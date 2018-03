„Scooter“ Kauną pasiekė su nuotykiais

Grupės nariai džiaugiasi pagaliau nusileidę Lietuvoje ir skuba ruoštis koncertui, tad šių įvykių nekomentuoja. Koncerte Lietuvoje su „Scooter“ koncertuos dar trys XX a. 9-ojo dešimtmečio žvaigždės: šokių ikonomis vadinami „Brooklyn Bounce“, Vokietijos techno muzikos projektas „U96“ ir europietiškojo repo pionierius Nana, kurių kelionės dėl oro sąlygų Europoje taip pat nepraėjo be nuotykių. Visi koncerto dalyviai jau Kaune ir ruošiasi vakaro koncertui.

Įdomu tai, kad „Scooter“ lyderis, nesvarbu, kokioje šalyje vieši, visada prašo tos pačios markės automobilio. Jis važinėjasi tik „Mercedes S-Class“. Lietuvoje atlikėjas taip pat pageidavo važinėti šios markės automobiliu ir iš Kauno oro uosto visa komanda į Kauno centre esantį viešbutį „Park Inn by Radisson“ atvyko būtent šios klasės automobiliais.

Viena populiariausių techno muzikos grupių pasaulyje Lietuvoje gana dažni svečiai. Šįkart jie grįžo po metų pertraukos – praėjusį pavasarį surengė grandiozinį koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje. Po šio pasirodymo „Scooter“ komanda aukštais balais įvertino tiek arenos akustiką, tiek profesionalų organizavimą – nuo komandos pasitikimo oro uoste iki palydėjimo iki scenos. Todėl ir savo koncertinės veiklos jubiliejų jie pageidavo paminėti ne kur kitur, o būtent „Žalgirio“ arenoje.

HP Baxxteris žada su neįtikėtina energija ir nežabojama jėga atlikti savo hitus „Maria“, „Fire“, How Much Is The Fish“, „J’adore Hardcore“, „Nessaja“, „Move Your Ass“, „Hyper Hyper“, „Call Me Manana“, „4 AM“ bei daugelį kitų.

25 metų karjeros laikotarpiu vokiečių techno muzikos grupė surengė per 1000 įspūdingų pasirodymų daugiau nei 50 pasaulio šalių, todėl „Scooter“ pelnytai įvardijama kaip viena iš įspūdingiausius pasirodymus rengiančių dabarties šokių muzikos grupių. Tačiau šį pasaulinį koncertų turą „Wild & Wicked“ gerbėjai vadina bene geriausiu per visą „Scooter“ veiklos istoriją. Techno muzikos karaliai savo klausytojams parengę tikrą geros muzikos, šviesų ir pirotechnikos šou, prie kurio prisideda milžiniška žmonių komanda.

Kartu su „Scooter“ koncertuos dar trys XX a. 9-ojo dešimtmečio žvaigždės: „Brooklyn Bounce“, „U96“ ir Nana. „U96“ ir Nana Lietuvoje lankysis pirmą kartą, todėl pasirodymas Lietuvos gerbėjams jiems ypač svarbus. Grupių kelionės taip pat nepraėjo be nuotykių – po skrydžių atidėjimų iš Rygos oro uosto Kauną paryčiais pasiekė „United 6“ po 24 valandų kelionės iš Vokietijos, nors buvo suplanuota, kad atskirs prieš dieną, o Nana ir „Brooklyn Bounce“ atskirdo vėluojančiais reisais.

Pasak vieno „Scooter“ gerbėjo, nepraleidžiančio nė vieno grupės koncerto nuo 1997 metų, jų pasirodymai yra neišmatuojamas energijos užtaisas. „Kai pakeli rankas per pirmąsias dainas, tai ir išeini pakeltomis rankomis. Jų pasirodymų neįmanoma ramiai stebėti. Tai tikrai ne ta grupė, į kurios pasirodymus eini medituoti. Į „Scooter“ visada eini su mintimi kilnoti arenos stogą. Ir kiekvieną kartą realybė pranoksta visus lūkesčius“, – sakė ištikimas vokiečių techno muzikos veteranų gerbėjas.

Sostinėje gyvenantys „Scooter“ gerbėjai galės nesukti galvos, kaip po koncerto Kaune naktį reikės pasiekti namus. Šokių muzikos mylėtojų patogumui organizatoriai su „Lietuvos geležinkeliais“ suderino specialiai šiai progai pavėlintą traukinių tvarkaraštį. Todėl visi gerbėjai po „Scooter“ pasirodymo galės saugiai sostinę pasiekti traukiniu, kuris iš Kauno į Vilnių išvyks 23:40 val. Bilietus galima įsigyti www.traukiniobilietas.lt.