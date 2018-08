Kaunietė: kelias iki perkeltos stotelės – ypač pavojingas

Į „Kauno dienos“ redakciją parašė Jiesios plente gyvenanti Elena M. ir išdėstė problemą, su kuria susiduria vietos gyventojai. Moteris pasakojo, kad kai buvo sutvarkyta Jiesios plente esanti geležinkelio pervaža, į kitą vietą perkelta ir viešojo transporto stotelė. Dabar iki jos eiti – ypač nesaugu. Nėra šaligatvių, tad reikia saugotis judria gatve atvažiuojančių automobilių.

„Tai yra vienintelė vieta, kur galima kirsti bėgius. Turėtų būti saugu, bet taip nėra, nes reikia eiti važiuojamąja kelio dalimi, šaligatvio jokio nėra. Negana to, autobuso stotelė, kuri buvo už bėgių, perkelta už 100 m į tokią vietą, kur nėra nei šaligatvio, nei jokių namų, iš kurių būtų galima pasiekti stotelę. Be to, vienoje plento pusėje bėgių yra kalnas, kitoje – šlaitas su krūmynais. Kelias siauras, piko metu važiuoja itin daug automobilių“, – situaciją nupasakojo moteris.

Elena M. tikino, kad į nesaugią Kalkinės gatvėje esančią stotelę eiti verčia ir tai, jog autobuso maršrutas buvo kiek pakoreguotas, todėl nestoja ten, kur seniau keleiviai galėjo laisvai įlipti.

„Autobusas, važiuojantis iš Kreidos gatvės, nebestoja prie žiedo esančioje stotelėje, todėl norint nuvažiuoti į mokyklą, nuo rugsėjo vaikai bus privesti eiti į tą pavojingą stotelę. Suprantu, senoji stotelė buvo iškart už bėgių, todėl jei ten sustodavo autobusas, kartais nutikdavo taip, kad koks nors automobilis likdavo stovėti ant bėgių. Tai taip pat nesaugu. Bet noriu pabrėžti, kad autobusas į Kreidos gatvę važiuoja tik kokius keturis kartus per dieną, kai vaikai važiuoja ir grįžta iš mokyklų, todėl geriau jau būtų pastatę kokį informacinį ženklą prieš bėgius, kad vairuotojai būtų atidūs ir atkreiptų dėmesį į autobusą, o ne stotelę perkeltų ten, kur vaikams yra visiškai nesaugu eiti.

Be to, atėjus iš Skalūnų gatvės, iš kur ateina daugiausia vaikų, reikia pereiti dvi nesaugias gatves vienu metu, tada eiti apie 100 m nesaugiu kelkraščiu iki tos baisios stotelės. Nežinau, kaip reikės išleisti vaikus į mokyklą tiems tėvams, kurie neturi galimybės nuvežti patys ar bent palydėti iki tos stotelės. Labai bijau, kad iki nelaimės čia yra labai nedaug“, – dėstė vietos gyventoja.

Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras „Kauno dienai sakė, jog senoji stotelė buvo Jiesios plente, vos keli metrai už geležinkelio pervažos atvažiuojant nuo Kalkinės gatvės. Dabartinė vieta yra saugesnė.

„Suintensyvėjus transporto eismui minėtoje atkarpoje bei šią vasarą sulaukus gyventojų nusiskundimų, jog stotelėje sustojus autobusui susidaro eismo spūstys ir automobiliai priversti sustoti pervažoje, o tai kelia grėsmę visų eismo dalyvių saugumui, stotelė buvo nedelsiant iškelta prieš geležinkelio pervažą, kaip reikalauja kelių eismo ir geležinkelių saugos taisyklės.

Šiuo metu autobusų stotelės yra abejose geležinkelio pusėse, todėl vaikams, einantiems į stotelę, nereikia pereiti geležinkelio perėjos. Kelis kartus per dieną į Kalkinės ir Kreidos g. užsukantis 47 autobusas grįždamas negali sustoti prie Jiesios pl. žiedinės sankryžos, todėl keleiviams, gyvenantiems arčiau šios stotelės, rekomenduotume įsėsti į minėtą autobusą 3 min. anksčiau, t. y. prieš užsukant į minėtas gatves. Nuolat šioje kelio atkarpoje važiuojantis 65-asis autobusas, važiuodamas visomis kryptimis, dabar stoja abejose geležinkelio pervažos pusėse, todėl likusių reisų keleiviams atstumas iki stotelių sutrumpėjo. Be abejonės, šios stotelės infrastruktūra kol kas nėra tinkamai sutvarkyta, tačiau dėl kylančios grėsmės eismo saugumui nenorėjome delsti. Ateityje perkeltos stotelės zonoje bus įrengtas peronas“, – komentavo specialistas.