A. Valinskas apie artėjančius „Auksinius svogūnus“: netikėtų akcentų bus visa puokštė

Jis puikiai pamena – pirmieji "Auksiniai svogūnai" išdalyti 1998-aisiais. "Tuo metu kūrėme "Dviračio šou" ir tarp daugybės kūrybinių idėjų atėjo mintis politikus, apie kuriuos nuolat juokaudavome, apdovanoti. Keisčiausia, kad tuo metu kartu laidas kūręs Vytautas Šerėnas šios iniciatyvos nepalaikė, o aš jau buvau žingsniu priekyje – galvojau ne apie tai, ar daryti, o kaip tai padaryti", – pasakojo A.Valinskas.

Pirmoji ceremonija vyko tuo metu labai populiariame Vilniaus restorane "Geležinis vilkas". Tarp visų apdovanotųjų labiausiai išsiskyrė Nijolė Oželytė – už gyvenimo nuopelnus jai buvo įteikta balta lyg gulbė "GAZ 24 Volga". "Kad prabėgo jau 20 metų, jaučiu tik pažvelgęs į užaugusius savo vaikus. O "Auksinius svogūnus" visada vadinau savo trečiu, kūrybiniu, vaiku", – šyptelėjo A.Valinskas.

– Ir kodėl vis dėlto svogūnai, o ne, pavyzdžiui, česnakai?

– Svogūnas – labiau lietuviška daržovė nei česnakas. Svogūnas – ir sveikas, ir aštrus, naudingas, o svarbiausia – verčiantis ašaroti. Turbūt prieštaringiausia daržovė, kaip ir mūsų Lietuvos politika. Tačiau neatmeskime tikimybės, jog praėjus 20 metų būtų įdomiau, kad "Auksiniai svogūnai" taptų "Auksiniais česnakais".

– Per tuos 20 metų, matyt, būta visko. Paatviraukite, kurie "Auksiniai svogūnai" pavyko geriau ir kodėl? O gal buvo ir nesėkmingų momentų? Jeigu taip, tai kodėl?

Vinių bus tiek daug, kad neužteks lentų scenai sukalti.

– Galima turėti mėgstamiausius politikus, muzikinius numerius, tačiau kasmet atsitinka savotiškas "Auksinių svogūnų" fenomenas – kad ir kokie geri jie buvo pernai, šiųmečiai visada būna geresni už praėjusius. O jubiliejiniai, 20-ieji "Auksiniai svogūnai" bus, be abejonės, visų laikų geriausieji. Kurie įsiminė labiausiai? Atrodo, 1999 m., vykę taip pat Kaune. Įdomiausia, kad renginys jau buvo nufilmuotas Vilniaus sporto rūmuose ir parodytas per televiziją, tačiau po kelių dienų Kauno sporto halė buvo pilna žiūrovų, net musei nebuvo kur nutūpti. Tuomet pasisveikindamas su publika pasakiau: "Labas vakaras visiems, kurie neturi televizorių."

Išskirtinis renginys buvo ir 2002-aisiais, kai pirmą kartą nominantai buvo ne tik svečiai, bet ir programos dalyviai – politikai dainavo su garsiausiomis mūsų šalies muzikos žvaigždėmis. Nepažįstamą sferą išbandę politikai neslėpė, kad jiems dainuoti "Auksinių svogūnų" scenoje buvo smagu ir linksma. Tai buvo pirmas viešas renginys, kuriame pramogų verslas tikrąja to žodžio prasme suaugo su politika. Ir paaiškėjo, kad tarp šių sričių yra daugiau bendrumų nei skirtumų.

– Jau visi įpratę – jeigu A.Valinskas ko nors imasi, visada viskas pavyksta. Ko ypatingo iš "Auksinių svogūnų" 20-mečio tikėtis žiūrovams, kurie veržte veržiasi, kad kovo 28 d. Kauno "Žalgirio" arenoje galėtų pamatyti šį nepakartojamą reginį?

– Jau minėjau, kad tai bus geriausi visų laikų "Auksiniai svogūnai" – surinkome per 20-metį ryškiausius, daugiausia susižavėjimo sulaukusius, įdomiausius muzikinius numerius, ir juos parodysime. Be abejo, nepamiršime ir nūdienos aktualijų – dalis pasirodymų bus skirti naujausiems politikos ir visuomenės skandalams. "Auksiniai svogūnai" bus skirti ir per 20 metų populiarumo nepraradusioms politikos žvaigždėms, ir spėjusiems gerokai "prisidirbti" šios arenos naujokams.

– Ir vis dėlto, išduokite paslaptį, kas bus jubiliejinio renginio "vinis"?

– Vinių bus tiek daug, kad neužteks lentų scenai sukalti. Maksimaliai didinsime sceną. O jei rimtai, akcentų bus visa puokštė. Vienas geidžiamiausių Lietuvos jaunikių Radžis nusprendė pasipiršti būtent per "Auksinius svogūnus". Kas ji, ta laimingoji, pirmieji sužinos tik "Žalgirio" arenos žiūrovai. Radžis savo širdies damai jau repetuoja meilės dainą. Kultinį baleto numerį atliks "Gulbių ežero" princese virtęs Deivis, princas Ramūnas Vyšniauskas ir... netikėtu amplua pasirodysiantis Aurimas Didžbalis. Žilvinas Žvagulis kabins makaronus su skandalingai nuotoliniu būdu Valstiečių ir žaliųjų frakcijoje dirbančia fotografe Milena. Specialiai "Auksinių svogūnų" jubiliejui vienai dienai atgims kultinė muzikos grupė "Mokinukės", bus giedamas himnas sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai. Deivis Norvilas šįkart "O ja!" kartos jau ne vienai, o net dviem Ingoms Valinskienėms. Kas bus antroji? Paaiškės kovo 28-ąją.