Pakaunėje keisis tvarkymo ir švaros taisyklės

Nustato priežiūros tvarką

Taisyklės nustato Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių, kiemų, bendrojo naudojimo teritorijų, privačių žemės sklypų, daugiabučių namų bendrijų, sodų bendrijų, įvairios paskirties įrenginių, pastatų ir privačių namų valdų priežiūros tvarką.

Taisyklų projektą parengusio Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Sergejaus Lemziakovo teigimu, iki šiol galiojusios panašios taisyklės turi būti koreguojamos, kad atitiktų pasikeitusius teisės aktus. Be to, taisyklėse kai kas patikslinta, kai kas aprašyta naujai.

Šiomis taisyklėmis nesiekiame bausti – stengiamės, kad būtų tvarka. Atlikdami patikrinimus, paaiškiname žmonėms, kas yra leistina ir kas – ne.

Taisyklių projekte nurodoma, kad negalima deginti nereglamentuoto kuro: dyzelino, plastiko, dažytos ar lakuotos medienos, senų skudurų. Panaši tvarka galiojo ir iki šiol. Tačiau kai kurių gyventojų tai neatbaido nuo bandymų pasišildyti pigiau, kūrenant neleistinas medžiagas ir teršiant aplinką. Pasiteiravus S.Lemziakovo, ar jam teko bausti pakaunės gyventojus už tai, kad jie kūrena netinkamu kuru, pašnekovas užsiminė, kad jo vadovaujamas skyrius veikia vos metus, per kuriuos šios rūšies pažeidimų šildymo sezono metu nustatyta nebuvo.

Pasak valdininko, priemonių nubausti tokius teršėjus yra: "Per prievartą į namus eiti ir tikrinti mes negalime, bet dažniausiai organizuojame reidus kartu su aplinkosaugos pareigūnais. Taisyklės įpareigoja žmones įleisti pareigūnus, kad jie galėtų patikrinti. Mes konstatuojame faktą. Jeigu žmogus mūsų įtarimus paneigia, nebaudžiame, bet jei nepaneigia arba neįleidžia, kad galėtume patikrinti, ką jis iš tiesų deda į krosnį, fiksuojame faktą ir pagal tai žmogus baudžiamas administracine tvarka. Paskui jis jau teisme gali įrodinėti, kad degino švarų kurą, bet kažkodėl iš kamino kilo juodi dūmai."

Sergejus Lemziakovas. Akvilės Snarskienės nuotr.

Įspėjimas arba bauda

"Šiomis taisyklėmis nesiekiame bausti – stengiamės, kad būtų tvarka. Atlikdami patikrinimus, paaiškiname žmonėms, kas yra leistina ir kas – ne. Ir 80–90 proc. žmonių į tai atsižvelgia, o apie 10 proc. nereaguoja. Tada belieka imtis kitų priemonių – bausti", – sakė S.Lemziakovas.

Už tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus pagal Administracinių nusižengimų kodeksą taikomas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.

Su taisyklių projektu galima susipažinti internete. Teikti siūlymus savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatui e. paštu nijole.linkuviene@krs.lt galima iki rugpjūčio 10 d. Taisyklių projektas bus svarstomas savivaldybės tarybos posėdyje rugpjūčio 30 d. Tarybai priėmus sprendimą, taisyklės bus privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims visoje savivaldybės administruojamoje teritorijoje.

Gali kreiptis į savivaldybę

Užklausos dėl naujojo taisyklių aprašo sulaukė ir "Kauno dienos" redakcija. Ringaudų gyventojas skundėsi, kad kaimynų tvartas, kuriame laikomi gyvuliai, yra greta jo gyvenamojo pastato. "Vasarą iš tvarto sklindanti smarvė juntama ir gyvenamajame name. Be to, greta gyvenantys ūkininkaujantys kaimynai sandėliuoja grūdus, kurie vilioja graužikus: vasarą ir rudenį atsiranda pelių, žiurkių. Ar kaimynai nepažeidžia taisyklių?" – teiravosi pakaunės gyventojas.

Pasak S.Lemziakovo, nors tvarkymo ir švaros taisyklės to neapibrėžia, tai reglamentuoja Statybos techninis reglamentas, dėl tokių pažeidimų gyventojai gali kreiptis į savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių. "Atvejus, susijusius su statybos pažeidimais, perduodame tirti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, tai, kas susiję su kvapais, – Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai", – informavo Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.