S. Skvernelis: nemanau, kad reikėtų keisti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką

Neterminuotą streiką pirmadienį pradėjo šešios Lietuvos mokyklos, dar 74 prie streiko planuoja prisijungti vėliau šį mėnesį. Vis dėlto tai neatrodo premjerui pakankamu pagrindu keisti etatinio darbo apmokėjimo tvarką, prieš kurią streikuoja mokytojai. „Aš tikrai nemanau, kad reikėtų keisti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką. Vienintelė alternatyva – atšaukti šį modelį ir numatytas jam įgyvendinti lėšas skirti kitoms valstybės reikmėms. Nemanau, kad tai yra gera alternatyva. Etatinio darbo apmokėjimo tvarka gali būti tobulinama, bet visa tai turėtų būti sprendžiama tarybose. Nematau šiandien jokio konkretaus pagrindo, kad reikėtų imtis tokios protesto formos“, – pasak S.Skvernelio, kai kurių mokytojų apsisprendimas streikuoti buvo laisvų piliečių pasirinkimas, kurį suteikia demokratija.

LŠDPS atstovai tvirtina, kad naujoji mokytojų darbo apmokėjimo tvarka yra žeminanti, įgyvendinama chaotiškai ir tinkamai nepasirengus, supriešinant bendruomenes. Apie tai, kad mokyklų bendruomenės supriešinamos, Domeikavoje vykusiame Kauno rajono švietimo ir kultūros įstaigų vadovų susitikime su S.Skverneliu prabilo ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas. „Šiandien formuojamas neigiamas požiūris į mokyklų vadovus, tarytum jie būtų kalti dėl to, kad reforma strigo. Kai naujasis apmokėjimo modelis buvo dar tik pristatomas, visus „užkabino“ tai, kad mokytojams bus sumokama už visus darbus. Dabar mokytojai reiškia pretenzijas, kad jie sulaukė užmokesčio vis dėlto ne už viską. Be to, sparnuota fraze tapęs posakis „Susitarkite“, kuriuo atlyginimų dalybų klausimas permetamas mokykloms, skaldo bendruomenes“, – teigė V.Vitkauskas.

Nemanau, kad reikėtų keisti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką. Vienintelė alternatyva – atšaukti šį modelį ir numatytas jam įgyvendinti lėšas skirti kitoms valstybės reikmėms.

Kartais susitarti trukdo ir profsąjungoms priklausantys mokytojai, kurie, pasak direktoriaus, turi užnugarį, gali pasitarti su profsąjungų advokatais. V.Vitkausko įsitikinimu, etatinio apmokėjimo tvarką būtina taisyti. „Mes, mokyklų direktoriai, galime ateiti į talką ir spręsti iškilusias problemas“, – pagalbą įstatymo rengėjams siūlė J.Lukšos gimnazijos direktorius.

S.Skvernelis tikino, kad naujoji etatinio apmokėjimo tvarka parengta konsultuojantis su mokyklų direktorių asociacijos atstovais. Premjeras užsiminė, kad naujoji tvarka buvo nukreipta prieš tokius atvejus, kai, siekiant išsaugoti mokytojus, vienas etatas buvo padalinamas trims žmonėms, o kontaktinių darbo valandų vienas žmogus turėdavo labai mažai. „Reikia išsaugoti mokyklų tinklą, tačiau yra tokių kaimo mokyklų, kurių iš viso neturėtų būti. Tokių, kur penktokai, šeštokai ir septintokai sėdi vienoje klasėje ir jų iš viso yra šeši. Arba yra 60 mokytojų ir 40 moksleivių“, – skaičiavo ministras pirmininkas.

Viena pakaunės problemų – didelis vietų vaikų darželiuose trūkumas netoli Kauno esančiose seniūnijose. Susitikime su mokyklų atstovais tikinęs, kad šią problemą Vyriausybė bandys spręsti bendrom jėgom su savivaldybe, po susitikimo premjeras šiek tiek pakeitė nuomonę. „Valstybės funkcija nėra steigti ir statyti darželius, matyt, artimiausiu metu ir nebus. Tačiau finansiniai instrumentai, kas susiję su papildomų finansinių šaltinių arba struktūrinės paramos paieška yra, tai gali būti svarstoma. Kalbėsim apie tai“, – aptakiai atsakė premjeras.