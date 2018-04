Gražiausi žodžiai patiems nuoširdžiausiesiems (Kauno gydytojo rinkimai)

Apie šeimos gydytojus

"Mano vyras jau 20 metų gydosi pas šeimos gydytoją Dalią Liukaitienę, dirbančią Baltų šeimos klinikoje. Mes labai džiaugiamės šios gydytojos stropumu, švelnumu, geranoriškumu, nuoseklumu. Šios savybės padeda palengvinti ir prailginti mano vyro gyvenimą, kartu ir mums visiems, esantiems šalia. Gydytoja visada suderina vaistus, viską paaiškina, nepaisydama savo darbo valandų. Jei būtina, aplanko ligonį ir namuose. Mes gydytoją D.Liukaitienę labai mylime ir meldžiamės, kad būtų daugiau tokių medikų", – rašo Nijolė Kaminskienė.

"Norėjau pagirti Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio gydytoją Audronę Masčinskienę ir jos medicinos sesutę už visada malonų bei profesionalų bendravimą, už sugebėjimą rasti laiko ir įsigilinti į paciento išsakytas problemas, už nuoširdžias konsultacijas telefonu. Gydytoja labai jautri, kompetentinga, paslaugi, niekada neatsisako priimti, jei yra skubus atvejis. Tai žmogus, vertinantis savo darbą ir pacientą", – pasakoja Vaidotas Jakūbauskas.

"Vita Milušauskienė iš Šančių padalinio – labai nuoširdi ir geranorė, priima ir be talono, jei ligoniui labai blogai, ir po darbo valandų. Dirba labai atsakingai. Mane du kartus išgelbėjo nuo mirties. Vasarį susirgau gripu ir plaučių uždegimu, be to, esu patyręs miokardo infarktą, operuota širdis, šuntuotos kraujagyslės. Jei ne gydytoja V.Milušauskienė, seniai būčiau iškeliavęs pas Dievulį", – dėkingumą su visa savo šeima reiškia Vladas.

"Norime atiduoti savo balsus už nuoširdžiausią savo gydytoją, tai "Saulės" šeimos centro direktorė ir gydytoja Audronė Urbonienė. Ji visada patars, viską išaiškins, paglostys ir priglaus. Mums ji pati nuoširdžiausia ir geriausia", – rašo Irena Kulikauskienė, Valentina Tarvydienė, Dainius Tarvydas, Danutė Danaitienė, O.Petrauskienė.

Milda Andriuškevičienė iš Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio, Vida Rameikienė iš Šilainių padalinio, Rima Zakarauskienė iš šeimos klinikos "Signata", Daiva Paršeliūnienė iš "Ave VIta" klinikos ir dar daug daug kitų šeimos gydytojų, kuriems jų paceintai reiškia pagarbą ir dėkingumą, nominuojami nuoširdžiausiais Kauno gydytojais.

Apie gydytojus specialistus

"Esu garbaus amžiaus, teko daug patirti gyvenime, bet tokių nuoširdumą spinduliuojančių žmonių kaip Kauno klinikų gydytoja pulmonologė Deimantė Hoppenot – reta. Mane ilgus metus kankino kvėpavimo sutrikimas, vėliau buvo nustatytas prieširdžių virpėjimas. Prieš metus susirgau plaučių uždegimu. Teko gydytis pas gydytoją D.Hoppenot. Jos iniciatyva man buvo diagnozuota reta liga – plaučių hipertenzija. Gydytojos paskirti vaistai man sugrąžino gyvenimo džiaugsmą. Džiugu, kad tokia nuoširdi, darbšti ir tokia paprasta jaunosios gydytojų kartos atstovė", – rašo S.Kerševičienė.

"Gydytoja endokrinologė Miglė Francaitė-Daugėlienė, dirbanti Kauno klinikose – profesionalė, pareigingai, nuoširdžiai, kvalifikuotai suteikianti paslaugas savo pacientams. Ji verta nuoširdžiausio gydytojo vardo", – siūlo Dalytė Krikštolaitytė.

"Abiejų savo vaikelių laukimosi priežiūrą patikėjau Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio moterų konsultacijoje dirbančiai gydytojai ginekologei Nijolei Toleikienei ir dėl to labai džiaugiuosi. Antro, kiek sudėtingo ir rizikingo nėštumo metu iš šios gydytojos sulaukiau didžiulio ir nuoširdaus rūpescio bei palaikymo. Esu jai dėkinga iš dalies už tai, kad turiu du sveikus vaikučius", – pasakoja mūsų skaitytoja Rūta.

Chirurgai Artūras Kilda ir Martynas Laukaitis iš Kauno klinikų, Edvinas Dainius, dirbantis Kauno miesto poliklinikoje ir Kauno klinikinėje ligoninėje, šios ligoninės vidaus ligų gydytoja Asta Šinkūnienė, gydytojos kardiologės Jūratė Dundulytė, Jolanta Laukaitienė, Laimutė Gugienė, neurochirurgas Laimutis Kalasauksas iš Kauno klinikų, Jonas Žumbakys iš Klinikų filialo Onkologijos ligoninės – tik dalis gydytojų, kuriuos myli, gerbia ir nuoširdžiausiais vadina jų pacientai.

Apie profesorius

"Profesorius akademikas Limas Kupčinskas yra LSMU Gastroenterologijos klinikos vadovas. Stebiuosi ir žaviuosi šio žmogaus pašaukimu ir talentu, gebėjimu daryti gerus darbus. Profesorius L.Kupčinskas žinomas ne tik Kaune, Lietuvoje, bet ir visame plačiajame pasaulyje. Tačiau jis reikalingiausias mums, savojoje klinikoje, kur yra gerbiams tiek ligonių, tiek kolegų medikų, profesūros. L.Kupčinskas yra vertas nuoširdžiausio gydytojo vardo", – rašo Benjaminas Žulys iš Garliavos.

"2010 m. rudenį man buvo diagnozuota piktybinė melanoma. Netrukus profesorius Rytis Rimdeika man atliko labai sudėtingą operaciją. Nuo pat pirmos susitikimo minutės jaučiau jo rūpestį. Tokio dėmesingumo ir ir rūpestingumo iš medikų dar nebuvau patyrusi. Nors esu kilusi iš provincijos ir gyvenu joje, profesorius su manimi elgėsi taip, lyg būčiau labai svarbi ir reikšminga persona. Teko daug kartų lankytis Klinikose, nes liga atsinaujindavo. Po kelių operacijų onkologų konsiliumas nusprendė amputuoti koją, nes melanoma persimetė į kaulą. Buvo paskirta operacijos data: 2017 m. sausio 16 d. Kai, mintyse atsisveikinusi su koja, atvykau jos amputacijai, profesorius R.Rimdeika, ilgai ir kruopščiai rengęsis šiai operacijai, nusprendė ją išsaugoti, palikti nors ir labai ploną kaulą. Esu be galo dėkinga profesoriui ne tik už išsaugotą koją ir tai, kad vaikštau net be ramentų. Esu dėkinga, kad pooperaciniu laikotarpiu nepaliko manęs nežinomybėje, guodė, stebėjo gijimą. Kenčiant didelį fizinį skausmą ir psichologinį nestabilumą profesoriaus palaikymas ir skiepijamas optimizmas man suteikė jėgų iškęsti tai, ko viena nebūčiau ištvėrusi. Taigi, turiu teisę konstatuoti, kad R.Rimdeika – pats nuoširdžiausias gydytojas", – baigia pasakojimą Jeronima Stonkuvienė.

Apmaudu, kad neturime galimybės pacituoti visus laiškus. Tikėtina, kad dėkingumo ir pagarbos žodžius Medicinos darbuotojų dienos proga gydytojams išsakys jų pacientai.

O mes, kaip žadėjome, abėcėlės tvarka skelbiame penkis medikus, kurie Nuoširdžiausio gydytojo rinkimuose surinko daugiausia balsų.

Nuoširdžiausiųjų penketas

1. Eglė Ereminienė – profesorė, Kauno klinikų Kardiologijos klinikos gydytoja kardiologė.

"Ji visada atidi, nuoširdi, tikrai profesionali gydytoja. Tai Gydytoja iš didžiosios raidės, gydytoja iš pašaukimo."

"Širdis yra tas organas, kuriam sustojus žmogus miršta. Profesorė Eglė žino, kaip tausoti širdį, to savo pacientus moko kantriai ir išmintingai."

"Aukščiausio profesionalumo gydytoja, nuostabus žmogus, be galo nuoširdi ir šilta, negailinti gražių žodžių, kurie taip pat gydo. Tai pavyzdys, kokie turėtų būti gydytojai ir kaip jie turėtų bendrauti su pacientais."

2. Inga Gailienė – Aleksoto pirminės sveikatos priežiūros klinikos gydytoja pediatrė.

"Nuoširdi, dėmesinga, puiki savo srities specialistė, visiškai atsidavusi darbui. Tai gydytoja, kuriai svarbu tai, ką ji daro, ir daro ne vien dėl atlyginimo."

"Nuostabi vaikų gydytoja, vaikų mylima, tėvelius stebinanti nuoširdumu, vidine ramybe ir profesionalumu. Vaikai serga, bet juos išgydo be antibiotikų – jų šios gydytojos pacientai, drįstu teigti, nėra ragavę."

"Gydyti vaiką – tai gydyti ir tėvus. Juk nuo jų labai daug priklauso vaiko sveikata. Būti pediatru ir nešti šią dvigubą naštą – pasiaukojimas. Atsidavusi ir pasiaukojusi mums – tokia mūsų vaikų gydytoja I.Gailienė."

3. Audronė Maščinskienė – Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio šeimos gydytoja.

"Žinau, kad gydytojos apylinkė – viena didžiausių Centro padalinyje, ir tai liudija, kaip visi pas ją veržiasi. O juk veržiasi pas geriausius, nuoširdžiausius, jautriausius kitų skausmui gydytojus."

"Gydytoja niekada nepyksta, neparodo nei nuoskaudų, nei nepasitenkinimo, kad mes ne visada paisome sveikos gyvensenos, kad atėję norime stebuklingų vaistų. Tai pati nuoširdžiausia gydytoja."

"Vidinė elegancija, akivaizdus pašaukimas daryti gera kitiems, netgi tarnauti. O juk žinome, kokie gydytojų atlyginimai. Ši gydytoja dirba iš širdies, neskaičiuodama darbo valandų ir turbūt atlygio už jį."

4. Saulius Širvinskas – Kauno klinikinės ligoninės gydytojas ortopedas traumatologas.

"Ne kartą teko bendrauti su šiuo gydytoju, nes traumos manęs neaplenkia. Įsiklausius į gydytojo patarimus, jų pavyko išvengti, tačiau niekada neužmiršiu gydytojo išmintingų žodžių, skvarbaus akių žvilgsnio ir pulsuojančio nuoširdumo."

"Traumatologija – ypatinga sritis. Kai lūžta kaulai, o gydytojas skausmą malšina ne tik vaistais ir kita medicinos pagalba, bet ir nuoširdumu – įvertini, kokia tai asmenybė."

"Tikslumas, santūrumas, atrodo, pamatuotas kiekvienas judesys ir pasvertas kiekvienas žodis: kas gali būti profesionaliau gydytojo ortopedo traumatologo darbe? Tai mūsų mylimo gydytojo S.Širvinsko bruožai."

5. Olga Vasiliauskienė – Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos šeimos gydytoja.

"Profesionalumas – aukščiausio lygio. Ne veltui dirba aukščiausiojo lygio ligoninės poliklinikoje. Ramu būti šios gydytojos pacientu, nes niekada neuždelsė gydyti ligos, niekada neklydo."

"Rūpestingumas, profesionalumas, atsakomybė, išmintis ir nuoširdumas prie mūsų gydytojos kabineto pritraukia dešimtis ir šimtus pacientų. Suprantama, kad visi nori gydytis pas geriausiuosius. Aš savo šeimos gydytojos niekada nekeisiu."

"Sakoma, kad šeimos gydytojas yra vartininkas. Ligų profilaktika – svarbiausia mūsų šeimos gydytojos darbe. Tai mus saugo nuo ligų ir už tai mes esame dėkingi mūsų nuostabiai šeimos gydytojai."

Paskutinis etapas

Kas iš šio penketo taps pačiu nuoširdžiausiu Kauno gydytoju? Tai priklauso nuo jūsų, mieli skaitytojai.

Jūsų laiškų laukiame adresu I.Kanto g. 18, 44296 Kaunas, arba e.paštu sveikata@kaunodiena.lt ir internetiniame portale www.kaunodiena.lt.

Nuoširdžiausiąjį paskelbsime balandžio 27-ąją Kauno rotušėje, Medicinos darbuotojų dienos šventėje.