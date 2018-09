Laikinai sustabdė Č. Radzinausko tilto remontą – eismas neribojamas

Ketvirtadienio rytą vykstantieji į darbą per Č.Radzinausko tiltą Kaune buvo maloniai nustebinti: jokių eismo trikdžių. Rangovai tikina atsižvelgę į prašymus paspartinti tilto remontą ir darantys darbų pertrauką iki popiežiaus vizito.

„Pagreitintai baigėm darbus vienoje eismo juostoje, dabar padarysim pertrauką iki popiežiaus vizito“, – sakė tilto remonto darbų rangovės bendrovės „Tiltuva“ direktorius Vytautas Vancevičius.

Per mėnesį planuoti atlikti darbai keičiant tilto deformacinius pjūvius vienoje eismo juostoje (važiuojant nuo Akademijos link IX forto) buvo atlikti per septyniolika kalendorinių dienų. Kad paspartintų darbus itin didelių eismo srautų kelyje „Via Baltica“, rangovas puse lūpų užsiminė atlikęs tam tikrų nusižengimų kokybei. „Pakeitus tilto deformacinius pjūvius, yra 28 paros betono stingimo technologinis procesas, po to dar ant viršaus reikia dėti izoliacines medžiagas, asfaltą klot. Kad apsisaugočiau nuo kokybės pažeidimų, aš galiu duoti 28 paras vien betonui sustingti ir nevykdyti jokių kitų darbų. Kai dabar visi skambina, skundžiasi, visokius raštus siuntinėja ir Seimo pirmininko, ir susisiekimo ministro vardu, vyksta tam tikras psichologinis spaudimas, nusižengt kokybei turiu“, – sakė V.Vancevičius.

Jis neatskleidė, kiek parų iš tiesų skyrė betonui sustingti.

„Nesakysiu, nes paskui mane iš darbo išmes“, – nedaugiažodžiavo pašnekovas, tačiau tikino, kad dėl to tiltas neįgrius.

Nuo rugsėjo 25 d. bus uždaryta kita eismo juosta – tilto deformaciniai pjūviai bus keičiami joje. Pasak rangovo, ši eismo juosta dėl remonto darbų bus uždaryta maždaug iki spalio 11–12 d.