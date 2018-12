Gimnazijos mokytoja: vaikai – ne daržovės

„Jūs per daug nuvertinate mūsų mokinius. Žinau, kad mokiniai ruošiasi, juos mokytojai konsultuoja ne tik asmeniškai, bet ir per skaipą, paštu skiria užduotis. Mokiniai patys pasistengs pasimokyti, ir mokytojai, kurie šiandien streikuoja, tikrai grįžę padarys viską, kad mokiniai nenukentėtų. Tikėkit jais. Svarbiausias dalykas, kurio šiandien visiems mums reikia, – pasitikėjimo vieni kitais“, – sakė streike nedalyvaujanti, bet kolegas palaikanti J. Litvinaitė.

Kaip pabrėžė istorikė, mokinio rezultatai niekada nėra metiniai. „Tai visų mokykloje praleistų mokymosi metų rezultatai, regimi atestate, kurį taip pat sudaro ne tik pažymiai. Brandos atestatą sudaro visos patirtys, kurias mokinys gauna mokykloje. Ir viena iš jų – kad savo teises reikia ginti. Kad yra įvairių savo teisių gynimo formų. Tai, kad mokytojai protestavo ir streikavo, – mokiniams taip pat yra pamoka. Jie supranta, kas yra demokratija ir kaip tai veikia“, – sakė J. Litvinaitė.

Mokytoja citavo vaikų psichologų pastebėjimą, kad egzaminų rezultatai būna geriausi, kai jiems ruošiamasi ne per ilgai, bet intensyviai.

Pritarčiau prezidentės minčiai, kad reikėtų apsiraminti, grįžti namo, gerai pagalvoti ir šviežia galva iš naujo sėsti prie derybų stalo.

„Statistika ir mokinių tyrimai rodo, kad intensyviausiai mokiniai turėtų pradėti mokytis nuo sausio mėnesio, nes labai intensyviai pradėję nuo rugsėjo dažnai perdega. Sakau kaip šios srities profesionalė“, – patikindama, kad streikuojančių mokyklų mokiniai puikiai išlaikys egzaminus, pajėgs susiimti, sakė J. Litvinaitė.

Pasak istorikės, mokytojai niekada neatsisako vaikų pakonsultuoti ir padėti jiems. „Reikia tikėti mokytojais, užuot nerimavus, kad bus blogai. Didžioji dalis mokytojų tikrai atsidavę savo darbui. Labai džiaugiuosi, kad prezidentė tai mato ir įvertina. Mums tai svarbu“, – pabrėžė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos atstovė.

Po susitikimo su prezidente mokytoja sakė pasigendanti nuolatinio dialogo tarp švietimo bendruomenės ir politikos įgyvendintojų, kad būtų kalbamasi visada, o ne tik tuomet, kai mokytojų neišklausymas virsta protesto akcijomis.

„Prezidentė tikrai palaiko šią idėją bei įpareigoja švietimo ministerijos darbuotojus kuo greičiau imtis veiksmų, kai tik iškyla problemų“.

Paklausta, ar streikuoja jos mokykla, J. Litvinaitė sakė, kad jos gimnazijos mokytojai priklauso profsąjungai, kuri neremia streiko, bet remia pačią protesto idėją, nes kiekviena bendruomenė turi teisę pasakyti, ką galvoja, ir turi teisę ginti savo poziciją.

„Mes, aišku, pasisakome už tai, kad protestas neužsitęstų per ilgai, neišvirstų į konfliktą, kai galbūt pradeda labiau žaisti ambicijos, o ne sveikas protas. Tikrai tikimės, kad mokytojai derėsis, svarstys, galvos, kaip ir kita pusė. Norime, kad būtų atkurta taika, ramybė, kurios visai švietimo bendruomenei dabar labiausiai trūksta“, – atkreipė dėmesį mokytoja.

Pasak J. Litvinaitės, visi jau pavargę nuo to, kad nesusitariama, galbūt, kad per daug ieškoma kaltų. „Pritarčiau prezidentės minčiai, kad reikėtų apsiraminti, grįžti namo, gerai pagalvoti ir šviežia galva iš naujo sėsti prie derybų stalo, palikus nuoskaudas dėl to, kas buvo prieš metus ar dvejus. Yra dabar, ir dabar reikia sprendimų“, – sakė mokytoja.