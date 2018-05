NATO kariai Panemunėje išrikiavo itin svarbią techniką

Priimančioji šalis

Pastarosiomis savaitėmis Kaune, Panemunėje esančiame Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalione aktyviai rengiamasi NATO ryšių pratyboms „Tvirtas kobaltas 2018“ (Steadfast Cobalt – angl.). Į Panemunėje įsikūrusį karinį vienetą atvyksta kariai iš įvairių NATO valstybių ryšių vienetų, taip pat baigiama atvežti moderni NATO ryšių technika, kuri bus naudojama pratybose.

Lietuvos kariuomenė ir Kauno miesto savivaldybė šių pratybų metu teikia priimančiosios šalies paramą. Atvykstančioms pajėgoms suteikiamos reikalingos paslaugos: galimybė naudotis tiek civiline, tiek karine infrastruktūra, ryšių ir informacinių technologijų, apgyvendinimo ir maitinimo, medicinos ir kitos paslaugos.

„Pratybos „Tvirtas kobaltas“ ir praėjusiais metais vyko Kaune. Buvo geras priėmimas ir parama, tai padėjo užtikrinti kokybiškas pratybas, todėl ir šiemet čia jas rengiame. Gera sugrįžti į šalį, turinčią didelę istoriją ir esančią mūsų partnere“, – kalbėjo NATO pajėgų Europoje vadavietės vado pavaduotojas ryšiams ir kibernetinei gynybai generolas majoras Wolfgangas Renneris.

„Mums yra didelė garbė prisidėti prie tokių pratybų. Mūsų, kaip priimančiosios šalies, tikslas yra parodyti, kad esame pasiruošę prisidėti. Be to, šios pratybos rodo vis augančius NATO iššūkius. Visi suprantame, kad šiais laikais be ryšių priemonių jokiame kare negali įgyti pranašumo, todėl šios pratybos ypač svarbios visai NATO organizacijai. Esame pasiruošę ir toliau teikti paramą NATO bet kuriuo metu ir prisidėti prie pratybų“, – sakė Lietuvos krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza.

Pratybų svarba

NATO pratybos „Tvirtas kobaltas“ yra gynybinio pobūdžio, jose bus treniruojami ryšių vienetų pajėgumai ir vertinami greitai perdislokuojamų Aljanso ryšių sistemų vienetai, užtikrinantys NATO greitojo reagavimo pajėgų ir kitų vadaviečių sėkmingą užduočių vykdymą bet kurioje pasaulio vietoje ir per itin trumpą laiką.

Šių metų pratybose dalyvaus apie 1 tūkst. NATO karių iš daugiau nei 40 skirtingų padalinių iš 25 NATO šalių narių. Jų metu bus vertinami NATO ryšių vienetų gebėjimai užtikrinti informacijos apsikeitimą ir ryšio palaikymą tarp NATO greitojo reagavimo pajėgų kovinių vienetų, jungtinių ir komponentų vadaviečių visame pasaulyje.

„Šios pratybos labai svarbios visam NATO aljansui. Mūsų tikslai: treniruotis, išbandyti ryšių priemonių sąveiką. Taip pat šios pratybos yra pasiruošimas 2019 metais vyksiančioms pratyboms“, – kalbėjo majoras W.Renneris.

Šios pratybos Lietuvos teritorijoje rengiamos jau trečią kartą – 2014 m. „Tvirtas kobaltas“ vyko Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune, praėjusiais – Vytauto Didžiojo jėgerių batalione, Panemunėje. Iš Lietuvos kariuomenės vienetų šiais metais pratybose dalyvaus kariai iš Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Ryšių kuopos.

„Mes dalyvaujame su IFP kompiuteriniu tinklu, skleidžiame jį ir testuojame kartu su NATO partneriais. Aš pati esu kriptografinių priemonių administratorė, tad rūpinuosi, konfigūruoju, žiūriu įrenginius, kurie užšifruoja duomenis, keliaujančius tarp serverių. Tokios pratybos yra vienos įdomiausių, kas vyksta per metus. Mums, ryšininkams, tai yra daugiau, nei mes darome kiekvieną dieną. Užduotys taip pat yra specifinės“, – apie ryšių pratybas pasisakė Lietuvos karė eilinė Ieva.

Miesto pagalba

Dėl pratybų specifikos ir kariuomenės infrastruktūros gyvenamųjų patalpų trūkumo Kauno mieste ir jo regione, NATO kariai pratybų laikotarpiu gyvens Kauno ir Birštono miestų viešbučiuose, juos į pratybų vietą kasdien perveš Lietuvos kariuomenės ir Kauno miesto transportu. Karių apgyvendinimo paslaugas apmoka karius siunčiančios šalys, todėl miestas gauna ekonominę naudą.

Mietas pasirūpina ir NATO karių laisvalaikiu. Kauno taryba praėjusiame posėdyje pritarė, jog pratybų metu sąjungininkų kariai galės nemokamai važinėti viešuoju miesto transportu. Be to, paruošta įvairių lankstinukų apie mieste vykstančius renginius, veiklas. Pratybų organizatoriai tikino, kad NATO kariai mielai domisi Kauno istorija, todėl informacija apie tai, kas vyksta mieste, yra tikrai naudinga ir reikalinga.

NATO ryšių pratybos Kaune vyks gegužės 21 – birželio 2 dienomis.