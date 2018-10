Raudondvariečiai: žemę – gyviesiems, mums užteks urnos kolumbariume

Siekia taupyti žemę

Į "Kauno dienos" redakciją kreipėsi vyresnio amžiaus Raudondvario gyventoja. "Su vyru esame solidaus amžiaus, žinome, kad su saule negyvensim. Vaikų esame prašę, kad mūsų palaikus kremuotų. Šeimos kapo Raudondvario kapinėse neturime. Be to, abu su vyru manome, kad žemė labiau reikalinga gyviesiems nei mirusiems, todėl nenorime būti palaidoti tradiciniame kape – norėtume, kad mūsų palaikai ilsėtųsi urnoje kolumbariume. Tačiau naujosiose Raudondvario kapinėse kolumbariumo nėra, – apgailestavo raudondvarietė Elena. – Kiek žinome, visame Kauno rajone yra tik vienas kolumbariumas – Garliavos Jonučių kapinėse. Vis dėlto norėtume, kad mūsų amžinojo poilsio vieta būtų arčiau Raudondvario, kad vaikams būtų patogiau lankyti."

Moters teigimu, jai nepavyko išsiaiškinti, kada kolumbariumas bus įrengtas vietos kapinėse.

Raudondvario seniūnė Daiva Bulotienė informavo, kad Naujosiose Raudondvario kapinėse numatyta įrengti kolumbariumą: "Kada tai bus, negaliu pasakyti, nes tai priklauso ne nuo mūsų. Kolumbariumų įrengimu Kauno rajono kapinėse pavesta rūpintis bendrovei "Komunalinių paslaugų centras". Apie tai juos informavome, o poreikis kolumbariumui Raudondvaryje tikrai yra. Turime pasirengę kapinių planą, jame numatyta ir vieta kolumbariumui statyti."

Mirusiojo artimiesiems, nenorintiems urnos laidoti tradiciniame kape, jau dabar susiduriantiems su dilema – kur saugoti velionio pelenus, seniūnė pasiūlė: "Galima kapavietėje įsirengti šeimos kolumbariumą. Aš pati apie tai galvoju. Juk kam tos plantacijos kapinėse – šeimos kolumbariumą galima įrengti vienviečiame kape."

Pasiteiravus, ar reikia seniūnijos leidimo, norint įrengti kolumbariumą šeimos kape, pašnekovė atsakė: "Bet kokiai kapavietei reikia seniūnijos leidimo, kolumbariumui – taip pat."

Plečia kolumbariumą Garliavoje

Bendrovės "Komunalinių paslaugų centras" laikinasis direktorius Petras Čiegis tvirtino negavęs užklausos dėl kolumbariumo įrengimo Raudondvario kapinėse ir negalintis pasakyti, kada jis ten atsiras. "Kol kas dar nėra galutinai sudėliota, kur kokie kolumbariumai bus. Mes dabar statome dalį kolumbariumo Garliavos Jonučių kapinėse. Pirmosios 24 kriptos čia buvo įrengtos prieš ketverius metus. Dabar, berods, tik viena iš jų likusi laisva. Per artimiausias dvi savaites rangovai turėtų įrengti dar vieną kriptų sekciją, kitais metais planuojama įrengti dar apie 50 naujų kriptų", – suskaičiavo P.Čiegis.

Kam tos plantacijos kapinėse – šeimos kolumbariumą galima įrengti vienviečiame kape.

Planuojama, kad ateityje kolumbariumas užims visą 23 arų plotą prie šoninio įėjimo į Garliavos Jonučių kapines. Jo įrengimas šioje vietoje suskirstytas į tris etapus. Kitais metais planuojama pabaigti pirmąjį etapą, sutvarkyti aplinką. Per porą trejetą metų čia planuojama įrengti 1 tūkst. kriptų. Manoma, kad tiek kriptų turėtų užtekti 10–15 metų. Pasak P.Čiegio, iš karto užstatyti kriptomis visą kolumbariumui numatytą plotą būtų neracionalu. "Kam užstatyt ir paskui laikyti tas kriptas tuščias? Projektas parengtas, esant poreikiui, pagal jį greitai galime įrengti naujų kriptų", – tikino laikinasis direktorius.

Pasak jo, pirmasis kolumbariumas pakaunėje būtent čia įrengtas dėl to, kad Garliavos Jonučių kapinės – didžiausios Kauno rajono gyventojų reikmėms naudojamos kapinės visoje savivaldybės teritorijoje, be to, čia buvo jaučiamas poreikis.

Nepratęsus sutarties – išbarstys

Nustatytas 25 metų urnos saugojimo kriptoje šiame kolumbariume mokestis – 726,18 euro. Vienoje kriptoje gali būti saugojama iki keturių penkių urnų su pelenais. Už antros ir kitų urnų saugojimą toje pačioje kriptoje "Komunalinių paslaugų centras" renka po vienkartinį 90 eurų mokestį.

Jei po 25 m. nebus pratęsta sutartis dėl tolesnio urnos saugojimo, P.Čiegis tikino, kad pelenai iš jos nebus išbarstyti vėjyje. "Nemanau. Tiesa, pelenų barstymas taip pat numatytas Garliavos Jonučių kapinėse – kolumbariumo projekte numatyta pelenų barstymo vieta", – sakė pašnekovas.

Statinį, kuriame būtų išbarstomi pelenai, kolumbariume planuojama įrengti ne anksčiau kaip 2020 m. "Čia būtų išberiami pelenai tų mirusiųjų, kurių artimieji nenori pelenų laidoti. Juk pelenų negalima barstyti kur nori. Taip pat čia būtų išberiami pelenai iš urnų, kurių saugojimas kriptose praėjus 25 metams nebepratęsiamas", – tvirtino P.Čiegis.

Įrengs ir Karmėlavoje, Ramučiuose

"Komunalinių paslaugų centras" planuoja teikti pasiūlymą Kauno rajono savivaldybei ateinančiais metais projektuoti kolumbariumus Karmėlavos ir Radikių kapinėse. Kolumbariumas būtų projektuojamas toje Karmėlavos kapinių dalyje, kur laidojami vietos gyventojai, Radikiuose – išplėstų kapinių teritorijoje", – pasak bendrovės laikinojo direktoriaus, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų atstovai išreiškė norą, kad šiose kapinėse būtų įrengtos vietos saugoti urnas su pelenais. "Jei savivaldybė pritars, įrengsime ten kolumbariumus. Prieš trejus ketverius metus buvo kalbėta apie tai, kad savivaldybei reikėtų patvirtinti kapines, kur kolumbariumai turėtų atsirasti pirmiausia. Tačiau toks planas patvirtintas nebuvo", – anot P.Čiegio, kolumbariumų greičiausiai prireiks kapinėse, esančiose arčiau miesto arba tose vietovėse, kur sparčiai plečiasi gyvenamieji rajonai.

Jei greitu metu nebus įrengiami didesni kolumbariumai, kur už tam tikrą mokestį mirusiųjų pelenai saugojami nustatytą laiką, greičiausiai daugės kapų, pertvarkomų į šeimos kolumbariumus. Ringaudų seniūnijoje esančiose Tabariškių kapinėse viename kape jau įrengtos kriptos urnoms sudėti. Pasiteiravus Ringaudų seniūno Rimanto Vitkausko, ar šiuo atveju buvo gautas leidimas tradiciniam kapui pertvarkyti į kolumbariumą, šis atsakė: "Asmeniškai į mane dėl kriptų įrengimo kapavietėje Tabariškių kapinėse niekas nesikreipė. Bet aš Ringaudų seniūno pareigas einu tik nuo vasario mėnesio, o kriptos gali būti, kad įrengtos anksčiau."

R.Vitkausko manymu, ateityje bendras kolumbariumas tokioje gyventojų skaičiumi augančioje seniūnijoje kaip Ringaudai bus labai reikalingas. "Tradicinių kapaviečių netrūksta – beveik prieš trejus metus Tabariškių kapinės buvo išplėstos. Vis dėlto esame numatę, kad čia turėtų būti įrengtas ir kolumbariumas", – sakė seniūnas. Tačiau jis neįvardijo konkrečios vietos, kur galėtų būti įrengtos nišos urnoms saugoti ir nesiėmė prognozuoti, po kiek metų kolumbariumas galėtų atsirasti Tabariškių kapinėse.