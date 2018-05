Restoranas „the garden“: valgyti ir švęsti sode visus metus? Kodėl gi ne!

„the garden“, duris atvėręs praėjusių metų gruodžio viduryje, jau spėjo susirinkti savo ištikimų klientų ratą, kuriuos vilioja jaukia ir žaisminga restorano aplinka, žaliu kabančiu sodu prie lango bei kiekvieną dieną besikeičiančiais dienos pietų pasiūlymais.

Restoranas šiokiadieniais siūlo skirtingą dienos pietų rinkinį už 5 eurus, į kurį įeina sriuba bei pagrindinis karštas patiekalas. Be dienos pietų, restoranas turi ir pastovų, įvairų meniu, kuriame gausu pasirinkimų tiek vegetarams, tiek mėsos mėgėjams.

Kitaip nei daugumoje kitų maitinimo įstaigų, kuriose patiekalai ilgą laiką praleidžia marmitiniuose induose ir taip praranda savo skonį ir šviežumą, „the garden“ kiekvienas patiekalas yra gaminamas šviežiai. Skiriamas papildomas dėmesys produktų kokybei, todėl lengvai galima pajusti ir įvertinti maisto kokybę. Be viso to, žalia vieta jau spėjo pagarsėti ir kaip amerikietiškų porcijų restoranas. Pastarosios „the garden“ iš tiesų didelės, o kainos dažnai nesiekia 5 eurų. Kone populiariausias restorano patiekalas – milžiniškas, lietuviškas, tačiau amerikietiškai didelis karbonadas, be kurio sunkiai savo savaitę įsivaizduoja didžioji dalis nuolatinių klientų.

Dėl patogios lokacijos, jaukaus interjero ir stilingos erdvės, kurioje telpa daugiau nei 100 žmonių, „the garden“ tampa populiariu pasirinkimu ir privatiems įmonių vakarėliams, konferencijoms, asmeninėms šventėms, jubiliejams ar net vestuvėms.

Restorano erdvė vakare pasikeičia neatpažįstamai: žavesio sukuria prigesintos šviesos, už lango nuolatos judantis Savanorių prospektas bei šviečiantis kabantis žalias sodas prie lango. Restoraną transformuoti galima įvairiais būdais: sukurti teatro erdvę konferencijoms, paruošti atskirus mažus ar vieną ilgą stalą jubiliejams, vestuvėms, krikštynoms arba visiškai atlaisvinti restoraną šokių aikštelei. Kadangi didžioji dalis renginių vyksta po darbo valandų arba savaitgaliais, verslo centre „Artis“ įsikūręs restoranas savo svečiams gali pasiūlyti erdvią parkavimosi aikštelę.

„the garden“ jau spėjo tapti pastovių renginių vieta. Čia juos kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį rengia ir „Moterų priešpiečių klubas“. Restoranas taip pat siūlo stebėti krepšinio, futbolo ar kitų svarbių įvykių transliacijas. Daugiau informacijos apie vyksiančias transliacijas galima rasti oficialioje „the garden“ feisbuko paskyroje.

Restorano virtuvės komanda savo klientams visada gali pasiūlyti ir specialiai sukurtą meniu. Dienos pietūs yra tik dalis šio restorano veiklos. „the garden“ restoranui bei virtuvei vadovauja Gediminas Ciūnys, kuris yra baigęs prestižinę „Le Cardon Bleu“ kulinarijos mokyklą Kanadoje, sėmęsis patirties aukšto lygio restoranuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Prieš atidarant restoraną Savanorių pr. Gediminas kartu su kitu verslo partneriu vadovavo išvažiuojamosios virtuvės komandai „G&V cooking”.

„G&V cooking” teikia visas renginio maitinimo ir aptarnavimo (angl. catering) paslaugas Lietuvoje. Pradedant šampano staliuku prie bažnyčios ir baigiant gurmaniškais patiekalais vestuvėse ar BBQ sodo vakarėliuose. Gedimino patirtis yra ypač svarbi tiek „the garden“ restoranui, tiek išvažiuojamosios virtuvės veiklai.

„Šiais laikais klientai turi išlavintą skonį, atpažįsta gerą maistą, yra daug keliavę, matę bei ragavę, kitaip tariant – tikri foodies. Džiaugiamės, jog beveik visada požiūriai į maistą su klientais sutampa ir kartu galime įgyvendinti iš tiesų aukšto lygio vakarienes. Visai nesvarbu, ar ji vyksta sode, ar prabangioje viloje“, – sako Gediminas.