Kurortinėje Kulautuvoje investuojama į infrastruktūrą

Darbai septyniose gatvėse

Darbininkai su sunkiąja technika darbuojasi arba netrukus pradės darbus septyniose Kulautuvos gatvėse: Pušyno, P.Cvirkos, L.Ivinskio, S.Jasiūnaitės, Liepų ir Demokratų gatvėse bei Akacijų alėjoje. Čia vyksta bendrovės "Giraitės vandenys" įgyvendinamo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projekto pirmojo etapo darbai. Tinklai šiose gatvėse arba jų dalyse turi būti pakloti iki rugsėjo.

Per antrąjį etapą magistraliniai vandentvarkos tinklai bus tiesiami Miško, Gluosnių, Klevų, Šermukšnių, Lelijų, Miško tako, Kalno, Jučionių gatvėse. Darbai šiose gatvėse turėtų prasidėti dar šį rudenį. Per trečiąjį etapą šie tinklai bus toliau tiesiami Akacijų alėjoje, taip pat Mokyklos, Žemaitės, S.Nėries, Kranto, L.Giros gatvėse. Numatoma, kad vandentvarkos darbai šiose gatvėse baigsis iki ateinančių metų rugsėjo.

Per visus tris projekto etapus planuojama nutiesti 7,26 km vandentiekio ir 9,1 km nuotekų tinklų, atlikti darbų už 1,75 mln. eurų. Įgyvendinus šį projektą, prie centralizuotų vandentiekio tinklų bus prijungtas 381 gyventojas, prie nuotekų tinklų – 549. Be to, bus sudarytos sąlygos ir kitiems gyventojams prisijungti prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų.

Tvarkys Akacijų alėją

Kai pirmas vandentvarkos projekto etapas baigsis, rudenį bus asfaltuojama S.Jasiūnaitės gatvė ir Miško gatvės pabaiga, kur šiuo metu yra žvyrkelis. Prie Miško gatvės asfaltavimo 50 proc. prisideda gyventojai.

Pasibaigus vandentvarkos ir nuotekų tinklų projektui bus tvarkoma ir Kulautuvos vizitine kortele tapusi Akacijų alėja. Tarpukario laikais susiformavusią alėją, kurioje gausu senųjų tarpukario vilų, ketinama ypač atnaujinti – ne tik pakeisti asfalto dangą, bet ir sutvarkyti pėsčiųjų takus, įrengti poilsio zonų, kur pėstieji ar dviratininkai galėtų sustoti pailsėti.

Kol kasami grioviai vandentvarkos tinklams tiesti, buvo užkliudytos keleto miestelyje gausiai augančių pušų šaknys. Tai sukėlė kai kurių vietos gyventojų nerimą. "Buvo iškviesti gamtosaugos specialistai. Jie ištyrė situaciją, tačiau didelių pažeidimų nerado. Viskas atitinka reikalavimus: kasant griovius visur laikomasi nustatyto atstumo nuo medžių. O dėl įbrėžtų medžių šaknų, gamtosaugininkai davė pastabą, kad būtų dirbama atsargiau. Kita vertus, Kulautuva yra miške – čia visur apstu medžių šaknų. Todėl jų nekliudant atlikti žemės darbus yra sudėtinga", – atkreipė dėmesį Kulautuvos seniūnės pavaduotoja Asta Tamonienė.

Asta Tamonienė

Pritaikyta keliauti kemperiais

Šiuo metu Kulautuvoje veikia dvi kaimo turizmo sodybos ir jaunimo nakvynės namai. Tačiau, pasak vietinių, daugiausia turistų į Kulautuvą užsuka be nakvynės – atmina dviračiais. "Miestelis labai pagyvėjo, kai prieš porą metų nuo Šilelio kaimo iki Kulautuvos buvo nutiestas dviračių takas. Pernai, kai dviratininkus iš Kulautuvos į Zapyškį Nemunu ėmė kelti vandens keltas, dviratininkų skaičius dar labiau išaugo", – pastebėjo seniūnės pavaduotoja.

Manau, Kulautuva niekada nebus tokia, kokia yra Palanga, kur daug šurmulio, pramogų, restoranų... Mes į tokią vietą ir nesilygiuojame.

Šiemet nedidelis keltas taip pat kursuoja: pėsčiuosius ir dviratininkus jis kelia savaitgaliais. Palyginti su pernai, šiemet kelto trasa ir plaukimo laikas sutrumpėjo, nes jis išplaukia iš arčiau Zapyškio esančios prieplaukos.

Siekdama kurortinės teritorijos statuso, Kulautuva turi pasistengti, nes buvo įvardyti du trūkumai: nėra mineralinio vandens gręžinio ir kavinės. Dabar situacija keičiasi: šiemet Kulautuvos karjere pradėjusiame veikti vandenlenčių parke duris atvėrė ir kavinė. Šalia karjero įrengta automobilių aikštelė, pritaikyta apsistoti poilsiautojams, keliaujantiems kemperiais. "Paplūdimio kavinė veiks tik šiltuoju metų laiku. Tačiau galbūt jau kitais metais Kulautuvoje duris atvers nuolatos veikianti maitinimo įstaiga. Ji turėtų atsirasti buvusios kaimo turizmo sodybos vietoje Akacijų alėjoje – ten, kur senais laikais veikė Kulautuvos "Svetainė", – pasak A.Tamonienės, verslininkai čia ketina statyti ir nedidelį viešbutuką.

Dar geresnė vieta

Mineralinio vandens gręžinys Kulautuvoje taip pat yra – Pušyno gatvėje jį išgręžė bendrovė "Giraitės vandenys", tačiau kol kas jis nepritaikytas naudoti. "Dabar trūksta, kad bendrovė gręžinyje įrengtų siurblius. Tuomet mes galėtume įrengti biuvetę. Esame pasirengę jos viziją, planuojame užsakyti techninį projektą", – seniūnijos planais dalijosi pašnekovė.

Bendrovės "Giraitės vandenys" direktoriaus Gičio Urbelio teigimu, šiuo metu įmonė ieško būsimųjų mineralinio vandens vartotojų. "Jei susitarsime su Kulautuvos reabilitacijos ligonine, kad jiems to vandens reikia, jie jį naudos, tada į šį gręžinį toliau investuosime. O investuoti ten dar reikia nemažai, ne tik siurblius įrengti. Iš to mineralinio vandens reikėtų išvalyti geležį, taip pat pakloti trasas iki vartotojų", – reikiamus atlikti darbus vardijo G.Urbelis.

"Sveikatingumo, dviračių takus jau turime, vandenlenčių parką turime. Kai atsiras nuolatinė kavinė, viešbutukas, turėsime biuvetę – čia bus dar geresnė, ramesnė ir gražesnė poilsio vieta. Manau, Kulautuva niekada nebus tokia, kokia yra Palanga, kur daug šurmulio, pramogų, restoranų... Mes į tokią vietą ir nesilygiuojame", – užsiminė A.Tamonienė.

Šurmulio Kulautuvoje galėtų padaugėti nebent dėl poilsiautojų. Gyventojų skaičius Kulautuvoje keleri metai nesikeičia – 1,5 tūkst. Miestelis neturėtų smarkiai plėstis ir ateityje: jo plėtrą riboja ne tik kurortinės teritorijos statusas, bet ir Kulautuvą supantis pušynas, Nemunas.

Veikia dailės studija

Atostogaujantys Kulautuvos moksleiviai užsiėmimų vasarą gali susirasti ir miestelyje. Keliolika pradinukų nuolatos lanko užsiėmimus Kulautuvos pagrindinės mokyklos vaikų dienos centre, kuris vasaros mėnesiais pailgina darbo valandas. Besidomintieji daile kelis kartus per savaitę renkasi Simonos Juškevičiūtės dailės studijoje. "Vienas berniukas atvykęs iš JAV – Kulautuvoje jis leidžia vasarą pas senelius. Taigi, studija įgavo tarptautinį atspalvį", – šyptelėjo kulautuviškė.

Dailininkė džiaugiasi tarp studiją lankančių berniukų pastebėjusi vieną, turintį talentą tapyti. "Jei šį talentą lavins, galbūt taps dailininku", – vylėsi S.Juškevičiūtė. Ji prisipažino vasarą nevedanti užsiėmimų senjorėms iš Trečiojo amžiaus universiteto. "Šiuo metų laiku jos paprastai turi daug darbo daržuose ar leidžia laiką su anūkais. Tačiau yra viena ištikima studijos lankytoja – ji lanko užsiėmimus kartu su vaikais", – pasakojo dailininkė.

Komentaras

Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras

Savivaldybės ir bendruomenės pastangomis, Vyriausybės sprendimu Kulautuva, Kačerginė ir dalis Zapyškio yra tapę kurortine teritorija. Vadinasi, čia tikrai nebus taršios pramonės, triukšmo. Toks statusas reikalauja papildomų investicijų į šias vietoves.

Visų pirma, į Kulautuvą buvo privestos gamtinės dujos, vėliau miestelį pasiekė dviračių takai, buvo įrengtas paplūdimys, vandenlenčių parkas, išasfaltuotos gatvės. Dabar čia tiesiami magistraliniai vandentiekio tinklai. Mūsų įsipareigojimas sutvarkyti Akacijų gatvę ir šaligatvius nepamirštas – jis galioja. Darbai prasidės pavasarį. Šie darbai kol kas atidėti dėl inžinerinių tinklų tiesimo. Tai darome siekdami efektyviai naudoti lėšas: neprotinga būtų pirmiau suremontuoti gatvę, o po to ją iškasinėti tiesiant tinklus.

Dėl vykstančių vandentvarkos darbų ir su tuo susijusių nepatogumų, iškasinėtų gatvių, prašome gyventojų kantrybės: tam, kad būtų geriau ateityje, reikia pakentėti dabar.

Džiaugiamės, kad prieš dvejus metus miestelyje atidaryta ir sėkmingai veikianti LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė bus plečiama. Taip bus sukurta naujų darbo vietų rajono žmonėms, be, to, su klinikų vadovais esame sutarę, kad paslaugos čia būtų teikiamos ne tik atvykstantiesiems į Reabilitacijos ligoninę iš kitur, bet ir vietos bendruomenei.

Esame sutarę, kad Kauno klinikos perduos savivaldybei miestelio centre esantį apleistą pastatą. Dabar laukiame Vyriausybės sprendimo dėl šio pastato perdavimo mums panaudai. Į šį pastatą ketiname perkelti seniūniją, ambulatoriją, biblioteką, laisvalaikio salę, bendruomenės centrą, čia galėtume teikti kitas bendruomenei reikalingas paslaugas. Dalimi patalpų galėtų naudotis Kauno klinikos. Jei pastato perdavimo procedūros vyks sklandžiai, jau 2019 m. galėtume čia pradėti pastato rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbus.