Panemunės pliaže butelius renkantis senolis: kai kurios merginos taros neatiduoda

Renkančių tuščią tarą yra visuose Kauno paplūdimiuose – Kauno marių, Lampėdžių, Panemunės. Geriausiai užsidirba renkantys butelius Lampėdžių paplūdimyje, nes ten susirenka daugiausia poilsiautojų.

69-erių pensininkas Romas nuo pavasario iki rudens Trijų mergelių tiltu kulniuoja į Panemunės paplūdimį rinkti butelių. Jis gyvena K.Baršausko gatvėje esančiame bendrabutyje, todėl į Lampėdžius ar prie Kauno marių nevažiuoja – ten jam per toli.

„Butelius renku jau daugiau nei 10 metų. Taip prisiduriu prie pensijos. Ji maža. Pernai buvo 260 eurų, šiemet pensija padidėjo – dabar gaunu 304 eurus. O žmona pensijos beveik negauna. Kai aš prirenku daug butelių ir skardinių, ji ateina prie Trijų mergelių tilto manęs pasitikti ir padeda surinktus butelius nunešti į taromatą“, - portalui kauno.diena.lt pasakojo Romas.

Šiais metais per dieną daugiausia uždirbau beveik 7 eurus. Tačiau dažniausiai tenkinuosi 2-3 eurais.

Dabartinė žmona Romui – ne pirmoji. Su ja vyras gyvena dar tik pusantrų metų. Paklaustas, ar gerai sutaria, Romas neslepia: „Dabar sutariu geriau, nei pirmaisiais metais. Kodėl? Anksčiau kartais paragaudavau alaus, nors ir retokai. Tačiau žmonai tai nepatikdavo. Dabar per savaitę išgeriu tik vieną butelį alaus, todėl santykiai pasidarė šiltesni“.

Kiek vyras per dieną uždirba rinkdamas butelius ir skardines? „Šiais metais per dieną daugiausia uždirbau beveik 7 eurus. Tačiau dažniausiai tenkinuosi 2-3 eurais. Šiemet neskaičiavau, kiek pavyko uždirbti nei per gegužę, nei per birželį. Pamenu, kad pernai vasarą per mėnesį išeidavo apie 70-80 eurų“, - teigė pensininkas.

Jis tvirtino, kad iš poilsiautojų niekada negirdėjo pašaipų dėl to, kad renka butelius. „Pamatę mane, daugelis žmonių patys atneša butelius ir skardines“, - sakė Romas.

Tačiau jis pripažino, kad ne visi poilsiautojai atiduoda tuščią tarą. „Kai kurios jaunos merginos neatiduoda tuščių skardinių. Jos sako, kad pačios nuneš į taromatą“, - apgailestavo vyriškis.

Panemunės pliaže Romas dėl tuščių butelių jau keleri metai konkuruoja tik su viena moterimi – Svetlana. Vis dėlto su ja vyras nesipyksta.