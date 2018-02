Spektaklyje „Bambeklis Bajoras“ – savojo kelio paieškos

Šitoks galvosūkis ramybės neduoda ne tik paprastiems žmonėms, bet ir kilmingiesiems. Vienas tokių – aukštos kilmės, skvarbaus proto, riestų ūsų ir dar aukščiau užriestos nosies bajoras, vardu Boleslovas, - suprato savo bajoriškai prigimčiai tinkamos profesijos neatrasiąs gimtajame Lietuvos kaime ir nusprendė iškeliauti į platųjį pasaulį. Apie netikėtus atradimus keliaujant per kaimelius, miestelius bei didmiesčius nuotaikingai ir šmaikščiai pasakoja naujausias „Keistuolių teatro“ spektaklis žmonėms nuo 6 metų – režisieriaus Aido Giniočio „Bambeklis Bajoras“.

Šiuolaikiškai interpretuotais liaudies pasakų motyvais ir vietoje ramiai nusėdėti neleidžiančiomis dainomis besiremianti „Bambeklio Bajoro“ odisėja per platųjį pasaulį sukels juoką ne tik vaikams, bet ir tėveliams. Talentinga „Keistuolių teatro“ aktorių komanda su manieringuoju Bajoru (akt. Jonas Šarkus) priešakyje nevengdami švelnios ironijos pažvelgia tiek į kilmingo lietuvaičio Boleslovo įnorius, tiek į sudėtingą ir įvairiaspalvį skirtingų darbų bei užsiėmimų pasaulį. Laikais, kuomet svetur ieškoti laimės iškeliauja ne vienas, „Bambeklis Bajoras“ žiūrovams primena – kartais patys svarbiausi ir širdžiai artimiausi dalykai slypi ne tolimuose kraštuose, o savame kieme.

Režisierius, scenarijaus ir idėjos autorius A. Giniotis „Bambeklį Bajorą“ vadina savotišku tradicijos tęsiniu – užaugti jau spėjusiai „Keistuolių teatro“ publikai puikiai pažįstami anksčiau jo statyti spektakliai „Jonas Kareivis“ bei „Mykolas Žvejas“, taip pat nestokoję tautosakos elementų ir muzikos. Tai spektakliai apie ypatingo likimo pagrindinius veikėjus simboliškomis pavardėmis, patiriančius gausybę nuotykių ir galiausiai atrandančius tikrąjį džiaugsmą. Ne išimtis – ir „Bambeklis Bajoras“: apkeliavęs pasaulį išdidusis Boleslovas supranta, jog širdžiai mieliausi darbai bei žmonės slypi čia pat, po per aukštai užriesta nosimi, o už didingą kilmę gerokai svarbesnė kilni ir mylinti širdis. Drauge su „keistuoliais“ šias pamokas nuotaikingai išmokti kviečiama vasario 23 dieną 11 valandą „Girstučio“ kultūros centre.