Akibrokštas: banko kortelė galioja, bet pinigų neduoda

Į redakciją kreipėsi kaunietė Svetlana (redakcijai pavardė žinoma), kuri pasakojo SEB bankas paštu jai turėjo atsiųsti naują banko kortelę, nes senosios galiojimo laikas jau ėjo į pabaigą. Ji buvo išsiųsta, bet klientės dėl neaiškių priežasčių nepasiekė.

Kortelės taip ir negavusi kaunietė užsakė, kad būtų pagaminta nauja kortelė. Per tą laiką pasibaigė senosios kortelės galiojimas. Šįkart naujoji kortelė atėjo, bet ja pasinaudoti ir nusiimti pinigų negalėjo, nes bankas iš karto naujo PIN kodo nesuteikė (o senas, kaip nesaugus, dingus pirmajai siųstai kortelei, panaikintas).

Banko filiale, esančiame "Megoje", darbo dienomis dirbančiame iki 19 val., šeštadieniais iki 17 val., ji paprašė, kad jai išgrynintų pinigų. Pasirodo, kad tą galima padaryti tik vieninteliame filiale Taikos prospekte, kuris darbo dienomis dirba nuo 8.30 iki 17 val., o šeštadieniais nuo 9 iki 15.30 val.

"Štai taip banko paslaugos tampa mums visiems vis labiau prieinamos, vis patogiau jomis naudotis..." – replikavo Svetlana, kuri stebėjosi beviltiška situacija, į kurią pakliuvo dėl banko kaltės.

Ji į Taikos prospektą, esantį kitame miesto gale, tą kartą nesitrenkė. Išsivertė su artimųjų pagalba. "Bet jeigu žmogus neturi artimųjų, galinčių padėti? Jeigu žmogus vienišas? Jeigu neturi automobilio? Jeigu su negalia, dar labiau apsunkinančia nuvykimą į vienintelį banko skyrių, kuriame galima išsiimti grynų pinigų, tarpininkaujant banko darbuotojui?" – įvairius galimus scenarijus apžvelgė moteris.

SEB banko atstovė žiniasklaidai Jovita Bazevičiūtė patvirtino, kad minėta kaunietė yra banko klientė, teigė apgailestaujanti dėl susidariusios situacijos, atsiprašė klientės dėl patirtų nepatogumų ir tikino, kad atvejai, kai paštu siunčiama banko kortelė ar PIN kodas nepasiekia kliento, yra reti.

"Taip gali nutikti, jei pasikeitė kliento gyvenamosios vietos adresas, tačiau apie tai nebuvo laiku pranešta bankui. Tokiu atveju kortelė pergaminama nemokamai per penkias darbo dienas. Klientas taip pat gali pasirinkti ir kitą kortelės gavimo būdą – atsiimti ją banko skyriuje, gauti registruotu paštu. Be to, klientui paprašius, ją galime išsiųsti ir kitu nurodytu adresu, pvz., į kliento darbovietę", – komentavo J.Bazevičiūtė.

Anot jos, net 99 proc. kasdienės bankininkystės operacijų klientai atlieka savitarna (interneto banke, naudodamiesi mobiliąja programėle ir bankomatais, išmokančiais ir priimančiais grynuosius pinigus).

"Dainavos skyriuje Kaune (Taikos pr. 88A) grynųjų pinigų operacijos tebėra atliekamos fiziškai tarpininkaujant banko darbuotojams. Savo klientams visuomet patariame turėti šiek tiek ir grynųjų, kurių gali prireikti nutikus nenumatytiems atvejams", – patarė J.Bazevičiūtė.