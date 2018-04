Kokios permainos vyksta „Mano būsto“ Kauno padalinyje?

Nuo vasario pabaigos "Mano būsto" Kauno padaliniui vadovaujantis R.Burokas pasidalijo įžvalgomis apie pokyčius namų administravimo rinkoje.

– Kas paskatino imtis būsto administravimo veiklos?

– Turiu ilgametę patirtį valstybės tarnyboje, norėjosi naujų iššūkių ir pasitikrinti savo jėgas privačiame sektoriuje. Norėjosi susipažinti su daugiabučių namų administravime vykstančiais procesais ir tapti pozityvių pokyčių dalimi. Tai buvo asmeninė ambicija. Be to, pats esu augęs sename, nerenovuotame daugiabutyjesu smirdinčiu rūsiu, varvančiu stogu ir kosminėmis sąskaitomis už šildymą. Bendrijoje, kurioje šiuo metu gyvenu, turime bendrą požiūrį, kad norint pagerinti namų aplinką, turime imtis iniciatyvos patys. Pagrindinis iššūkis būsto administratoriui – teikti kokybišką, greitą paslaugą klientams, vertinti jų atsiliepimus, išgirsti pasiūlymus ir daryti pokyčius vidiniuose procesuose tam, kad paslauga būtų dar kokybiškesnė. Reikia visus darbus atlikti laiku, kokybiškai, taupant gyventojų pinigus.

– Gal jau turite konkretesnių idėjų, kaip tai įgyvendinti?

– Esame atnaujinę ryšių su klientais valdymo sistemą, kuri padeda efektyviai organizuoti ir valdyti įmonės darbą, orientuojantis į esamų ir naujų klientų poreikius. Vykdoma kokybės kontrolė leidžia sekti visą procesą nuo kliento kreipimosi į mūsų įmonę iki paslaugos suteikimo ir įgyvendinimo, kaip planuojami darbai, vykdomas jų koordinavimas ir valdymas, stebima klientų aptarnavimo kokybė. Matydami klientų vertinimus, tobuliname savo procesus ir teikiamų paslaugų kokybę. Kai žmogus užregistruoja problemą, jis gali būti visiškai ramus, kad ji bus išspręsta, nes sistema padeda nuolat matyti ir sekti proceso eigą. O jeigu problema užregistruota, tačiau nesprendžiama, vadovai iškart gauna signalą apie tai, kad žemesnioji grandis nevykdo savo įsipareigojimų.

– Klientams siūlote naujovę – etapinę renovaciją. Kas tai ir kodėl tai naudinga gyventojams?

– Esame lyderiai šioje srityje. Šiais metais Kauno mieste ir Kauno rajone naudojantis valstybine renovacijos programa, bus renovuoti tik 30 daugiabučių. Todėl kyla klausimas, ką daryti tiems gyventojams, kurie nepapuolė į tą laimingųjų sąrašą? Gyventojai juokauja, kad jei valstybinė renovacija vyks tokiu pat tempu, kaip dabar, norint atnaujinti visus daugiabučius, gali prireikti ir 100 metų. Tad mes siūlome etapinę renovaciją. Jos metu atliekame visų daugiabučio namo sistemų analizę, parengiame ilgalaikį planą, kokias sistemas reikėtų atnaujinti, kokius darbus padaryti, kad būtų efektyviausiai taupoma šilumos ir elektros energija. Pagrindiniai darbai, kurie turi didžiausią taupymo efektą – šilumos punktų, vamzdynų atnaujinimas ir modernizavimas, stogo, šoninių sienų ir rūsio apšiltinimas. Mūsų skaičiavimais, vien šių darbų atlikimas gali sutaupyti iki 40 proc. šilumos energijos. Be to, skirtingai nei valstybinės renovacijos metu, etapinė renovacija atliekama be valstybės įsikišimo, banko paskolų ir pabrangimo, taigi būsto gyventojams nereikia rūpintis nei dokumentacija, nei sutartimis su bankais, nereikia imti ilgalaikių paskolų. Per metus Lietuvoje etapiškai atnaujinama apie 200 daugiabučių namų.

– Savo klientams siūlote ir galimybę naudotis išmaniosiomis technologijomis. Kaip klientai jas priima?

– Labai džiaugiamės, kad "Mano Būsto" interneto platforma ir mobilioji aplikacija "e-BŪSTAS" labai populiarėja tarp klientų. Turime virš 60 tūkst. aktyvių vartotojų. Norime dar labiau priartėti prie klientų, sudarant galimybės kasdienes paslaugas gauti ir elektroninėje erdvėje. Siūlome klientams keleto mygtukų paspaudimu, paprastai, naudojant mobilųjį telefoną ar kompiuterį registruoti gedimus, gauti pranešimus, atlikti mokėjimus. Galima matyti, kokie darbai yra atlikti name, kada ir kokie darbai planuojami ir kiek tai kainuos. Gyventojai tiesiog gali nufotografuoti gedimą mobiliojoje aplikacijoje, su vartotojo paskyra yra susietas namo vadybininkas, tad jis gali operatyviai reaguoti į jūsų problemą. Realiu laiku per "live chat" gyventojai gali bendrauti su namo vadybininku. Ateityje planuojame sukurti papildomą aplikacijos modulį, kuris leistų gyventojams priimti sprendimus dėl darbų atlikimo. Taip galėtume atsisakyti nepatogių, daug laiko ir resursų eikvojančių popierinių balsavimų ir sudaryti sąlygas priimti svarbius namui sprendimus ir tiems, kurie dėl užimtumo negali dalyvauti susirinkimuose arba gyvena užsienyje.

– Vis dėlto, ar būsite lengvai pasiekiami tiems, kurie linkę bendrauti tradiciniu būdu?

– Žinoma, yra ir bus klientų priėmimo valandos, kai gyventojai gali tiesiog ateiti, iš anksto nesusitarę su vadybininku. Priimame ir iš anksto užsiregistravusius klientus, be to, klientas visada gali paskambinti bendruoju telefonu ar tiesiogiai susitarti dėl susitikimo. Tradiciniai bendravimo būdai niekur nedings. Bet šalia jų atsiranda ir modernūs sprendimai – mobilioji aplikacija "e-BŪSTAS" ir "Mano būstas" internetinė platforma. Šios platformos yra sukurtos tokiu principu, kad net mažiau įgudę technologijų vartotojai galėtų labai lengvai rasti išnaudoti visas modernių technologijų teikiamas galimybes.