Kauno Ąžuolyno bėgime pirmą kartą startavo ir neįgalieji

Organizatoriai pastebėjo, kad rugsėjo 2 dieną surengtas ir visą miestą išjudinęs bėgimas praaugo prieš tai vykusius ir buvo didžiausias Ąžuolyno bėgimų istorijoje. Šį kartą sporto renginyje itin aktyviai dalyvavo šeimos.



Pabėgioti Ąžuolyno takais ir sportiškai praleisti pirmąjį rudens sekmadienį atvyko ne tik kauniečiai, bet ir nemažas būrys kitų Lietuvos miestų gyventojų.



„Įspūdžiai puikūs. Tai jau devintasis Ąžuolyno bėgimas, kuris kasmet sparčiai auga: daugėja dalyvių ir žiūrovų. Labiausiai džiugina tai, kad visi dalyviai, įmonių atstovai, sporto klubai, futbolininkai, kultūristai, fechtavimo atstovai ir daug kitų, stengiasi ateiti su savo atributika, aprangomis, reprezentuoti savo atstovaujamą komandą“, - sakė renginį organizuojančio S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro direktorius Giedrius Bielskus.



Jis pažymėjo, kad renginys vyko netgi stadiono rekonstrukcijos metu.



„Vienintelis pokytis tas, kad buvo startuojama nuo S. Dariaus ir S. Girėno paminklo. Manome, kad po ne pilnai dvejų metų, pavasarį, galėsime startuoti čia, stadione“, - kalbėjo G. Bielskus, reikšdamas didelę padėką puikiai dirbusiai savo komandai, be kurios Ąžuolyno bėgimas būtų neįmanomas.



Sporto šventė prasidėjo nuo 15 km bei 10 km dalyvių apšilimo ir starto. Daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių kartu įveikė pusę stadiono rato ir pasileido bėgti Ąžuolyno takais. Trasoje dalyviai pasiekė prestižiniu tarpukaryje laikytą ir iki šių dienų savo vardo nepraradusį „Radijo rajoną“ bei, grįžę į stadioną, apibėgo dar keletą ratų. Vėliau į trasą pasileido 5 km, 100 m vaikų bei 400 m šeimų bėgimo dalyviai.



Pirmasis finišo liniją kirto lengvaatletis Modestas Dirsė. Jis 10 km distanciją įveikė per 33 min. 56 sek.



„Dalyvauju jau trečią ar ketvirtą kartą. Vis dėlto šiais metais man sekėsi geriausiai. Labai seniai bėgau 10 km, tad sunkoka prisiminti, koks buvo paskutiniojo bėgimo laikas. Šio renginio metu paprastai būna labai malonus oras, džiugina gaiva. Susirenka daug dalyvių, bėgimas išties labai kokybiškas, turintis įdomią idėją“, - sakė sportininkas.



15 km distancijoje greičiausias buvo iš Šiaulių atvykęs Justinas Beržanskis. Jo laikas - 49 min. 10 sek. Sportininkas jau ne kartą lipo ant prizininkų pakylos.



„Savijauta poilsinė, o įspūdis puikus. Čia tikrai galima bėgti labai greitai. Trasa lygi ir gana tiesi, daug žmonių, su kuriais kur kas lengviau bėgti. Man geriausias poilsis - septynios treniruotės per savaitę“, - atviravo šiaulietis.



Šių metų Ąžuolyno bėgimo dalyviai - nuo darželinukų iki garbaus amžiaus senjorų. Tarp dalyvių minios buvo galima sutikti ir daug pirmą kartą bėgimo renginiuose dalyvaujančių žmonių. Juos atvykti ir dalyvauti dažniausiai paskatina renginį jau išbandę draugai, kolegos ar artimieji.



5 km neįgaliųjų trasos ambasadorius Kęstutis Skučas, Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate pelnęs aukso ir sidabro medalius, ypatingai džiaugėsi sporto renginiu, kuriame buvo integruoti neįgalieji.



Neįgaliųjų važiavime startavusi Aušrinė Packevičiūtė teigė esanti nusiteikusi itin pozityviai.



„Nuotaika „superinė“. Dalyvauju šiame renginyje pirmą kartą. Labai džiugu, kad Ąžuolyno bėgime buvo nepamiršti ir neįgalieji. Norėtųsi, kad ateityje tokio tipo renginių, skatinančių sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį, būtų vis daugiau“, - teigė negailiųjų sporto ir rekreacijos klubo atstovė.



Po 5 km ir ilgesnių distancijų apdovanojimų S. Dariaus ir S. Girėno stadionas paskendo vaikų klegesyje ir juos prižiūrinčių tėvų šurmulyje. Pirmieji startavo 100 m bėgantys darželinukai. Vėliau savo jėgas išbandė visi vaikai iki šeštosios klasės. Kol vaikai bėgo trasoje, tėvai palaikymo šūksniais bandė neatsilikti bėgdami greta trasos.



Galiausiai vieną istorinio stadiono trasą įveikė šeimų bėgimo dalyviai.



Pasak dviejų vaikų mamos Gitanos, jų šeima - dažna bėgimų dalyvė: „Registracija nieko nekainuoja, o vaikai būna apdovanoti, gauna medalius ir diplomus. Tai yra jiems puikus paskatinimas sportuoti, būti aktyviems. Po renginio kur kas lengviau vaikus atitraukti nuo kompiuterio ir paraginti eiti į lauką pažaisti, pasivaikščioti“.



Moters teigimu, pakanka vaikams pasakyti, kad tokiu būdu kitą kartą bus lengviau bėgti Ąžuolyno bėgime ir daugiau įkalbinėti nebereikia.



Renginį užbaigė jau tradicine tapusi žmonų nešimo rungtis.