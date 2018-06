Antrosios „Orion Tri-Fun“ triatlono varžybos vėl išjudino Kauną

„Orion Tri-Fun“ organizatoriai po pernai metų sėkmingų varžybų nusprendė, jog tradicija bus pratęsta. Kaip ir pernai, dalyviai plaukė 200 m., dviračiu minė 10 km., o baigė varžybas 2,5 km. bėgimu.

„Mes sustabdėme registraciją ties 250 dalyvių, bet kadangi prigaminome daugiau medalių, todėl paskutinę dieną leidome dar daugiau dalyvių užsiregistruoti. Lyginant su pernai metais, tai dalyvių turėjome beveik dvigubai daugiau,“ – apie varžybas kalbėjo renginio organizatorius Dovydas Valiuška.

Vakaras buvo saulėtas, o sukaitusius sportininkus gaivino lengvas vėjelis, vandens temperatūra siekė apie 20 laipsnių. „Tokio oro ir tikėjomės, nes kiekvienais metais per Jonines lyja, o po to oras taisosi. Tai to ir tikėjomės, kad oras bus palankus dalyvauti varžybose“, – besijuokdamas apie užsakytą orą pasakojo D. Valiuška.

Organizatorius nerimavo dėl mašinų srauto. Dėl šalia vykusio koncerto į Pažaislio vienuolyną plūdo daugybė automobilių, todėl dalyviams buvo sudėtingiau pravažiuoti dviračių trasą, nes kelią blokavo apsisukinėjantys vairuotojai. „Tikimės, kad kitais metais galbūt pavyks pakelti renginį į aukštesnį lygį. Uždarius gatvę, būtų daug saugiau dalyviams. O dalyviai domisi, nori, pažiūrėkit, kiek pritraukėme dalyvių trečiadienio vakarą, po darbų. Tai tikrai parodo, jog žmonės nori aktyviai leisti laiką", - viltingomis idėjomis dalinosi sporto entuziastas, triatloninkas.

Monika Juodeškaitė ir vėl triumfavo Tri – fun varžybose. Trasą ji įveikė per 33 min. 59 sek. taip pagerindama pernai metų laiką net 2 min. 45 sek. (pernai finišo laikas buvo 36 min. 44 sek.). „Smagu laimėti, bet dar smagiau yra dalyvauti. Todėl ir yra Tri-fun, o ne olimpinė distancija. Smagu bėgioti savo mieste, smagu matyti tiek susirinkusių žmonių“, – su plačia šypsena, puikiomis emocijomis besidalinanti lengvaatletė apibūdino vykusias varžybas. Tik pernai metais pradėjusi domėtis triatlono sporto šaka, sportininkė džiaugiasi, jog šiems metams pasiruošti ir trasą įveikti buvo daug lengviau.

Tarp dalyvių pasitaikė ir linksmai nusiteikusių triatlonininkų. Jie apsirengė įdomiais kostiumais, aprangomis. Kodėl? Nes taip norėjo palaikyti ir pagelbėti sveikatos ir integracijos klubui „Sauliukas“. Aktyvus sporto entuziastas Mindaugas Šatkus atkeliavo užsisegęs raudoną skraistę ant pečių ir užsidėjęs gladiatoriaus šalmą ant galvos. Apie varžybas jis kalbėjo su plačia šypsena veide. „Superinės nuotaikos, mes labai patenkinti. Kaune yra didžiausia laimė tokiame renginyje dalyvauti. Po pernai metų aš užsikabinau ant triatlono. Man šis antras kartas tikrai simbolinis, ir kitais metais tikrai irgi dalyvausiu“, – sportininkas dalijosi savo emocijomis.

Prie finišo linijos laukė palaikymo komandos ir šeimos nariai su draugais, šūkaujantys ir garsiais plojimais palaikantys atbėgančius dalyvius. Laukiant ir paskutinės dalyvės, minios netilo ir palaikė kiekvieną sportininką.

Rezultatai:

Vyrai:

1. Titas Pumputis - 31 min. 25 sek.

2. Kasparas Žiūraitis - 31 min. 55 sek.

3. Mantas Bartkus - 32 min. 37 sek.

Moterys:

1. MonikaJuodeškaitė - 33 min. 59 sek.

2. Emilė Steponėnaitė - 38 min.17 sek.

3. Viktorija Kalvelytė - 39 min. 59 sek.

Komandos:

1. Colibri Cycling Team - 30 min. 7 sek.

2. Sauliukas - 33 min. 5 sek.

3. Intrac - 33 min. 47 sek.