Parodoje – šiuolaikiška pasaulio sutvėrimo istorija

Sugrįžkime prie spalvos. Priklauso nuo to, kurioje vietoje padėsime kirčio ženklą: jÚoda ar juodaA – gausime skirtingą rezultatą: suabsoliutinsime spalvos galią arba ji tebus fragmentas visumoje. Nuo to priklausys ir mūsų požiūris: pirmuoju atveju viską matysime negatyviai, antruoju – įžvelgsime, kieno dalis yra fragmentas ir kas yra šalia jo. Kirtis – maža detalė, tačiau keičianti esmę.

Todėl A.Butvilo parodos pavadinimą kirčiuočiau juodà, bet ne dėl to, kad bijau tamsos. Pastelėmis kurtuose piešiniuose šviesa atsiranda, o ne dingsta. "Man patinka kovoti su tamsa – suardyti ją baltomis linijomis, priversti šviesti ir spindėti", – sako autorius.

Šviesa lėtai išnyra piešinių paviršiuose, priversdama žiūrovą stebėti paveikslą nenuleidžiant akių, nes kiekviena piešinio detalė, linija, štrichas, spalvos tonas – menininko kūriniuose yra svarbi. Kaip ir su tuo kirčio ženklu – uždėsi ne ten ir viskas kardinaliai pasikeis.

Pastelės darbų stilistika įdomi savo medžiagiškumu, kurį autorius išgauna smulkiai štrichuodamas kompozicijų detales ir sukurdamas tūrį, kūną, kuris žvelgiant ilgiau, rodos, pradeda judėti, kvėpuoti. Atrodo, kad tik kelių sekundžių trūksta, ir vaizduojami personažai atgis, pranešdami apie pasaulio pradžią.

A.Butvilo darbai iliustruoja momentą, kai aplink nieko nebuvo, tvyrojo tamsa, o tada įvyko kažkas – Didysis sprogimas, Dievo valia ar kažkas kita – ir atsirado viskas.

Tas viskas buvo neryškus, bet paliečiamas, pajaučiamas, tikras. Kaip ir menininko kūriniuose vaizduojami žmonės ("Adomas", "Ieva"), paukščiai ("Jis", "Ji"), gamtos motyvai ("This is my church" ("Tai mano šventovė") – tarsi pabudę toje miglotoje piešinio erdvėje, atrandantys pasaulį ir save jame.

"Ši paroda, tai pirmosios, vykusios 2016-aisiais galerijoje "Balta", pratęsimas, tik pirmojoje vis dar savęs ieškojau, šioje – atradau", – prisipažįsta A.Butvilas.

Žinoma, ir šioje istorijoje, kaip ir anksčiau kurtuose autoriaus darbuose, paukščio simbolis – viena centrinių figūrų. Jis nejudantis, tačiau jo kūno plastika – subtili ir elegantiška.

Piešinio erdvėje paukštis yra vienintelis elementas, kuriantis nuotaiką, perteikiantis būseną, atskleidžiantis pasakojimą. Įdomu tai, kad tas pats paukštis keliauja iš vieno paveikslo į kitą: vienuose darbuose jis vienas, kituose – jau dviese ar minioje ("Pabėgėliai"). Piešiniuose vaizduojami paukščiai skleidžia rimtį, susikaupimą. Jie tarsi nebylūs, parodoje atsiskleidžiančios istorijos metraštininkai, sklendžiantys aukščiau visų ir stebintys, kas vyksta.

Pasaulio sutvėrimo tema A.Butvilo piešiniuose perteikiama šiuolaikiškai ir savitai. Autorius interpretuoja populiariosios kultūros simbolius, atskleisdamas originalų stilių ir išlaikydamas pusiausvyrą tarp dekoratyvumo ir minimalizuotos estetikos. Išlaikydamas harmoniją, savo piešiniuose menininkas įžiebia šviesą, tačiau palieka vietos ir tamsai.

Kas? A.Butvilo paroda "Black".

Kur? "Remis Tattoo Gallery" (M.Daukšos g. 16).

Kada? Veikia iki birželio 10 d.