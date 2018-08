Domeikava – tebeaugantis didžiausias Lietuvos kaimas

Kuriasi verslo įmonės

Domeikava – didžiausia kaimo statuso gyvenvietė Lietuvoje. Per 5 tūkst. gyventojų turintis kaimas tebeauga. „Didžiausia plėtra vyksta pačioje Domeikavos gyvenvietėje, taip pat Šakių ir Varluvos kaimuose. Iš miesto, kitų Kauno rajono vietų keliasi gyventi jaunos šeimos, iš užsienio sugrįžta emigrantai – statosi ar perka čia gyvenamuosius būstus ir kuriasi. Per metus persikelia gyventi iki 400 gyventojų. Daugelis jų kuriasi dvibučiuose kotedžuose, prie kurių dažnai būna ir koks aras žemės. Tiek žemės jiems užtenka. Laukai aplink Domeikavą virsta gyvenamųjų namų kvartalais“, – apie kraštovaizdžio kaitą užsiminė Domeikavos seniūnės pavaduotoja Vita Sutkienė. Ji atkreipė dėmesį, kad, augant Domeikavos gyvenvietei, daugėja ir vietoje teikiamų paslaugų: veikia kavinė, sporto klubas, statomas paslaugų centras, kuriame įsikurs kirpykla, vaikų žaidimų kambarys, nauja kavinė.

Domeikavos seniūnija – patraukli vieta ir verslo įmonėms. Kumpių kaime, prie autostrados Kaunas–Klaipėda, kuriasi didelės bendrovės. Pernai šioje seniūnijoje pradėjo kurtis ir vokiško kapitalo logistikos įmonė „Hegelmann Transporte“, ketinanti investuoti daugiau kaip 20 mln. eurų.

„Daugelis domeikaviškių nuo seno vyksta dirbti į Kauną, juk miestas – čia pat, susisiekimas su juo puikiai išvystytas. Tačiau nemažai gyventojų dirba ir vietinėse įmonėse. Kumpių kaime telkiasi stambios įmonės, Domeikavoje, Eigirgaloje – smulkios, kurių taip pat daugėja“, – tendenciją pastebėjo V.Sutkienė.

Investuoja į kelius

Su Kaunu besiribojančios seniūnijos gyventojų skaičius šiuo metu siekia 9 tūkst. Sparčiai dygstant naujiems gyvenamiesiems kvartalams, gerinama infrastruktūra: asfaltuojami žvyrkeliai, taisomos gatvės. Šiais metais seniūnijoje suremontuotos devynios gatvės, ilgiausia – daugiau nei 1 km ilgio – Parko gatvė Domeikavoje. Nauja asfalto danga šiemet baigta kloti 0,8 km ilgio šios gatvės ruože. Taip pat išasfaltuotas ir įrengtas šaligatvis pėstiesiems Jaunystės gatvėje Voškonyse, asfalto danga atnaujinta Neries gatvės dalyje, vedančioje link daugiabučių namų, Domeikavoje, Pakalnės gatvės ruože nuo Vandžiogalos pl. iki Joninių gatvių nutiestas naujas šaligatvis.

Nemažai gatvių remonto darbų atlikta 50 proc. lėšų prisidedant gyventojams. Remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, tos gatvės, kurių gyventojai šitaip kofinansuoja darbus, remontuojamos prioriteto tvarka.

„50 proc. prisidedant gyventojams, šiemet išasfaltuotas buvęs žvyrkelis Žemygalos gatvė Varluvos kaime, Įgulos gatvė Šakių kaime, Mildos gatvė Domeikavoje, paklota nauja asfalto danga ir Klevų gatvėje. Kol kas neaišku, ar 50 proc. lėšų prisidedant gyventojams bus asfaltuojamos Genio bei T.Matulionio gatvės Varluvos kaime. Laukiame minėtų gatvių gyventojų galutinio atsakymo, ar jie kofinansuos planuotus darbus. Jei gyventojai apsispręs prisidėti, darbai čia bus atlikti dar šiemet“, – sakė Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rokas Baliūnas.

Iš viso į šios seniūnijos kelius ir gatves savivaldybė šiemet investuos per 600 tūkst. eurų.

Vietos bendruomenė Domeikavos Saulėtekio gatvėje pernai pasodino 1,5 km ilgio šermukšnių ir lanksvų alėją. „Tvarkome parkus, kurių seniūnijoje yra bent trys: didžiulis, 8 ha ploto Parko gatvėje, 5,6 ha Neries gatvėje ir 2,4 ha Voškonyse. Parko gatvės parke šiemet statysime treniruoklius, Voškonių kaimo parke juos pastatėme pernai. Radikių kaime kartu su bendruomene sutvarkėme Lantainių piliakalnį. Organizavome talkas, įrengėme trejus laiptus, apžvalgos aikšteles, automobilių stovėjimo aikštelę“, – apie kartu su bendruomenėmis nuveiktus darbus pasakojo V.Sutkienė.

Kuria saulės laikrodį

Seniūnijoje veikia keturios bendruomenės: Voškonių, Domeikavos, Radikių ir Šakių kaimų bendruomenės. „Mūsų gyventojai aktyvūs: ir tremtiniai, ir kiti. Esame vieningi, grupelėmis nesiskirstome: jei vyksta renginių, susirenkame visi kartu. Kai, pavyzdžiui, Voškonyse buvo gaminama Kalėdų eglė iš butelių kamštelių, visa gyventojų bendruomenė buvo prisijungusi: nuo senjorų iki darželinukų visi tą eglę kūrė. Lantainių piliakalnį vietos gyventojai taip pat tvarkė kartu. Kai buvo rašoma knyga apie Domeikavą, mes patys nustebome, kad tiek perliukų pas mus sužibėjo“, – užsiminė seniūnės pavaduotoja.

Vienas tokių – domeikaviškis Bronius Maskeliūnas. Astronomija besidomintis inžinierius, iš tėvo kalvio perėmęs šio amato paslaptis, sugalvojo papuošti Domeikavą paties nukaldintu saulės laikrodžiu. „Kai numirsiu, gal praeiviai prisimins, kad toks dziedas Domeikavoj gyveno ir kažką sukūrė“, – juokėsi dzūkas iš Domeikavos ir čia pat surimtėjo. – Šis saulės laikrodis – ne tik meno kūrinys. Jis duos ir praktinės naudos: pagal jį bus galima gana tiksliai nustatyti saulės laiką. Juk visas gamtos ciklas vyksta pagal saulę. Ir žmogui reikia pratintis pagal ją gyventi – taip sveikiau. Kad saulės laikrodis teisingai rodytų valandas, svarbu jo rodyklę, tai yra gnomoną, nukreipti į poliarinę žvaigždę. Be to, rodyklę reikia pasukti tam tikru kampu pagal vietinę geografinę platumą, kuri Domeikavoje yra beveik 54 laipsniai.“

Pasak slapyvardžiu Domeikis savo kūrinius pristatančio inžinieriaus, kuriant saulės laikrodžius privalu gerai išmanyti fiziką, astronomiją. Preciziškai tvarkingą B.Maskeliūno sodybą puošiantis anksčiau jo sukurtas saulės laikrodis yra įtrauktas į Pasaulinį saulės laikrodžių atlasą. Jame turėtų atsidurti ir kol kas šeimininko kieme esantis Domeikavai skirtas saulės laikrodis. Rugpjūčio 24 d. 18 val., švenčiant Domeikavos herbo dieną, jis bus atidengtas skvere priešais bažnyčią. Netoli jo, tame pačiame skvere, Rožinio vakaro metu bus pristatytas ir kitas Domeikio darbas – Lietuvos šimtmečiui skirtas akmuo. Vakaro metu vyks koncertai, muzikos grupių pasirodymai, pramogos vaikams.

„Herbo dienos renginius rožiniais vadiname ne dėl to, kad aprangos kodas būtų toks, o dėl to, kad Domeikavos herbe pavaizduotos rožės. Jos čia – neatsitiktinai: seniūnijoje turime Ražių (buvusį Rožių) kaimą, Rožių gatvę bei Rožių kapines. Beje, mūsų herbas – vienas seniausių Kauno rajone“, – užsiminė V.Sutkienė.

Išsaugoti tai, ką pasiekė

Pernai didžiausia savivaldybės investicija Domeikavoje buvo gimnazijos kapitalinis remontas. Šiemet tai – gatvių ir kelių remontas bei Eigirgalos lopšelio-darželio renovacija. Nuo rugsėjo šis darželis mažylius turėtų priimti atsinaujinęs. Į renovuotas patalpas sugužės per 60 vaikų. Seniūnijoje veikia du savivaldybės įsteigti (Domeikavoje ir Eigirgaloje) ir du privatūs vaikų darželiai („Tauškučiai“ ir „Pipirai“). Savivaldybės darželius lanko 216 mažylių, privačius – apie 70. Prieš porą metų prie Domeikavos lopšelio-darželio iškilo modulinis priestatas – taip buvo sudarytos sąlygos priimti daugiau vaikų. Tačiau gyventojų eilių patekti į darželį tai nepanaikino. Savivaldybė yra parengusi naujo vaikų darželio „Kaladėlė“ projektą. Toks darželis priimtų apie 100 mažylių, jam Domeikavoje numatytas ir 90 arų sklypas. Naujasis vaikų darželis suprojektuotas taip, kad, esant poreikiui, būtų galima statyti daugiau patalpų naujoms ugdymo grupėms. Šiuo metu savivaldybė ieško darželio statybos finansavimo šaltinių.

Į prieš metus renovuotą Domeikavos gimnaziją sugrįžta moksleiviai. Šį rugsėjį gimnazijos slenkstį didžiausiame Lietuvos kaime peržengs šimtu moksleivių daugiau nei pernai – apie 780. „Labai padaugėjo pirmokų – jų šiemet renkame net penkias klases. To niekada anksčiau Domeikavoje nebūdavo – paprastai turėdavome tris pirmokų klases. Be to, šiek tiek pasipildė ir vyresnės klasės, – Domeikavos gimnazijos direktorius Dalius Vibrantis įsitikinęs, kad tokią tendenciją lėmė ne tik augantis Domeikavos gyventojų skaičius. – Prisideda ir tai, kad dabar, suremontavus gimnaziją, yra modernus sporto aikštynas, be to, ir visa aplinka tapo patraukli. O šiais laikais moksleiviai ir jų tėvai tikrai neabejingi mokymo aplinkai. Labai daug tėvų, svarstydami, ar nuo kitų mokslo metų leisti vaikus čia mokytis, ateina sausio mėnesį. Nori sužinoti, ne tik tai, kas mokys jų vaikus, bet ir pasižiūrėti, kaip atrodo kabinetai, sporto salė. Tada tėvai renkasi, o pasirinkti jie turi iš ko. Juk visai šalia Domeikavos – Kaunas: Sargėnai, Šilainiai.“ D.Vibrantis pastebėjo, kad po gimnazijos renovacijos daugiau moksleivių į Domeikavą atvažiuoja ir nuo miesto pusės.

„Anksčiau mums didžiausias iššūkis atrodė remontas. Dabar – išsaugoti tai, ką turime, ką esame pasiekę“, – direktorius užsiminė, kad išsaugoti pasiektą lygį su moksleiviams pritaikytomis erdvėmis gali būti sudėtinga dėl to, kad, augant moksleivių skaičiui, nebeužtenka kabinetų.

D.Vibrantis pasidžiaugė, kad beveik prieš metus sutvarkytas ir tvenkinys, esantis tarp bažnyčios, laisvalaikio salės ir gimnazijos, ir jo aplinka. Šalia gimnazijos iškilo priestatas, kuriame įsikūrė šiuolaikiškai įrengta Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salė su grimo kambariais, darbo kabinetais. Mėgėjų meno veiklą čia puoselėja trys kolektyvai: mišrus choras „Versmė“ (vad. Rasa Endriukaitienė ir Rimvydas Kruopis), suaugusiųjų tautinių šokių kolektyvas „Džiaukis“ (vad. Rasa Banevičiūtė) ir liaudiškos muzikos kapela „Domeikavos seklyčia“ (vad. Virginija Stunžėnienė), veikia penki klubai.

„Atidarius naująją laisvalaikio salę, Domeikavos meno kolektyvų repeticijų sąlygos pasikeitė 180 laipsnių kampu. Šie kolektyvai anksčiau buvo labai nuskriausti: repetuodavo kas gimnazijoje, kas seniūnijoje – koridoriuose ir kitose tam nepritaikytose patalpose. Ir koncertams neturėjome tinkamų sąlygų“, – pasak Ramučių kultūros centro direktorės Živilės Jurgaitienės, atidarius Domeikavos laisvalaikio salę, į ją ne gėda kviesti koncertuoti ir profesionalius meno kolektyvus.