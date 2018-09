Pasiruošimas popiežiaus vizitui: Santakos parkas – sunkiai atpažįstamas

Paskutiniai akcentai

Pastarąsias dienas Santakos parke pluša daugybė darbininkų. Pastatytos didelės palapinės, išrikiuotos kunigams ir svečiams skirtos kėdės. Jau sustatytos ir apsauginės tvorelės, suskirstančios Santakos parką į atskiras zonas, kuriose rinksis žmonės. Vietoje sutikti kauniečiai stebėjosi pasikeitusia parko aplinka.

„Visko tikrai labai daug, matosi, kad ruošiamasi sutikti ypač daug žmonių. Niekad nesu matęs, kad Santakos parke būtų tiek visko sustatyta“, – tikino pro šalį ėjęs Vytautas.

Kaunietis atkreipė dėmesį, jog tarp kelių sektorių atsirado ir naujai asfaltuotas takelis, o darbininkai iš parko veža paskutinį gruntą ir likusį nereikalingą smėlį. Dar jaučiasi asfalto kvapas. Šiuo taku pontifikas atvažiuos iki didelės scenos, kurioje laikys šv. Mišias.

Pranešama, kad centrinėje Kauno dalyje jau pradėjo veikti ir informaciniai punktai. Juose savanoriai ir vienuoliai dalija į sektorius likusius kvietimus, teikia kitą informaciją, kur kas veiks, kokiose vietose bus galima melstis ir laukti popiežiaus.

„Jau atsivežėme knygas, liko jas kažkur saugiai padėti ir keliauti į Vilnių bei ten ruoštis. Mes pradėjome ruoštis šiam įvykiui gerokai ankščiau, bet tikrai matome, kad yra labai daug ruošos. Dar dešimt dienų praleidome Šiluvos atlaiduose. Kol buvo laiko, tai atrodė, kad kas čia tas vizitas, bet kai jau artėja, tai ir jauduliukas didėja, atsiranda vidinis nerimas“, – emocijomis pasidalijo Eglė, kuri popiežiaus vizito metu siūlys įsigyti religinių knygų.

Renginio dalyvių patogumui mieste įrengta 320 biotualetų. Dalis jų pritaikyta neįgaliesiems. Jie išsidėstę Santakos parke, Aleksoto gatvėje, Steigiamojo seimo aikštėje. Tualetai stovi ir prie automobilių parkavimo centrų – Aleksoto aerodrome bei A. Stulginskio universiteto teritorijoje, taip pat prie Aleksoto funikulieriaus, Raudondvario plente ir Birštono gatvėje.

Dėmesys saugumui

Tvoros pasitinka ir prie pat Kauno pilies. Čia bus saugumo postas, kuriame pareigūnai tikrins į susitikimą su popiežiumi atėjusius žmones. Šioje vietoje didelėmis raidėmis matosi ir sektoriai, tad tikintieji jau iš anksto galės žinoti, pro kurį įėjimą eiti, kad patektų į reikiamą zoną. Apsaugos postas lankytojus pasitiks ir nuo Aleksoto tilto pusės. Iš čia taip pat laukiama didelio žmonių srauto, nes S.Dariaus ir S.Girėno stadione numatoma pagrindinė automobilių statymo aikštelė.

Ties įėjimais žmones pasitinka dideli plakatai su daiktų paveikslėliais. Pareigūnai perspėja, kad į vidų nebus įleidžiami tie, kurie nešis sprogstamąsias medžiagas, ginklus, aštrius daiktus ir kita, kas gali sukelti pavojų.

Jau sustatyti ir į Senamiestį įvažiuoti draudžiantys kelio ženklai. Kol kas dalis jų dar uždengti, tačiau jau greitai į šią miesto dalį bus nebegalima įvažiuoti. Rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, Senamiestyje budės gausios policijos pajėgos, kurios blokuos automobilių įvažiavimą į Senamiestį nuo 8 val. ryto iki pat rugsėjo 23 d., 17 val. Tuo metu čia įvažiuoti negalės nei gyventojai, nei aptarnaujantis transportas – automobiliai bus tik išleidžiami.

Kur galima pamatyti?

Visi kauniečiai ir miesto svečiai, kurie nepateks į Santakos parką, Šventojo Tėvo aukojamas Šv. Mišias galės stebėti per du ekranus. Vienas bus įrengtas Rotušės aikštėje, o kitas – Senosios Nemuno prieplaukos amfiteatre. Tiesiogiai per ekranus taip pat bus transliuojamas ir popiežiaus susitikimas su dvasininkais, vienuoliais ir seminaristais, kuris prasidės 15 val. Turintieji kvietimus į Santakos parką turėtų atvykti iki 8 val. Čia laukimo programa prasidės 5 val., o Šv. Mišias popiežius Pranciškus aukos nuo 10 val. Po jų bažnyčios vadovas vadinamuoju papamobiliu važiuos nuo Kauno arkivyskupijos kurijos (Papilio g. 5) per Rotušės aikštę iki Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos. Norintys pasveikinti Šventąjį Tėvą šioje atkarpoje turėtų būti iki 14.20 val. Popiežiaus Pranciškaus kelionę per Kauno senamiestį bus galima stebėti ir lauko ekranuose Rotušės aikštėje bei Senojoje Nemuno prieplaukoje.

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia (Rotušės a.) nuo penktadienio vakaro 20 val. iki sekmadienio 5 val. ryto bus atidaryta visą laiką (ir naktį). Čia vyks maldos budėjimas, jaunimas giedos giesmes, bus galima ir sušilti. Savaitgalį senamiesčio kavinės veiks iki paryčių, todėl tikintieji jose galės sušilti ir užkąsti.