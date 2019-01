Kviečiame išrinkti „Metų kaunietę 2018“!

Proga pagerbti ir padėkoti

"Metų kaunietės" renginį jau ne vienus metus globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kovo 8-ąją vyksiančio iškilmingo renginio metu nuskambės šalies vadovės sveikinimas visoms veiklioms kaunietėms, projekto „Metų kaunietė 2018“ dalyvėms ir nugalėtojai.

Metų kaunietės titulas bus suteiktas jau septintą kartą.

Kviečiame apsidairyti, prisiminti, jūsų manymu, išskirtines Kaune ar dėl Kauno ir jo gyventojų besistengiančias moteris, apie jas trumpai parašyti "Kauno dienos" redakcijai, vėliau balsuoti ir kartu išrinkti 2018-ųjų Metų kaunietę.

Taip pagerbsime ne tik vieną labiausiai pernai savo veikla, talentu įsiminusią moterį, daugiau sužinosime apie jos ir kitų penkių finalininkių iniciatyvas, pastangas, iš arčiau susipažinsime su visomis 20 konkurso antrojo etapo dalyvių bei pajusime jų užsidegimą, energiją, veiklumą, bet ir bent nuotoliniu būdu galėsime padėkoti, o kartu ir pasidžiaugti, pasididžiuoti visomis šauniomis moterimis, kurios gyvena, stengiasi, dalijasi savo šiluma ir su artimaisiais, ir su nepažįstamaisiais, ir tai daro dėl Kauno, jo gyventojų.

Projekto "Metų kaunietė" moto: nėra per mažų gerų darbų, nėra per menkų nuoširdžių pasiaukojamų poelgių, nėra per anksti, kad galėtume įvertinti, padėkoti ir paskatinti veikti toliau. Teigiami pavyzdžiai turi būti kuo plačiau viešinami, nes jie suteikia vilties ir gali tapti atsispyrimo tašku bei įkvėpimu, ir taip aplink mus dar labiau padaugės gėrio bei šviesos.

Laukiame kandidatūrų

Pernai labiausiai jums įsiminusias moteris rungtis dėl Metų kaunietės titulo kviečiame siūlyti iki sausio 22 d. Dešimt dienų prabėgs labai greitai, tad ilgai nelaukite, kad vėliau netektų gailėtis nespėjus pranešti apie padėkos ir pagarbos tikrai vertą žmogų.

Sausio 24 d. paskelbsime 20 pretendenčių į Metų kaunietės titulą ir prašysime jūsų pagalbos iš jų išrenkant dešimt, o vėliau – šešias finalo dalyves, kurių sąrašą, kurį lems jūsų balsai, paskelbsime vasario 20 d.

Kuri finalo dalyvių taps "Metų kauniete 2018" taip pat lems "Kauno dienos" skaitytojų balsai, atiduoti portale kaunodiena.lt/mk, užpildant ir atsiunčiant specialias anketas ar siunčiant SMS.

Kaip siūlyti kandidates?

Nuo šiandien iki sausio 22 d. siūlydami vieną ar kelias kandidates nurodykite pasirinktos moters ar moterų vardus, pavardes, jeigu žinote – kontaktinius duomenis ir trumpai pristatykite jų nuopelnus.

Pasiūlymai laukiami e.paštu redakcija@kaunodiena.lt ir paštu ("Kauno diena", I.Kanto g. 18, Kaunas) arba kaunodiena.lt/mk.

Kandidačių amžiaus ir išsilavinimo cenzo nėra. Laukiame ir patyrusių mokslininkių, pedagogių, gyvybę ir sveikatą gelbėjančių bei puoselėjančių medikių, ir menui, sportui, visuomeninei ir kitokiai veiklai atsidavusių moterų kandidatūrų.

Šešios Metų kaunietės

Pirmąja Metų kauniete buvo išrinkta olimpinė čempionė plaukikė Rūta Meilutytė.

2013-ųjų Metų kauniete išrinkta menininkė Jolanta Šmidtienė, kauniečiams aštuonerius metus iš eilės dovanojusi Kalėdų stebuklą – nuostabią eglę.

"Metų kauniete 2014" tapo Kauno apskrities vyrų krizių centro vadovė Dovilė Bubnienė.

Už 2015 m. veiklą Metų kaunietės titulu pagerbta tuometė Kauno senamiesčio draugijos vadovė Aistė Grybauskienė.

Priešpaskutiniuose rinkimuose didžiausio kauniečių palaikymo sulaukė viena Lietuvos istorinių vargonų restauravimo iniciatorių Dalia Jatautaitė.

Pernai triumfavo Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tarybos narė ir pasaulinės ICOMOS organizacijos Lietuvos biuro viceprezidentė Ingrida Veliutė, kartu su kolegomis įgyvendinusi kauniečiams skirtus socialaus meno projektus, taip pat įkopusi į Elbruso viršūnę.