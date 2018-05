Fontanas Laisvės alėjoje: darbininkai prakirto vamzdį

Rekonstruojamoje Laisvės alėjos dalyje dirbantys darbininkai kliudė vandentiekio vamzdį. Didelė vandens srovė patvindė dalį pėsčiųjų gatvės. Dėl šios avarijos dalis kauniečių kelioms valandoms liks be vandens.

Prieš 16 val. kauniečiai pranešė, jog Laisvės alėjoje, netoli „Iki“ parduotuvės iš grindinio trykšta vanduo. Šį fontaną sukėlė darbininkai, kurie dirbdami sunkiąja technika prakirto vandentiekio liniją. Į vietą jau išvyko bendrovės „Kauno vandenys“ avarinė tarnyba.

„Ką tik buvau vietoje. Ten darbininkai nukirto vamzdį. Kaip avarija įvyko dar aiškinsimės. Dabar avarinė tarnyba atvažiuos ir įvertins situaciją. Pagal bėgimo pobūdį sprendžiame, kad vamzdis prakirstas vienoje vietoje, tačiau vietoje specialistai įvertins tikslius pažeidimus“, – portalui kauno.diena.lt sakė „Kauno vandenų“ generalinis direktorius Vilius Burokas.

Jis aiškino, kad dėl pažeistos vandentiekio linijos, dalis centrinės gatvės gyventojų kelioms valandoms liks be vandens. Avarinė tarnyba vietoje vertins, ar galima vamzdį remontuoti, ar jį reikia pakeisti. Nuo to priklausys, kiek laiko nebus vandens. V.Burokas tikino, kad daliai kauniečių bent porą valandų tikrai reikės pabūti be vandens.

Rekonstrukcijos darbus atliekančios bendrovės „Kauno tiltai“ atstovai portalui kauno.diena.lt sakė, kad vandentiekio avarija įvyko tuomet, kai ekskavatorius važiavo atbulas ir kliudė išsikišusį hidrantą. Nėra aišku, ar hidrantas neatlaikė sunkiosios technikos svorio, ar buvo per daug išsikišęs į paviršių, tačiau rangovai garantavo, jog avarija įvyko ne kasimo momentu.

"Atsiprašome gyventojų už patirtus laikinus nepatogumus. Sieksime viską sutvarkyti kuo greičiau", – sakė „Kauno tiltų“ atstovai.