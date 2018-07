Karaliaus Mindaugo prospekte laukia permainos – už parkavimą teks mokėti?

„Augant ir vystantis miestui, susiduriame su viena nemalonia to pasekme – nuolat didėjančiais eismo srautais. Vienintelis įrankis, galintis padėti juos suvaldyti, yra parkavimo mokestis. Noriu pabrėžti, kad tai darome ne dėl to, kad miestas gautų daugiau pajamų. Esame priversti tai daryti dėl to, kad išvengtume didžiuosius Vakarų šalių miestus kamuojančios bėdos – užteršto, automobiliais pergrūsto miesto centro ir ratus nuolat sukančių vairuotojų, ieškančių laisvo tarpelio“, – pabrėžė Kauno savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.

Siūloma apmokestinti tik dalį prospekto

Vairuotojai automobilius ir toliau nemokamai galės statyti kiek tolėliau nuo miesto centro atitolusioje Karaliaus Mindaugo prospekto dalyje, einančioje nuo prekybos centro „Akropolis“ iki A. Juozapavičiaus prospekto. Šiame ruože telpa 125 tvarkingai pastatyti automobiliai.

Pasak savivaldybės atstovų, natūralu, jog kažkur atsiradus žmonių traukos objektui toje vietoje atsiranda daugiau chaoso, susijusio su transportu. Pastaraisiais metais Karaliaus Mindaugo prospekte rasti laisvą vietą automobiliui prilygsta laimėjimui loterijoje. Problema aktualiausia darbo valandomis, kuomet automobilių užstatymas siekia nuo 90 iki 95 procentų.

„Darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos rasti laisvą vietą Karaliaus Mindaugo prospekte yra praktiškai neįmanoma. Ieškodami laisvos vietos vairuotojai suka ratus ne tik teršdami orą ir mažindami gatvės pralaidumą, bet ir sukeldami avarines situacijas. Nors dalis kairiųjų posūkių prospekte panaikinta, nemaža dalis skubančių vairuotojų apsisukinėja kirsdami ištisinę liniją“, – aiškino Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras.

Jei kitą savaitę Kauno miesto taryba patvirtins šį siūlymą, stovėjimas Karaliaus Mindaugo prospekto atkarpoje tarp senamiesčio ir A. Mickevičiaus gatvės nuo rugpjūčio 1 d. kainuos 0,30 Eur už valandą. Automobilio parkavimas visą darbo dieną, nuo 8 iki 17 val., kainuos 2,7 Eur. Įsigijus metinį leidimą, viena valanda žaliojoje zonoje kainuos 0,25 Eur.

Pakeitimai Žaliakalnio gatvėse

Savanorių prospekte panaikinus nelegalias parkavimo vietas, kuomet automobiliai buvo statomi tiesiog ant šaligatvių, vairuotojai transporto priemones įsigudrino statyti greta esančiose Žaliakalnio gatvelėse.

„Sulaukėme daugybės skundų iš gyventojų, kad automobiliais užstatytos gatvės vietiniams trukdo įvažiuoti į kiemus, nuolat kyla avarinių situacijų, tad siūlome į Savanorių prospektą vedančias kelias gatves ar jų atkarpas priskirti žaliajai zonai“, – teigė P. Keras.

Vietos gyventojai, neturintys galimybės automobilius pastatyti namo kieme ar garaže galės įsigyti specialius lengvatinius leidimus, kurie metams kainuoja 35 Eur. Siūloma, kad simbolinis mokestis būtų renkamas Leliūnų ir Giedraičių gatvėse bei Širvintų ir Molėtų gatvių atkarpose tarp Savanorių prospekto ir Kapsų gatvės.