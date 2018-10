„Kaunas sportuoja“ – dar neregėta laisvė pasirinkti

Išsiskirsto šypsodamiesi

"Kaunas sportuoja" – tai net dešimt nemokamų treniruočių kiekvieną savaitę.

Treniruotės – ypatingos: atviros visiems norintiesiems sportuoti, pritaikytos bet kokio amžiaus žmonėms, joms nesutrukdys ir prastas oras – užsiėmimai vyksta patalpose. Be to, treniruotės rengiamos skirtingu laiku, todėl kiekvienas išsirinks sau patogiausią, o dirbantieji laukiami per pietų pertrauką.

"Šios treniruotės – ne vien sporto, bet ir bendruomeniškumo pamoka. Susirenka poros, mamos su vaikais, o atėjusieji vieni į kitą treniruotę jau atsiveda draugus. Vyrauja draugiškumo ir geranoriškumo atmosfera. Žmonės po treniruočių skirstosi šypsodamiesi, geriau nusiteikę, o bent kartą apsilankiusieji ateityje randa laiko ir vėlesniu laiku vykstantiems užsiėmimams", – džiaugėsi funkcines treniruotes ir užsiėmimus senjorams rengianti trenerė Kornelija Norvilaitė.

Rūpinasi profesionalai

Profesionalūs treneriai pasirūpina tinkamu apšilimu prieš treniruotes, o joms pasibaigus – atsipalaidavimo pratimais, stebi, kad krūvis būtų tinkamas, o pratimai atliekami taisyklingai.

"Kaunas sportuoja" bėgimo treniruotes rengia olimpietė trenerė Inga Juodeškienė, daugkartinė Lietuvos čempionė. Žinoma lengvaatletė džiaugiasi, kad projekto organizatoriai skiria didelį dėmesį trenerių profesionalumui ir užsiėmimų kokybei.

"Šiuo metu Kaunas – vienintelis Lietuvos miestas, turintis tiek daug nemokamų treniruočių – nuo zumbos iki jogos, nuo bėgimo iki pilateso. Žmonės gali praplėsti savo akiratį, išbandyti naujus dalykus, atsivesti ir sportu sudominti vaikus. Treniruočių pasiūla – didelė, užsiėmimai – nemokamai, kauniečiams telieka pasirinkti kur, kada ir kokį užsiėmimą lankyti", – sakė I.Juodeškienė.

Zumba? Verta išmėginti!

Mėgstantiesiems didelio intensyvumo pratimus rekomenduojama funkcinė treniruotė arba treniruotė ratu.

Funkcinė treniruotė skirta norintiesiems maksimaliai pagerinti savo fizinę būklę. Derinami įvairūs pratimai – jėgos, ištvermės, stabilumo.

Kam patinka ramesni užsiėmimai, skirtos pilateso ir jogalateso treniruotės. Pilateso pratimai veikia ne vien kūną, bet ir protą, harmonizuoja kūną ir sielą, sugrąžina žmogui tiek fizinę, tiek emocinę pusiausvyrą. Jogalateso (jogos ir pilateso pratimų junginys) treniruotes sudaro tempimo ir stiprinimo pratimai, skirti kūno raumenims formuoti, laikysenai bei lankstumui gerinti ir nervų bei endokrininei sistemai subalansuoti.

Muzikos ir šokių mėgėjams skirtos zumbos treniruotės. Zumba – Lotynų Amerikos muzikos įkvėpta kūno rengybos rūšis su šokio ir aerobikos elementais, stiprinančiais visas raumenų grupes.

Ypatingas pasiūlymas – bėgimo treniruotės. Bėgimas itin populiarus, nes stiprina kūną ir imuninę sistemą, padeda įveikti stresą. Norintiesiems pajusti bėgimo malonumą ir sustiprinti kūną, svarbūs keli dalykai: taisyklinga laikysena, kvėpavimas, pėdos statymas ir bėgimo tempas.

Piniginės storis nesvarbus

"Kaunas sportuoja" taip pat siūlo specialias treniruotes vaikams ir senjorams.

Senjorams skirtose treniruotėse vyrauja mažesnis tempas, pratimai, skirti raumenims arba pusiausvyrai, koordinacijai sustiprinti.

"Mūsų tikslas – kad kiekvienas kaunietis turėtų galimybių aktyviai fizinei veiklai. Suprantame, kad dabar viskas tik brangsta, sumokėjus už maistą, komunalines paslaugas, vaikų darželį ar mokyklą, sau beveik nebelieka. Tikimės, kad nuo šiol kauniečiai turės lygias galimybes sportuoti, nepriklausomai nuo jų piniginės storio", – teigė S.Dariaus ir S.Girėno sporto centro direktorius Giedrius Bielskus.

Į treniruotes patekti paprasta – tereikia interneto svetainėje sportohale.lt užpildyti registracijos paraišką. Ten pat yra ir treniruočių grafikas. Susiruošus į pratybas reikia turėti sportinę aprangą ir vandens buteliuką atsigaivinti.

Išsirinkite sau patinkantį užsiėmimą, prisijunkite prie "Kaunas sportuoja" ir jausitės žvalesni, sveikesni, laimingesni.