. Vieni domėjosi gamtos apsauga, kiti savo miestu, kaip kovojama su tarša. Šančių mokykla pasirinko vandens temą. Domėjosi, kokie vandens ištekliai Lietuvoje, kam ir kaip jis naudojamas. Mokiniai aiškinosi, iš kur į mūsų namus atkeliauja geriamas vanduo, kokia jo kokybė. Tyrė upių, tekančių pro Kauną, vandens švarumą. Lankėsi ir Kauno vandenvalos įmonėje Marvelėje, kur sužinojo, kaip tvarkomos vandens nuotekos, kad neužterštų upių vandens. Pagal surinktą medžiagą buvo parengtas vaizdo pristatymas. Susitikimo metu jis parodytas projekto partneriams. Peržiūrėję visų šalių filmus mokiniai diskutavo, kaip turime elgtis, kad pasaulyje visiems būtų gera ir saugu gyventi.

"CEIPS Susarte" mokykloje mokosi vaikai nuo 5 iki 15 metų. Šančių mokyklos mokinės dalyvavo bendraamžių pamokose, turėjo galimybę palyginti, kaip mokosi ispanų moksleiviai. Mokytojos, lankydamos pamokas, diskutavo su kolegomis, domėjosi jų taikoma metodika. Vietinė sporto asociacija padėjo mokykloje organizuoti futbolo čempionatą, kuriame rungėsi mišrios visų partnerinių šalių komandos. Po varžybų mokiniai diskutavo apie neigiamą ir teigiamą elgesį sporto varžybų metu. Buvo teikiamos pastabos kuriamam sporto kodeksui. Didelį įspūdį projekto dalyviams paliko ir susitikimas su parolimpiniu čempionu bei jo organizuota diskusija apie sporto etikos vertybes. "Las Torres de Cotillas" bendruomenės centre vyko susitikimas su miestelio meru, gyventojais, kurie pamokė žaisti petanką. Buvo organizuotos ir išvykos po įdomiausius Mursijos regiono objektus.

Trumpuose mainų susitikimuose dalyvauja vis kiti moksleiviai, užsimezga vis naujos draugystės. Gyvendami kitos šalies šeimose mokiniai įgyja tarptautinio bendruomeniškumo, patiria nepakartojamų įspūdžių. Vėliau moksleiviai bendrauja projekto "Facebook" grupėje ar kituose socialiniuose tinkluose. Svarbiausia, kad užsimezgusi draugystė skatina dalintis patirtimi, mąstyti, mokytis darniai sugyventi įvairiatautėje Europoje ir kurti geresnį pasaulį.