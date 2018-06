Iššūkis: kai stogas ir grindys stikliniai

Stiprūs įsipareigojimai

Daugiau nei 300 kv. m stiklinis stogas, po juo stiklinės grindys, tiksliau, lubos posėdžiaujantiems politikams. "Kai pirmą kartą nuvažiavau apžiūrėti stogo, prisipažinsiu, nerimo buvo nemažai. Kai vertini dokumentuose – viena, kai matai realybėje ir turi sudėlioti darbų eiga – viskas kitaip. Stogas – stiklinis, lubos stiklinės – kaip vaikščioti?" – statybų bendrovės "Vilungė" statybos direktorius Antanas Šliažas neslėpė, kad šio projekto įgyvendinimas ne vieną jo galvos plauką nudažė baltai.

Kauno savivaldybė skelbė ne vieną konkursą Tarybos posėdžių salės stogui keisti. Beveik dešimtmetį neatsirado įmonė, kurios šis darbas nebaugintų. Paskutinį kartą skelbiant konkursą eilė laimėtojų atsisakė liestis prie Tarpukario architektų sumanyto piramidės formos stiklinio šlaitinio stogo.

Bendrovė "Vilungė" priėmė iššūkį dar nežinodama, kokia lietinga bus 2017 m. vasara. Pamenate? Valandą šviečia saulė, pusvalandį lyja ir taip visą vasarą.

"Pasirašydami sutartį, įsipareigojome saugoti Tarybos posėdžių salę ir joje esančią įrangą – kompiuterius, balsavimo aparatūrą, baldus, kiliminę dangą. Visa tai turėjo būti nepaliesta kritulių, dulkių ir kt. atmosferos poveikio", – įsipareigojimus dėstė A.Šliažas.

Specialios apsaugos

Buvo ir dar viena ne mažiau reikšminga sąlyga – nepertraukiamas tarybos darbas. "Įsivaizduokite, stogą reikia nuardyti, o taryba renkasi į darbą", – prisimindamas darbų pradžią šyptelėjo A.Šliažas.

Sudėliojus visus taškus mintyse ir popieriuje, "Vilungė" ėmėsi aukštojo pilotažo. Jau vien vertinant Tarybos posėdžių salės aukštį, kuris siekia apie 6 m, apibūdinimas "aukštasis pilotažas" ganėtinai taikliai atspindi situaciją. Tai, kad statybų bendrovė nepabūgo priimti ne tik sudėtingo, bet ir finansiškai sunkiai įvertinamo darbo, parodė aukštą profesionalumo lygį.

Pastoliai apjuosė savivaldybės pastatą iš kiemo pusės, tačiau tam, kad prasidėtų darbai reikėjo įgyvendinti du mintyse išspręstus galvosūkius. Pirmasis – stiklines Tarybos posėdžių salės lubas iš stogo pusės apdengti, pasidaryti papildomą apsaugą, kad darbininkai galėtų vaikščioti ne stiklu, o saugiomis grindimis ir antrasis galvosūkis – mobilusis stogas, kad nuardžius senąjį posėdžiaujančių politikų nepraustų gaivūs vasaros lietūs.

"Ėmėme derinti specialų uždengimą, tokį kaip gaubtą, kad galėtume normaliai dirbti. Šio stogo neapsaugosi uždėjęs paprastą plėvelę. Tačiau užsakovas neskyrė tam lėšų. Atsakomybė niekur neišnyko. Siuvome specialų tentą", – niuansais dalijosi A.Šliažas.

Tik turėdami specialią stogo apsaugą "Vilungės" darbininkai galėjo imtis stiklinio stogo rekonstrukcijos darbų. Tačiau stogo dengimo darbai atėmė trečdalį laiko skirto darbams atlikti."Kiekvieną dieną tekdavo uždengi tuos daugiau nei 300 kv. m. Ryte atėję dirbti darbininkai atidengia tentą. Žiūrėk, jau kaupiasi debesys. Viską meta ir uždengia apsaugą. Po pusvalandžio vėl saulė. Atidengia. Po kiek laiko ir vėl lietus – uždengia. Ir taip visą vasarą", – A.Šliažo pasakojimą papildė bendrovės "Vilungė" direktorius Algimantas Visockis.

Ypatingas sumanymas

Stiklinio Kauno tarybos posėdžių salės stogo keitimo darbus vykdžiusios kompanijos vadovai negailėjo gražių žodžių šiai ypatingai tarpukario architektų idėjai. "Architektūriškai labai įdomus sumanymas – šviesa ir šiluma. Čia toks kaip šiltnamis, tik jame nebuvo niekas auginama", – įspūdžiais dalijosi A.Visockis.

"Aš nežinau, ar yra daugiau savivaldybių Lietuvoje, kuriose būtų tokios posėdžių salės. Mūsiškė – iškilminga, didinga, posėdžiaudami politikai gali ir debesis akimis ganyti", – tęsė A.Šliažas. 1938–1940 m. iškilęs pastatas iki sovietų okupacijos nebuvo baigtas. Tuomečio architekto A.Funko su architektais A.Lukošaičiu ir B.Elsbergu sumanymu čia turėjo būti Taupomųjų kasų rūmai.

Rūmuose greta taupomųjų kasų turėjo sutilpti Prekybos departamentas, Statistikos biuras ir įvairios kitos valstybinės įstaigos. Pastatą iki šiol sudaro trys šešių ir penkių aukštų korpusai, suformuojantys pusiau uždarą kiemą.

Salės stogą sudarė keturšlaitės piramidės formos metalo konstrukcija su armuoto stiklo danga. Deja, unikalusis salės stogas buvo ganėtinai prastos būklės. Kažkiek jis buvo remontuojamas, tai buvo matyti bendrovės "Vilungė" darbininkams ardant stogą.

"Laikančioji konstrukcija buvo gana geros būklės. Angliška. Ne suvirinta, o sutvirtinta kniedėmis. Metalinis konstruktyvas nesikeitė, kaip ir buvo numatyta projekte. Turėjome suremontuoti ten, kur buvo parūdiję, nuvalyti, nušveisti, padengti ugniai atspariais dažais", – nuveiktus darbus minėjo A.Šliažas.

Stebėtojų gausa

Stiklo šukėmis virto senoji stiklinės piramidės formos stogo danga. "Vilungės" atstovai neslėpė – pakeisti stiklus buvo sudėtinga. Norint išimti reikėjo esamą stiklą sudaužyti ir tik tada išėmus įdėti kitą. Senasis stiklas dabar pakeistas stiklo paketais.

"Prie lubų beveik nesilietėme. Lubų keitėme tik įtrūkusius stiklus. Lubos išliko autentiškos", – patikslino bendrovės "Vilungė" statybos direktorius. Stogo remonto darbus bendrovė pradėjo pernai gegužės 2 d., o baigė rugsėjį.

"Per metus Kauno savivaldybė nė karo nesikreipė dėl kokių nors nesklandumų. Per tą laiką buvo ir lietaus, ir sniego", – atlikto darbo kokybe spėjo įsitikinti kompanijos vadovas A.Visockis. Vykdant darbus įprastu vaizdeliu tapo savivaldybės kieme stovintis bokštelis. Nuolat reikėjo pakelti medžiagas, ir žmones, paketus. Ant to stogo negalėjai susikelti tiek visko, kiek nori.

"Statybose visada yra statybų techninis prižiūrėtojas, o ten šalia statybų prižiūrėtojo akių dar buvo tiek akių, kiek kabinetų langų išėjo į kiemo pusę. Žiūrėk, jau atskrieja pastaba, kad kažkuris darbininkas be šalmo, tai kažkas kažką ne taip daro", – dabar jau kaip juokeliu prisiminimais dalijosi A.Visockis.

Buvo ir tokių savaitgalių, kai liūtinio lietaus neatlaikydavo pasigamintas apsauginis tentas. "Būna, uždengia darbininkai prieš savaitgalį tentą. Skambutis sekmadienį, kad kažkur jau prabėga, o kai liūtinis lietus, tai ir bėga kažkur palei sieną. Ir važiuoji, žmones kvieti", – sudėtingo darbo specifiką prisiminė A.Šliažas.

Bendrovė "Vilungė", be stogo darbų, dar įrengė nedidelę posėdžių salę priešais mero kabinetą. Moderni, stiklinė, atvira erdvė dailiai įsikomponavo tarpukario architektų sumanytoje nišoje. Dabar praktiškai iš mero kabineto atsiveria visa Kauno tarybos posėdžių salė, paveldo saugomi vitražai, kurių anksčiau nebuvo matyti.