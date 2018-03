Lėšų taupymas patiko ne visiems

Susidūrė su kerštu

Reformos įmonėje, anksčiau skaičiavusioje nemenkus nuostolius, brendo jau seniai. Vien pastaraisiais metais atsisakyta daugelio nuostolingų veiklos sričių ir sutarčių, leidusių sutaupyti ne vieną dešimtį tūkstančių eurų. Permainų vėjai nepalenkė ir įmonės vidaus. Atsisakius pareigų dubliavimo, aplaidžiai dirbusių darbuotojų, jų gretos sumažėjo beveik perpus.

"Modernizuojama ir optimizuojama įmonės veikla. Atsisveikinta su žmonėmis, kurie nelabai norėjo dirbti arba nebuvo reikalingi. Vieni suprato mūsų argumentus, su jais išsiskyrėme gražiuoju. Kiti, kurių vaidmuo įmonėje buvo nelabai suvokiamas, nepanoro suprasti ir ėmė kurstyti konfliktus", – atvirai pasakojo įmonės vadovas Ričardas Čėsna.

"Kapinių priežiūros" direktoriui teko susidurti ir su savotišku kerštu. Atleidus kai kuriuos buvusius darbuotojus, kurie ne vienus metus užimdami vadovaujamąsias pareigas leisdavo sau be pateisinamos priežasties nesirodyti darbe ar kitaip šiurkščiai pažeidinėjo darbo tvarką bei etiką, žiniasklaidoje pasipylė straipsniai, juodinantys įmonės veiklą ir jos vadovą. Tačiau, pasak R.Čėsnos, tokie pasikandžiojimai, kartais pasitelkiant net absurdiškus argumentus, įmonės krypties nepakeis.

Kontrolierė: tendencijos teigiamos

Pasipylus kritikai išskirtinai viename šalies naujienų portalų, pakalbinome Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito specialistus, kasmet tikrinančius savivaldybės įmonių veiklą.

"Galiu konstatuoti labai aiškiai: įmonės veikla akivaizdžiai pagerėjusi, rodikliai ir tendencijos turi augimo dinamiką, pajamos taip pat auga", – vardijo savivaldybės kontrolierė Žana Gasparavičienė, kurios išsamesnis komentaras pateikiamas straipsnio pabaigoje.

Specialistė pabrėžė, kad įmonės "Kapinių priežiūra" augančio pelningumo tendencijos neatsiejamos nuo lėšų taupymo pavyzdžių, teigiami pokyčiai prasidėjo prie įmonės vairo stojus R.Čėsnai.

Faktas, kad mūsų naujos gamintojų apklausos ir derybos davė didelį efektą – 30 proc. mažesnę savikainą.

Atsisakė šalutinių veiklų

Koncentruodamasi į tiesiogines funkcijas "Kapinių priežiūra" atsisakė ir kai kurių papildomų veiklos sričių. Metų pradžioje savivaldybė surengė konkursą dėl vienišų ar neatpažintų mirusiųjų pervežimo. Pagal konkurso rezultatus šią funkciją perims privati bendrovė. Anksčiau ši prievolė tekdavo "Kapinių priežiūrai". Su tuo susijęs ir etatų mažinimas įmonės paslaugų tarnyboje. Pagal anksčiau galiojusią tvarką dalis tarnybos darbuotojų, jei nebūdavo pervežimo užsakymų, laukdavo jų, bet visu krūviu atlikti kitų funkcijų negalėjo atsižvelgiant į tam tikrus Darbo kodekso reikalavimus.

Nebeužsiims įmonė ir šarvojimu, karstų ar kitų laidojimo reikmenų pardavimu.

"Koncentruosimės į savo tiesioginę veiklą – kapinių priežiūrą. Juolab kad Kaune jų – per 20. Pervežimo ir laidojimo paslaugas paliksime privačioms bendrovėms. Manau, dėl to mūsų darbo kokybė nesuprastės, o lėšų sutaupysime tikrai nemažai", – aiškino R.Čėsna.

Kainas sumažino derybomis

Greta reformų "Kapinių priežiūra" tęsė savo įprastus darbus. Dėl šalčių vyko mažiau statybos ar panašių darbų, tačiau nemažai nuveikta planuojant investicijas ir tobulinant pagrindinius projektus 2018-iesiems. Pirmiausia dėmesys krypo į Romainių 1-ąsias ir Seniavos kapines. Čia planuojama kolumbariumų statyba. Projektai jau derinti su rangovais, taip pat pagaminti pirmieji pavyzdiniai kolumbariumai, kurie dar bus tobulinami.

Įmonės vadovas pabrėžė, kad pavyko gerokai nusiderėti ir dėl plečiamų Petrašiūnų kolumbariumų kainos. Jie atpigo kone trečdaliu, palyginti su kainomis, kurios buvo suderėtos ankstesnių įmonės vadovų. Pasak R.Čėsnos, nenuostabu, kad kolumbariumai, pagal senas sutartis, įmonei nedavė apčiuopiamos finansinės naudos. Atvirkščiai, investavus dideles lėšas į jų gamybą, pinigai iš klientų sugrįždavo pamažu, tad dalį investuotų lėšų, kol jos būdavo atgaunamos, ištirpdydavo infliacija.

"Faktas, kad mūsų naujos gamintojų apklausos ir derybos davė didelį efektą – 30 proc. mažesnę savikainą. Žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, mūsų lėšos nebebus savotiškai įšaldomos, jas susigrąžinsime ir uždirbsime kur kas greičiau. Iš šios veiklos turėsime ne tik pajamų, bet ir pelno", – aiškino pašnekovas.

Dėmesys kolumbariumams

2018-aisiais kolumbariumams teks didelis įmonės "Kapinių priežiūra" dėmesys. Išanalizavus pastarųjų metų duomenis, akivaizdu, kad gerokai keičiasi lietuvių laidojimo tradicijos. Urnų skaičius, palyginti su kitais laidojimo būdais, jau pasiekė 50 proc. Vadinasi, apie pusė laidojimų sudaro kremavimas ir palaikų laikymas urnose. Jas galima laidoti ir kapavietėje, ir kolumbariume. Pastarasis būdas, specialistų nuomone, ir estetiškesnis, ir praktiškesnis.

Tad klientams ketinama pasiūlyti gražius, patrauklaus dizaino kolumbariumus. Galvojama ir apie tai, kad jie būtų patogiai pasiekiami geografiškai, kad tokių amžino poilsio vietų lankymas nevirstų ilgomis kelionėmis.

Šiemet taip pat toliau bus dedamos pastangos racionalizuoti įmonės valdymą. Diegiama nauja įmonės duomenų apskaitos programa, pakeisianti atgyvenusią pirmtakę. Dėl to darbuotojai operatyviau matys visus užsakymus, atliktus darbus, analizuos reikalingus duomenis ir atitinkamai koreguos savo veiklą. Šiuolaikinės technologijos palies ir pačias Kauno kapines. Jų duomenys, laikyti popieriniu ar kitokiu formatu, bus tikslinami ir perkeliami į skaitmeninę erdvę. Taip ketinama ne tik taupyti darbuotojų ir klientų laiką, bet dar labiau skaidrinti visus įmonės veiklos aspektus.

Žana Gasparavičienė

Kauno miesto savivaldybės kontrolierė

Su mūsų kasmet atliekamo audito ataskaitomis galima susipažinti savivaldybės interneto puslapyje. Mūsų nuomone, ryškūs pokyčiai matomi visoje Kauno miesto savivaldybės administracijos įmonių valdymo strategijoje. Ambicingi uždaviniai buvo keliami ir įmonės "Kapinių priežiūra" direktoriumi paskirtam R.Čėsnai, laimėjusiam viešąjį konkursą. Nuo to laiko per dvejus metus šios įmonės finansiniai rodikliai labai pagerėjo. Grynasis pelnas perkopė per 150 tūkst. eurų. Ilgalaikis turtas 2017 m. padidėjo 43,5 tūkst. eurų. Smarkiai mažinamos pirkėjų skolos. "Kapinių priežiūra" 2017 m. atsisakė nuostolingos K.Donelaičio gatvėje esančių patalpų nuomos, taip sutaupydama apie 15 tūkst. eurų, persikėlė į kitai savivaldybės įmonei priklausančias patalpas. Buvo atsisakyta dalies leidimų automobilių stovėjimo aikštelėje. Mūsų preliminariais skaičiavimais, vien tai leido sutaupyti apie 2 tūkst. eurų. Įmonės direktorius, vykdydamas savivaldybės kontrolieriaus rekomendacijas, nutraukė panaudos sutartis dėl asmeninių automobilių naudojimo (iš prieš keletą metų buvusių dešimties tokių liko trys). Sveikintinas ir GPS sistemos automobiliuose sumontavimas, taip ir drausminant, ir padedant mažinti veiklos sąnaudas. Peržiūrėtos darbuotojų funkcijos, atsisakyta pareigų dubliavimo. Šiuo metu įmonėje dirba 65 darbuotojai (buvo per 80), didėja vidutinis atlyginimas. Sukurta laidojimo registravimo sistema, leidžianti tiksliau ir saugiau kaupti duomenis. Tenka pastebėti, kad įmonė įgyvendino dar ne visas rekomendacijas, ypač susijusias su ilgalaikio turto – statinių įregistravimu. Šioms procedūroms įgyvendinti reikia nemažų lėšų, o pelną ji pradėjo gauti visai neseniai. Artimiausi uždaviniai: Vainatrakio kapinių plėtimas (tam jau panaudota apie 80 tūkst. eurų, beje, ne skolintų, o nuosavų lėšų), taip pat – kolumbariumų plėtra."