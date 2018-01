Atsiskaityti už daugiabučio priežiūrą nuo šiol – dar patogiau

Daugiabučių namų gyventojai, kurių namus prižiūri „Mano Būsto“ grupės įmonės, jau turi galimybę už suteiktas paslaugas atsiskaityti ne tik per savitarnos portalus, bet ir per mobiliąją aplikaciją „e-Būstas“.

Pasirinkus šią galimybę nebereikia jungtis prie elektroninio banko ar su popierine sąskaita kulniuoti į artimiausią įmokų priėmimo vietą.

Lietuvoje dar populiaru už suteiktas paslaugas atsiskaityti per elektroninį banką ar neštis popierinius kvitus į įmokų surinkimo vietas. Vis dėlto daugiabučių namų priežiūrą vykdančios bendrovės „Mano Būstas“ atstovai pastebi, kad gyventojai noriai priima skaitmenines naujoves, jomis naudojasi ir mielai dalijasi patirtimi su kitais. Tai rodo, kad vis daugiau lietuvių savo išmaniuosius įrenginius naudoja ne tik skambinti ar naršyti internete, bet ir sąskaitoms apmokėti.

Maždaug prieš penkerius metus savo klientams pristačiusi savitarnos portalus, o praėjusių metų pabaigoje ir mobiliąją aplikaciją „e-Būstas“, bendrovė „Mano Būstas“ skaičiuoja spartų sąskaitų apmokėjimų per šias platformas augimą.

Bendrovės Elektroninių produktų vystymo departamento vadovas Andrius Žemaitis sako, kad pernai gruodį per savitarnos portalus ir mobiliąją aplikaciją mokėtojų skaičius ir surinktų įmokų suma išaugo 300 proc.

Naudojant aplikaciją „e-Būstas“ tai galima padaryti vos dviem mygtuko paspaudimais.

„Šiandien vartotojai yra reiklūs ir bet kokio produkto jiems nepasiūlysi, tačiau atsiskaitymų statistika aiškiai rodo, kad daugiabučių gyventojams pasiūlėme jiems naudingą produktą, kurio vienas pranašumų – greitai ir patogiai atsiskaityti už namo administravimo paslaugas. Tai, kad savitarnos platformos prigijo, rodo per metus net tris kartus išaugęs atsiskaitymų skaičius“, – teigė A.Žemaitis.

Paklausus, kuo savitarnos platformos patogesnės už tradicinius sąskaitų apmokėjimo būdus, A.Žemaitis patikslino, kad „e-Būstas“ – tai atskira ekosistema, suteikianti ne tik galimybę atsiskaityti už suteiktas paslaugas, bet ir siūlanti daug kitų naudingų sprendimų.

„Žinoma, sąskaitas visada galima apmokėti ir per elektroninį banką, bet naudojant aplikaciją „e-Būstas“ tai galima padaryti vos dviem mygtuko paspaudimais, tuo metu banke turėsite atlikti daugybę prisijungimo ir mokėjimo patvirtinimo procedūrų. Be to, aplikacijos naudotojai reguliariai gauna specialius pasiūlymus iš mūsų įmonės ir partnerių, pirmieji sulaukia informacijos iš namo administratoriaus apie vykdomus darbus ir kilusias problemas. Na, ir žinoma, patys gyventojai išmaniuoju įrenginiu gali užfiksuoti gedimą name ir persiųsti jį tiesiai savo daugiabučio administratoriui“, – programėlės pranašumus vardijo „Mano Būsto“ Elektroninių produktų vystymo departamento vadovas.

Šiuo metu „Mano Būstas“ turi daugiau nei 35 tūkst. vartotojų, kurie bent kartą per mėnesį naudojasi išmaniosios programos teikiamomis galimybėmis. Įmonė prognozuoja, kad iki pavasario savitarnos portalais ir mobiliąja aplikacija naudosis per 75 tūkst. vartotojų.