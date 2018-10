Neįgalius vaikus auginančios šeimos stovykloje išbandė ir gongų terapiją

Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Dienos socialinės globos centras antrus metus iš eilės organizavo šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, stovyklą "Laikas kartu". Čia siekta suburti šeimas ir paskatinti jas bendrauti tarpusavyje, be to, per kūrybines veiklas skatinti pačios šeimos bendrystę.

Tris dienas trukusi stovykla vyko Lietuvos paraplegikų asociacijos įkurtame Landšafto terapijos ir rekreacijos centre Monciškėse, prie Baltijos jūros. Stovyklos dalyviai kūrė savo šeimos juostas iš įvairių gamtoje rastų priemonių. Šeimų nariai džiaugėsi galėdami užsiimti kūrybine veikla drauge su visa šeima, nes, kaip patys įvardijo, dažniausiai tokiai tikslingai bendrystei nelieka laiko. Stovyklautojai visi drauge vakarais ėjo palydėti besileidžiančios saulės.

Kūrybinės užduotys leido šeimoms geriau pažinti vienoms kitas. Vaikai dalyvavo kaniterapijos užsiėmime su "Maltos ordino" savanorėmis ir jų šunimis, tėvai su Dienos socialinės globos centro kineziterapeute diskutavo apie vaikų sensorinį ugdymą. Bendrai veiklai kvietė odontologė ir burnos higienistė, muzikas Linas Švirinas pasakojo apie muzikos poveikį žmogui, o jo atliekama gongų garsų terapija leido atsikvėpti ir atsipalaiduoti net ir labiausiai įsitempusiems, nuolatinius spazmus kūne jaučiantiems vaikams ir jaunuoliams. Akrojogos užsiėmime šeimų atstovai lavino jėgą, lankstumą, mokėsi atsipalaiduoti.

Šeimos džiaugėsi stovykloje galėjusios leisti laiką kartu, diskutuoti rūpimomis temomis, skirti laiko vienas kitam ir pasisemti naujų idėjų, pajusti tarpusavio palaikymą.