Kaune to dar nebuvo: visos specialiosios tarnybos kviečia į kovą už išlikimą

Pirmas kartas

Tokio renginio Lietuvoje dar nebuvo. Policija, greitosios medicinos pagalba, Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba bei Lietuvos kariuomenė šeštadienį, spalio 6 dieną, pirmą kartą suvienys jėgas ir pakvies žmones išbandyti save pilietiškumo žaidynėse „Aš esu pareiga“. Reikės patikimos komandos, greitos reakcijos, žinių, kaip išgelbėti žmogaus gyvybę, bei kaip numalšinti stresą ir išlaikyti sveiką bei šaltą protą.

„Pilietiškumas dabar tapęs deklaratyviu dalyku. Visi žino, kad tai svarbu, bet nežino, kas tai yra, todėl pilietiškumo varžybose būtent ir bus galima pajausti, kas iš teisų yra pilietiškumas. Vertybės formuojasi per potyrius, tad žmonės, praėję visas žaidynių užduotis, jau žinos, kaip elgtis realiame gyvenime“, – kalbėjo vienas renginio organizatorių, viešosios įstaigos „Baltai juoda“ vadovas Paulius Klikūnas.

Jo kolega Darius pasakojo, kad dažnai žmonės pilietiškumą supranta kaip kažkokią didelę misiją, tokią kaip tarnavimas kariuomenėje, tačiau pilietiškumas gali būti ir paprastuose, gyvenimiškuose dalykuose.

„Pilietiškumas yra ir padėti nukritusiam žmogui, iškviesti policiją ar net padėti sulaikyti nusikaltėlį. Yra sakoma, kad per žmogaus gyvenimą pasitaiko bent dvi situacijos, kai jis galėjo padėti kitam žmogui, bet nebūtinai padėjo, nes nežinojo, kaip tai padaryti, jį kaustė baimė. Tikslas ir yra, jog žmonės, sudalyvavę žaidynėse, įgautų drąsos veikti“, – tikino buvęs policininkas.

Įtemptas siužetas

Pilietiškumo žaidynėse veiksmo tikrai netrūks. Organizatoriai tikina, kad ekstremalios situacijos, kraują stingdantys potyriai primins visame pasaulyje populiarų kompiuterinį žaidimą „Call of Duty“. Skirtumas tik tas, kad čia viską bus galima išbandyti realiai. Keturiose izoliuotose teritorijose Kauno mieste, kariškių, policininkų, gaisrininkų ir medikų paruoštose situacijose, piliečių komandos vykdys įvairias užduotis. Situacijose įspūdžius stiprins realistinės dekoracijos, scenarijai su specialiaisiais efektais.

„Nenorime atskleisti visų užduočių, nes bus vertinamos komandos, kaip jos veikia tam tikroje situacijoje. Galime pasakyti, kad medikai stebės, kaip gelbėjama žmogaus gyvybė, teks apsitaškyti krauju. Tikrai reikės važiuoti kariuomenės šarvuočiu“, – intrigavo žaidynes organizuojanti „Baltai juoda“ komanda.

Būtina registracija

Kiekviena specialioji tarnyba žaidynėms paruošė skirtingas užduotis, reikalaujančias skirtingų žinių ir suteikiančios neišdildomų potyrių. Bus vertinama, kaip piliečių komanda atlieka užduotį, nuo kokių veiksmų pradeda, kaip bendradarbiauja tarpusavyje bei kaip teikia informaciją specialiųjų tarnybų atstovams. Visos tarnybos skirs balus. Skaičiuojama, kad viena komanda maždaug per valandą turėtų atlikti visas parengtas užduotis.

Komandos taip pat galės atlikti papildomas užduotis ir taip pririnkti daugiau balų. Nugalės ta komanda, kuri surinks aukščiausią įvertinimą.

„Visos tarnybos stengiasi, kad užduotys būtų įdomios ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams. Tikime, kad ir pasižvalgyti atėję žmonės išmoks ką nors naujo ir galės tai pritaikyti realiame gyvenime“, – kalbėjo dar vienas „Baltai juoda“ narys Vaidas.

Kadangi visas užduotis reikės atlikti per tam tikrą laiką, be to, specialiosioms tarnyboms reikalingas pasiruošimas, „Baitai juoda“ į pilietiškumo žaidynes „Aš esu pareiga“ vykdo komandų registraciją. Organizatoriai tikino, kad jau užsiregistravo apie 15 komandų, viso galės dalyvauti 24.

Nurodoma, kad komandą turi sudaryti penki nariai. Komandoje turi būti bent viena mergina. Žinoma, gali komandą sudaryti ir vien merginos. Registruoti komandą galima specialiai socialine tinkle sukurtame įvykio „Pilietiškumo žaidynės „Aš esu pareiga“ puslapyje iki spalio 3 dienos.

Pilietiškumo žaidynės „Aš esu pareiga“ Nemuno saloje vyks spalio 6 dieną nuo 10 val. Organizatoriai tikino, kad 9.30 val. nuo vadinamosios Muravos sankryžos (Pramonės ir Savanorių prospektų sankryža) visos specialiosios tarnybos išsirikiuos į koloną bei iki pat Nemuno salos žadins miestiečius ir kvies į žaidynes.