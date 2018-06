„Kauno diena“ – kultūros sostinės partneris

Draugystė tarp didžiausio Kauno regiono dienraščio "Kauno diena" ir programos "Kaunas 2022" užsimezgė dar 2015 m. Vos tik pranešus apie pirmąsias projekto idėjas, "Kauno diena" apie tai informuodavo smalsius skaitytojus. Kelerius metus trukusi neoficiali draugystė ketvirtadienį įgavo naują statusą – bendrovės "Diena Media News" ir programos "Kaunas 2022" vadovai bendradarbiavimą užtvirtino parašais.

"Bendradarbiaujame nuo to laiko, kai dar tik ruošėmės tapti Europos kultūros sostine. Visada "Kauno diena" buvo mūsų didysis informacinis rėmėjas. Abi pusės supranta, kad darome labai didelį darbą, nes stengiamės per kultūrą atkreipti tiek Lietuvos, tiek Europos dėmesį į Kauną ir čia sužadinti kultūrinį gyvenimą, sujudinti bei pritraukti didesnį žmonių būrį, kad šie dalyvautų kultūroje, o "Kauno diena" turi didesnę prieigą prie žmonių, nei mes vien per kultūrinę sklaidą. Mes duodame gerą turinį, o dienraštis pasidalija su vietos gyventojais, tad tai yra stipri draugystė", – sakė programos "Kaunas 2022" vadovė Virginija Vitkienė.

Jai antrino ir bendrovės "Diena Media News" direktorius Tadas Širvinskas bei sakė, kad Kaunui ir kauniečiams Europos kultūros sostinės statusas ypač svarbus.

"Tai per daug svarbus Kauno įvykis, kad "Kauno diena" galėtų likti nuošalyje. Todėl net ir be sutarčių mes skleidėme programos "Kaunas 2022" naujienas, nes puikiai suprantame šios programos svarbą ir įtaką mūsų miesto gyvenimui, todėl maloniai ir toliau žengsime kartu", – sakė jis.

Bendrovės "Diena Media News" direktorius Tadas Širvinskas ir "Kaunas 2022" vadovė Virginija Vitkienė.

Pasirašius sutartį apie "Kauno 2022" įvykius galės sužinoti ne tik "Kauno dienos" skaitytojai, bet ir klaipėdiečiai bei vilniečiai, nes aktuali informacija, kvietimai į renginius bus publikuojami ir dienraštyje "Klaipėda", o nuo vasaros pabaigos – ir savaitraštyje "Vilniaus diena". Plačiau paskleisti Kauno – Europos kultūros sostinės naujienas leis ir bendrovės "Diena Media News" valdomi interneto portalai.