„Priesaika“: patriotinės roko operos gimimas

Idėja, kurią man entuziastingai pateikė kultūrininkas ir prodiuseris Valdas Andriuškevičius, buvo netikėta, tačiau pasirodė itin svarbi, aktuali. Ypač mūsų dienų jaunimui, ypač per modernią išraišką – perteikiant per roko muziką, per atlikėjų savitą traktuotę papasakoti koncentruotai apie mūsų laisvės kovotojus, partizanus, kovojusius su okupantais pokario metais ir likusius ištikimais priesaikai ir pasirinkusius mirtį, o ne išdavystę.