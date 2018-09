Panaikinus 51-ąjį maršrutinį taksi, nebus kaip grįžti namo?

Sukels nepatogumų

Vos tik paskelbus, kad nuo kitos savaitės miesto gatvėse nebevažinės 51-asis mikroautobusas, vežęs keleivius nuo Urmo iki Tirliškių, kauniečiai sunerimo, kaip reikės grįžti į namus. Anot jų, tai buvo vienintelis viešasis transportas, vežęs į rajonus, įsikūrusius už Aleksoto. Be to, gyventojai tikina, kad keleivių nuolat būdavo ir maršrutinis taksi tuščias niekada nevažinėjo.

„Paskelbta žinia, kad uždaromas 51-asis maršrutas, nes yra nuostolingas ir miestiečiams yra nereikalingas, visiškai neatitinka tikrovės. Šis maršrutas šiuo metu yra vienintelis, kuris užtikrina susisiekimą Tirkiliškių (Aleksoto) gyventojams su miesto centru. Jį panaikinus, gyventojams lieka važiuoti tik asmeninėmis transporto priemonėmis. O ką daryti moksleiviams, studentams ar kitiems asmenims, neturintiems galimybės važiuoti sava transporto priemone?“, – klausė kaunietė Renata.

Ji tikino, kad jos artimas žmogus ilgą laiką dirbo vairuotoju ir vežė keleivius būtent minėtu maršrutu. Jis pasakojo, kad link centrinio miesto turgaus tikrai važiuodavo daug žmonių.

„Jau daugiau nei 20 metų šis maršrutas nebuvo nuostolingas, kai važiavo maršrutu Urmas-Kazliškiai, tuomet per Savanorių prospektą važiavo 16-asis maršrutas, o Tirkiliškių gyventojai tuomet naudojosi 51-uoju maršrutu, kuris vežė iki Respublikinės Kauno ligoninės. Visada mikroautobusai turėjo ką vežti, nes važiuodavo kas 12-14 min. nuo 5 ryto iki 23.30 val. Tuomet viešasis transportas dirbo žmonėms. Dabar nelikus 51-ojo maršruto nelieka susisiekimo su gydymo įstaiga „Sveikatos ratas“. Kaip iki jos atvykti pensininkui? Dabar tikrai galima teigti, kad gyvenant kai kuriuose Kauno miesto rajonuose, jautiesi kaip gūdžiame kaimo pakraštyje“, – toliau kritikos negailėjo kaunietė.

„Niekada, kol privatūs vežėjai teikė šią paslaugą (buvęs 16 mikroautobuso maršrutas), nebuvo skundžiamasi dėl to, kad šis maršrutas nuostolingas, mikroautobusai netgi būdavo perpildyti. Kai šią paslaugą ėmėsi teikti „Kautra“, prasidėjo nesusipratimai: keičiamas maršrutas (visų pirma nebevažiuoja Savanorių pr. vėliau – nukreiptas maršrutas lanku per Kauno medicinos universiteto klinikas), numatyto grafiko nesilaikymas, vienu metu dviejų mikroautobusų važiavimas ta pačia kryptimi, pustuščių mikroautobusų pralėkimas pro laukiančius keleivius, nes jie sustodami gaišta laiką ir nesuspėja per nustatytas minutes pasiekti galutinio tikslo. Be to, grafikai buvo sudaryti taip, kad iš miesto gyventojai vėliausiai turėdavo grįžti 19 val., mat vėliau – jokio transporto, taip pat sutampa panašiu maršrutu tam tikrą atkarpą važiuojančių 26 autobuso ir 51 mikroautobuso grafikai. Visokių nesklandumų sąrašą dar būtų galima tęsti“, – antrino kaunietė Džiuginta.

„Pas mus yra vaikų lopšelių-darželių, šeimos klinika, vis daugėja gamybos įmonių ir t. t. Viešai valdžios atstovai vis deklaruoja, kad reikia atsisakyti automobilių ir naudotis visuomeniniu transportu. Tačiau kaip tai padaryti mums, Kazliškių, Tirkliškių ir kitų greta esančių teritorijų gyventojams? Gal, planuodami maršrutus, atsakingieji už viešąjį transportą nesinaudoja miesto žemėlapiu ir mus visai pamiršo?“, – pridūrė gyventoja. Ji dėl naikinamo 51-ojo maršrutinio taksi net oficialiai kreipėsi ir į Kauno valdžią, tad tikisi, kad į žmonių prašymus bus atsižvelgta ir gyventojai nebus atskirti nuo miesto centro.

Vežti neapsimoka

„Kauno diena“ primena, kad savaitės pradžioje maršrutinių taksi paslaugas mieste teikianti bendrovė „Kautra“ išplatino informaciją, kad nuo spalio 1 dienos Kauno mieste uždaromas 51-ais mikroautobuso maršrutas. Apie nuostolingą maršrutą, būtinybę atlikti pakeitimus kalbėjo vežėjų atstovas Mindaugas Sakalauskas.

„Nuo pat pirmų darbo mėnesių gavome signalus, kad 51-asis maršrutas yra nuostolingas. Per visą laikotarpį kiek dirbame, darėme įvairius pakeitimus šiame maršrute, bet matome tik krentančius skaičius. Niekada nėra smagu priimti tokius sprendimus, bet jie šiai dienai būtini“, – sakė M. Sakalauskas.

Visiems 51-ojo maršruto keleiviams, kurie jau spėjo įsigyti mėnesinius bilietus, anot vežėjų, bus grąžinti pinigai už mėnesinius bilietus. Jiems tereikia iki spalio 1 dienos atvykti adresu Statybininkų g. 3 („Mano Kaunas“) ir pateikti pirkimo čekį su e.bilieto kortele.

Vežėjai taip pat informavo, kad maršrutinių taksi vairuotojai neliks be darbo ir jį tęs įmonėje. „Nei vieno norinčio dirbti vairuotojo nepaliksime be darbo. Vieni darbą tęs maršrutiniuose taksi, kiti – tarpmiestiniuose autobusuose“, – tikino „Kautros“ atstovas.

„Darome viską, kad galėtume toliau tęsti darbą maršrutiniais taksi Kauno mieste. Kauniečiai pamatė, kad gali keliauti greitai ir šiuolaikiškai. Jei norime taip važiuoti ir toliau, turime atsisakyti nerentabilių maršrutų”, – pridūrė M.Sakalauskas.

Važiuos iki lapkričio

„Kauno diena“ pasidomėjo, ką miesto atstovai siūlo Tirliškių gyventojams bei ar „Kautra“ galėjo pati nutraukti vieną maršrutų, mat buvo skelbti konkursai.

„Žmonės, praeitoje kadencijoje sudarinėdami sutartį su privačia bendrove „Kautra“, nenumatė jokių saugiklių, kurie mums leistų sustabdyti 51-ojo maršruto panaikinimą“, – apie sutartyje nenumatytą galimybę užkirsti kelią maršrutų naikinimui klabėjo Kauno savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.

Jis patikino, kad su privačiu vežėju vedamos derybos. Pirmasis rezultatas – atitolinta maršruto panaikinimo data. „Kaurtos“ mikroautobusai 51-uoju maršrutu važinės ne iki spalio 1 dienos, kaip skelbta anksčiau, o mėnesiu ilgiau.

„Mums pavyko sutarti, kad maršrutas būtų naikinamas nuo lapkričio 1 dienos. Kauniečių, o ypač aleksotiškių, kuriuos tiesiogiai paveiks šio maršruto panaikinimas, likimo valioje nepaliksime – per likusį mėnesį rasime alternatyvą“, – garantavo G.Petrauskas.