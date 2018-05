Pasaulinio garso JAV inovatorius apie Kauną: čia reikalai klostosi sėkmingai

C. R. Carlsonas žinomas kaip „Practice of Innovation LLC“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius bei ilgametis „SRI International“ prezidentas. Pastaroji įmonė jo vadovavimo laikotarpiu tapo pasauliniu pavyzdžiu, kaip kuriamos didelės vertės inovacijos. Žinomiausios iš jų – nūdienoje plačiai paplitusi raiškioji televizija (HDTV), „iPhone“ telefonuose įdiegta „Siri“ technologija ir proveržį šiuolaikinėje medicinoje užtikrinantys intuityvūs robotikos sprendimai. Šios ir daugelis kitų pasaulį keičiančių naujovių sukūrė daugiamilijardinę vertę.

„Kaune jaučiuosi nuostabiai. Puikūs žmonės, jauki aplinka. Esu sužavėtas, galėdamas čia viešėti. Akivaizdu, kad reikalai jūsų mieste klostosi sėkmingai, tačiau nepaisant to norisi padiskutuoti, kaip tą gerovę kilstelėti į naują lygį. Mano galva, čia svarbus išsilavinimas ir esminis momentas – gebėjimas kurti vertę įvairiose veiklose. Būtent to turi būti mokoma ir universitetuose. Tuomet studentai galės jaustis sėkmingais šiandieniniame pasaulyje ir galės kurti savo ateitį čia, o ne vykti ieškoti laimės svetur.

Be abejonės daugeliu atvejų neapsieinama be pinigų – finansai neišvengiami. Tačiau net ir tuomet reikia gebėti lėšas naudoti produktyviai bei kūrybiškai. Keliaudamas po pasaulį dažnai pastebiu, kad daugeliu atvejų dirbama nesukuriant aiškios vertės. Tai būdinga ir pačiai Amerikai“, – savo įspūdžiais ir mintimis dalijosi dr. C. R. Carlsonas.

Viešėdamas Kaune svečias susitiko su VDU, KTU ir LSMU universitetų rektoriais, inovacijų srityje dirbančių organizacijų atstovais. Medicinos srityje vertingus išradimus užpatentavęs inovatorius nepraleido progos apsilankyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikose, kur susitiko su vienu geriausių mūsų šalyje kardiochirurgijos specialistų prof. Rimantu Benečiu.

Galiausiai savo vizitą C. R. Carlsonas baigė dalyvaudamas diskusijoje apie IT technologijų vystymą ir šiandienos verslų patiriamus iššūkius bei galimybes mokslo ir technologijų parke „Santakos“ slėnyje.

„Šiais laikais šalies ar miesto dydis jau nebėra svarbus ir kažką lemiantis faktorius. Viskas priklauso nuo to, kaip tu dirbi ir sugebi bendradarbiauti, – įkvepiančiai kalbėjo amerikietis, savo mintis čia pat iliustravęs asmeniniu pavyzdžiu. – Kadaise ėmiausi vadovauti kompanijai, kai ji buvo labai sunkioje padėtyje. Likome su tuo pačiu darbuotojų kolektyvu, tose pačiose patalpose, bet padarėme esminę permainą – pakeitėme požiūrį į darbą. Ir to pakako, kad atsistotume ant kojų bei pasiektume puikių rezultatų.“

Tuo metu Kauno meras V. Matijošaitis svečiui papasakojo apie pagrindinius šių dienų darbus mieste: „Kaunas vis sparčiau auga, traukia užsienio investuotojų dėmesį. Atitinkamai plečiasi darbo vietų pasiūla, o darbdaviai žvalgosi gerų specialistų. Taigi esame suinteresuoti pritraukti į Kauną daugiau žmonių, investuojame į tai, kad čia būtų gera gyventi ne tik pavieniams žmonėms, bet ir šeimoms.“

Dr. C. R. Carlsonas yra Nacionalinės išradėjų akademijos narys. Jis dirbo anktesnio JAV prezidento Baracko Obamos Inovacijų ir verslumo nacionalinėje patariamojoje taryboje, yra Singapūro nacionalinio tyrimų fondo patariamosios tarybos narys ir JAV Nacionalinio mokslo fondo inžinerijos patariamosios tarybos narys. Pernai jam suteiktas Worcester Polytechnic instituto „Šviesuolio“ titulas. Be to, verslininkui suteikti keturi garbės laipsniai.