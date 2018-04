Nauja sporto turizmo kryptis – Kaunas

Kaunas dar prieš kelerius metus išsikėlęs ambicingą tikslą tapti medicininio turizmo sostine, šiandien žengė dar vieną žingsnį. VšĮ „Kaunas In“, besirūpinanti miesto įvaizdžiu, verslo ir turizmo plėtra, sukirto rankomis su kasmetinio, tarptautinio renginio „Citadele Kauno maratonas“ organizatoriais.

„Didžiausias vasaros bėgimas į Kauną sutraukia daugiau nei 5 tūkst. dalyvių. Ne tik iš visos Lietuvos, bet ir užsienio. Daugelis atvyksta su draugais, šeimomis. Jie ieško, ką veikti ir kaip praleisti laiką. Tai ideali proga parodyti mūsų miestą ir paskatinti juos pasilikti čia ilgiau nei vieną dieną“, – sakė VšĮ „Kaunas In“ Turizmo skyriaus vadovė Inga Pažereckaitė-Kalėdienė.

Birželio 10 dieną vyksiančio „Citadele Kauno Maratonas“ organizatoriai pasakoja, kad vien pernai į miestą atvyko pusė tūkstančio užsienio svečių iš daugiau nei 50 pasaulio šalių. Daugiausiai sportininkų sulaukėme iš Didžiosios Britanijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Nyderlandų, Rusijos ir Baltarusijos.

„Stengiamės savo jėgomis pristatyti įdomiausias Kauno vietas, kuriomis driekiasi maratono trasa. Nemažai investuojame į pramogas tiek sportininkams, tiek juos palaikantiems. Tačiau bendradarbiavimas su miestu gerokai praplečia mūsų galimybes“, – sakė Regimantas Tarasevičius ir pridūrė, jog dauguma užsieniečių į Kauną atvyksta 2-3 dienom, derindami sportą su laisvalaikiu.

Šiais metais „Citadele Kauno maratonas“ dalyviams duris atvers dauguma miesto muziejų ir galerijų. Sporto turistams iš užsienio „Kaunas In“ ruošia nemokamas, pažintines ekskursijas po įdomiausias miesto vietas.

Jau dabar miesto svečiams Kaunas siūlo čia atrasti Italiją, prancūzų pėdsakus, karines miesto paslaptis ar gatvės meno objektus, nusikelti į viduramžius, pasigerėti modernizmo architektūra ir pasivaikščioti Sugiharos keliu.

Be to, „Kaunas In“ Turizmo skyriaus vadovės teigimu, šiuo metu vyksta derybos ir su kavinėmis, restoranais bei viešbučiais.

„Labai džiaugiamės, kad į mūsų kvietimą atsiliepė ir maitinimo įstaigos bei svetingumo verslas. Jau gavome patvirtinimus iš kelių verslininkų, norinčių prisidėti prie svečių priėmimo. Nuolaidos bėgimo dalyviams galios visą savaitgalį“, – pasakoja I. Pažereckaitė-Kalėdienė.

Kadangi visi „Citadele Kauno maratonas“ dalyviai startuos ir finišuos Rotušės aikštėje, „Kaunas In“ kvies juos į Rotušėje įsikūrusį savo biurą. Čia bus galima sužinoti apie įdomiausias lankytinas Kauno vietas: „maršrutai, žemėlapiai, informacinės knygelės padės svečiams patiems lengviau atrasti Kauno miestą“.

Be to, sporto turizmo galimybės Kaune birželį pristatomos ir per „Kaunas In“ sklaidos kanalus, partnerius užsienyje.

Šeštasis „Citadele Kauno maratonas“ startuos Kauno Rotušės aikštėje, Senamiestyje, šių metų birželio 10 d. Didžiausio vasaros bėgimo šventės organizatoriai VšĮ „Kauno maratono klubas“ kviečia dalyvauti ne tik profesionalus, bet ir mėgėjus. Taip pat ragina aktyviai palaikyti bėgančius tiek prie starto linijos, kur vyks tradicinė sporto mugė, tiek trasoje išdėstytose sirgalių stotelėse.

Šiais metais dalyviai gali rinktis šias trasas: „Sanatorija Gradiali“ 1,5 km, „Intermedix“ 5 km, „SDG“ 10 km, „Kauno Akropolis“ pusmaratonis ir „Citadele“ maratonas. Registruotis bėgimams galite čia.