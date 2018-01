Išgyventi šeimoms padeda geradarių širdžių šiluma

"Esate nepaprastai turtingi savo dvasingumu. Kaip gyventi, kaip mylėti savo vaikus, iš jūsų gali pasimokyti visos mamos ir tėčiai", – popietėje į asociacijos narius kreipėsi Gintautas Labanauskas.

Pasak "Vaivorykštės klubo" vadovės Auksės Pečeliūnaitės, auginančios penkis vaikus, ir jai, ir kitoms klubo šeimoms šis labdaros ir paramos fondas padeda pragyventi ir turiningo laisvalaikio akimirkas dovanoja nuo pat jo gyvavimo pradžios – 2002 m.

"Dėkui už nuolatinę pagalbą gausioms šeimoms, – priimdama sveikinimus G.Labanausko labdaros ir paramos fondui dėkojo A.Pečeliūnaitė ir pridūrė, pasak jos, daugybę džiaugsmo, šypsenų – mat "mūsų daug – daug mamyčių, tėvelių, vaikų".

"Šeimas aprūpinti maistu, drabužiais mums padeda akcijos. Juos perkame, kai per akcijas atpinga. Be to, kiekvieną savaitę iš labdaros ir paramos fondo "Maisto bankas" parsivežame maisto produktų. Jie paskutinės galiojimo dienos, prekybos tinklo "Iki" atiduoti minėtam bankui. Klubo "Vaivorykštės taku" šeimos, kuriose auga trys arba keturi vaikai, kartą per savaitę gauna šių produktų, o kuriose auga penki ir daugiau vaikų – du kartus per savaitę. Gauname net pažeistos pakuotės žaislų, kitų prekių", – pasakoja A.Pečeliūnaitė.

"Nuolat jaučiame G.Labanausko labdaros ir paramos fondo rūpinimąsi: fondo vadovė Antanina Medviedevienė – nuolatinė asociacijos viešnia, ir ne tik, – klabėjo A.Pečeliūnaitė. – Per dvylika metų darbo Kauno miesto savivaldybės taryboje Antanina padėjo išspręsti ne vieną problemą, iškilusią asociacijos nariams. Be fondo projektų vadovės Editos Vaitkūnienės taip pat nepraeina jokia šventė. Ji organizuoja daugiavaikėms šeimoms ekskursijas, boulingo ir kartų varžybas, dovanoja mokyklinių priemonių, knygų."

"G.Labanausko labdaros ir paramos fondo patalpose renkamės į užsiėmimus, juose dalijamės patirtimi, kaip auginti, ugdyti vaikus, dalijamės receptais, mokomės rankdarbių", – džiaugėsi A.Pečeliūnaitė.