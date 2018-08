Civilinės metrikacijos skyrius nuo šiol – Raudondvaryje

Praėjusią savaitę jie išsikėlė į Raudondvario pilies pastatą. "Tai ne miesto šurmulys. Tylu, gražu, ošia medžiai. Manau, ir gyventojams bus malonu atvykti pas mus į Raudondvarį", – sakė įkurtuvių istorinėse patalpose nuotaikomis gyvenanti Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Skirmantė Subačienė.

– Pakaunės gyventojai jau šešerius metus tuokiami Raudondvaryje, o jūs, Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai, ten kraustotės tik dabar. Kodėl?

– Skyriaus veikloje galima išskirti aštuoniolika paslaugų. Santuokos registravimas – tik viena iš jų. Anksčiau dirbome Kaune, kad pakaunės gyventojams būtų patogiau. Šiomis dienomis paslaugos tapo plačiau prieinamas gyventojams. Dėl kai kurių paslaugų, tokių kaip asmens mirties, santuokos nutraukimo, tėvystės(motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, tėvystės pripažinimo registravimo, gyventojams nebereikia kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių. Šias paslaugas Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai atlieka savo iniciatyva gavę atitinkamus dokumentus elektroninėmis ryšio priemonėmis. Taip pat atsižvelgta ir į tai, kad pradėjus tuokti Raudondvario pilyje, kai kurios poros ten važiuodavo pateikti ir prašymus santuokai.

Nuo rugpjūčio pradžios ir iškilmingos, ir ne tokios iškilmingos santuokos vykdomos Raudondvario dvaro pilyje. Penktadieniais ir šeštadieniais santuokos vyks Raudondvario dvaro pilies Baltojoje menėje, o ne tokios iškilmingos santuokos pirmadieniais–ketvirtadieniais vyks Raudondvario dvaro pilies Barboros menėje.

– Gal galite palyginti dabartinę savo darbo vietą su buvusiais kabinetais Savanorių prospekte Kaune?

– Džiaugiamės turėdamos galimybę dirbti tokioje nuostabioje ir gražioje vietoje kaip Raudondvario dvaras. Tai ne miesto šurmulys. Tylu, gražu, ošia medžiai. Manau, ir gyventojams bus malonu atvykti pas mus į Raudondvarį. Kol bus ruošiami dokumentai, jie galės pasivaikščioti po parką, pamatyti Raudondvario dvare veikiančias parodas, aplankyti Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje veikiančias rezidencijas, Kauno rajono muziejų, papietauti restoranuose ar atsigaivinti Dvaro ledais.

– Jau keleri metai Lietuvos gyventojai gali pasirinkti įvairias vietas santuokai registruoti. Ar daug tokių porų Kauno rajone?

– Dauguma jaunavedžių santuokos vieta pasirenka Raudondvario pilį. Čia pat yra parkas, išskirtinė pastatų architektūra, erdvės, puikiai pritaikytos fotosesijoms. Tik kas dvidešimt ketvirta pora pasirenką kitą santuokos vietą. Dažniausiai poros renkasi Kauno rajone esančias šventėms skirtas sodybas. Populiariausios jaunųjų pasirinktos kitos santuokos vietos yra Žemaitkiemio-Babtyno dvaras ir Raudondvario Oranžerijos restoranas.

– Vestuvių mėnesiu Lietuvoje vadinamą rugpjūtį jums – didžiausias darbymetis?

– Taip. Dažniausiai rugpjūtį užregistruojame dvigubai daugiau santuokų nei kitą vasaros mėnesį. Šiemet iki rugpjūčio mėnesio užregistravome 300 santuokų. Tai – truputį mažiau nei pernai, bet, manau, tai susiję su skaičiais. Kadangi pernai buvo 2017 metai, tai ir liepos mėnuo, kuris kalendoriuje septintas, buvo populiarus santuokų mėnuo. Šiemet – 2018 metai ir labai populiari santuokos data yra 2018 m. rugpjūčio 18 d. Galbūt jaunavedžiams vis dar yra svarbi skaičių magija, o gal tai tik graži santuokos data.

– O skyrybų Kauno rajone daugėja ar mažėja?

– Į šį klausimą negaliu atsakyti, nes skiriasi ištuokų registravimo tvarka. Anksčiau teismas dokumentus apie santuokos nutraukimą siųsdavo į Kauno miesto Civilinės metrikacijos skyrių, nes šio miesto teritorijoje yra teismas. Šiais metais teismo priimti sprendimai apie santuokos nutraukimą siunčiami į tą Civilinės metrikacijos skyrių, kuriame buvo užregistruota santuoka. Taigi, neturime su kuo palyginti, be to, manau, netikslinga, nes santuoką galima registruoti bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje, nepriklausomai nuo to, kur gyveni.

– Jau antri metai gimimo, santuokos ir mirties liudijimai išduodami ne popieriniai, o elektroniniai. Kiek gyventojų atvyksta į jūsų skyrių popierinių dokumentų?

– Liudijimų jau visai nėra – nei popierinių nei elektronimių. Be to, visi šie atvejai yra skirtingi. Dėl gimimo: elektroniniu būdu pateikiama pažyma apie vaiko gimimą, vienas iš tėvelių privalo kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių asmeniškai arba per MEPIS sistemą ir pateikti prašymą užregistruoti vaiko gimimą, kuriame nurodo vaiko vardą, pavardę, gimimo vietą, tautybę (jeigu pageidauja), kitus duomenis matysime iš vaiko gimimo pažymėjimo. Tik tada užregistruojamas vaiko gimimas, suteikiamas asmens kodas ir tėveliams nemokamai išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas (tai popierinis dokumentas apie vaiko gimimą). Dėl šio dokumento ir vaiko užregistravimo tėveliams būtina kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių. Dėl santuokos: Pildant prašymą santuokai įregistruoti, būsimieji jaunavedžiai patys pasirenka, nori gauti santuokos įrašą liudijantį išrašą ar ne, ir už šį išrašą papildomai susimoka. Tokiu atveju santuokos metu jiems įteikiamas šis popierinis dokumentas. Per šiuos metus tik viena pora šio dokumento atsisakė. Be to, mes jį įteikiame gražiame dėkle su Kauno rajono savivaldybės ženklu. Dėl mirties: čia ir yra tas atvejis, kai popierinis mirties įrašą liudijantis išrašas žmogui nereikalingas, nebent vėliau, kai kreipsis pas notarą dėl paveldėjimo (jei notaras šio dokumento reikalaus). Mirus žmogui išrašomas medicininis mirties liudijimas ir su šiuo dokumentu galima viską susitvarkyti. Į Civilinės metrikacijos skyrių kreiptis nereikia.

– 700-asis Kauno rajone gimęs kūdikis šiemet užregistruotas trimis mėnesiais anksčiau nei pernai. Jei pakaunės gyventojų skaičius ir toliau augs panašiais tempais, kaip manote, kada jis pasieks 100 000 ribą?

– Labai didelė tikimybė, kad dar šiemet.

Pasikeitė adresas

Naujasis Kauno rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus adresas – Raudondvario pilis, Pilies takas 1, Raudondvaris.

Dėl santuokų registravimo, civilinės būklės akto įrašų papildymo ir pakeitimo, dėl vardo ir pavardės pakeitimo, dėl santuokos, sudarytos bažnyčioje, apskaitymo kreiptis į vyr. specialistę Nidą Noreikienę (tel. 8 656 78 711).

Dėl vaiko gimimo įregistravimo ir civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų, dėl užsienio valstybėje įregistruotų civilinės būklės akto įrašų apskaitymo, dėl pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo, kreiptis į vyr. specialistę Eglę Pupkutę (tel. 8 670 88 490).

Dėl archyvinių užklausimų, civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų, dėl mirčių registravimo, dėl santuokos nutraukimo kreiptis į Aušrą Smailienę (tel. 8 670 88 503).

Bendrais klausimais kreiptis į Civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Skirmantę Subačienę (tel. 8 616 00 486).