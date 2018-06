Neeilinė operacija Kauno rajone: NATO kariai persikėlė per Nemuną

Išskirtinis vaizdas

Trečiadienį nuo ryto Kulautuvos ir Zapyškio gyventojus žadino karinių sraigtasparnių ūžesys, kurie prieš persikėlimą per upę atliko žvalgybinius veiksmus. Išsilaipinę NATO pajėgų desantai užtikrino Nemuno pakrantės apsaugą tam, kad pėstininkai su ratinėmis kovos mašinomis galėtų saugiai persikelti pontoniniais plaustais iš Zapyškio į Kulautuvos krantus.

Karinės technikos persikėlimas per Nemuną yra tarptautinių pratybų „Kardo kirtis 2018“ dalis. Trečiadienį tarptautinių pratybų metu JAV 2-ojo kavalerijos pulko kariai su technika atliko persikėlimo per Nemuno operaciją. Persikėlimą per upę, panaudojant plaukiojančias amfibijas M3, užtikrino Vokietijos ir Didžiosios Britanijos karo inžinieriai.

Svarbi operacija

Pratybos „Kardo kirtis“ skirtos NATO sąjungininkų veiksmų koordinavimo stiprinimui. Šiemet dėmesys skiriamas sąveikos tarp sausumos, jūrų ir oro pajėgų gerinimui. Taip pat treniruojamasi kartu su Baltijos šalyse dislokuotomis NATO priešakinėmis kovinėmis grupėmis.

Vienas svarbiausių pratybų elementų – JAV 2-osios kavalerijos pulko perdislokavimas. Šį pulką sudaro apie 3 tūkst. karių ir apie 1,5 tūkst. karinės technikos priemonių. Pratybos „Kardo kirtis“ Lietuvoje organizuojamos nuo 2010 metų.

Smalsuolių dėmesys

Tiek Zapyškio, tiek Kulautuvos pusėje pratybas stebėjo vietos gyventojai. Jie tikino, kad laukė persikėlimo per Nemuną operacijos, nes tokie vaizdai itin retai matomi.

„Atėjome su visa šeima. Esame dalyvavę NATO karinės technikos parodoje, o dabar norime pamatyti, kaip viskas veikia, o ne tik stovi išrikiuota“, – sakė patogiai ant sulankstomos kėdės įsitaisęs Arūnas.

Susidomėję persikėlimą stebėjo ir mokiniai. Šiuo metu vyksta neformalios pamokos, todėl mokytojai nusprendė vaikus atvesti į pratybų vietą ir taip paaiškinti apie istorinius ir politinius kontekstus.

„Čia yra toks politinis momentas, kuris Kauno rajone labai retas. Antradienį NATO kariai lankėsi mūsų mokykloje, bendravo su vaikais, atliko įvairias sportines užduotis, komunikavo. Karius labai nustebino, kad penktokai laisvai kalba angliškai. Dabar antrą dieną mes suplanavome neformalią pamoką, per kurią būname čia ir viską stebime, semiamės patirties, o vėliau viską aptarsime. Vaikų aktyvumas ir susidomėjimas labai didžiulis. Esu nustebęs, kad ir pačios Kulautuvos bendruomenės žmonių nemažai susirinkę, nors ir yra darbo laikas“, – sakė su mokiniais atėjęs Kulautuvos pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas Mykolas.

Mokiniai į pratybų stebėjimą atsinešė savo rankomis gamintas NATO ir Lietuvos vėliavas. Kartu su pratybų teritoriją prižiūrinčiais kariais mokyklos bendruomenė įsiamžino nuotraukose. Istorijos mokytojas tikino, kad tai bus istorinė bendruomenės nuotrauka.

Vos tik prasidėjo desantininkų operacija aplink pratybų vietą, susirinkusieji susmeigė akis į šaudmenis naudojančius karius. Po to visų žvilgsnius sukaustė pagrindinis trečiadienio pratybų akcentas – persikėlimas per upę. „Niekada nemačiau, kaip jie persikelia, keistai atrodo, kai upėje sumontuoja tiltą ir pravažiuoja. Tik gal ilgokai vyksta, nes jei būtų reali grėsmė, ko gero, reikėtų viską žaibišku greičiu daryti“, – stebėjosi Kauno rajono gyventojas Alvydas.

„Tikėjausi, kad bus tiltas pastatytas, bet čia po kelias mašinas plaustais kėlė. Žinoma, ir taip nematyta, bet tikėjausi kitaip“, – pasisakė Romas.



Eismo ribojimai

Persikėlę per Nemuną JAV 2-ojo kavalerijos pulko kariai transporto priemonėmis judės į Šiaulius ir Panevėžį. Čia birželio 14 d. kariai dalyvaus sausumos operacijose. Kovos veiksmų treniruotės numatomos Pajuosčio kariniame poligone (Panevėžyje) ir Lietuvos kariuomenės aviacijos bazės teritorijoje (Šiauliuose).

Tarptautinių pratybų organizatoriai informuoja, kad visą trečiadienį ratinė karinė technika judės Zapyškio ir Kulautuvos miestelių gatvėmis. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, pagrindinėse sankryžose bus trumpam stabdomas eismas.