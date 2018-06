Muzikinis žemėlapis – nuo F. Chopino Kaune iki pučiamųjų Pakruojo rajone

Pasimatymas su F.Chopinu

J.Ławrynowicz parengtoje programoje "Pasimatymas su Fryderyku Chopinu" skambės įspūdingiausi didžiojo romantiko opusai, atskleisiantys plačią jo kūrybos retrospektyvą.

Klausytojai galės mėgautis gaivalingais fortepijono pasažais spinduliuojančiomis fantazijomis-ekspromtais, svajingais valsais, noktiurnais, žaismingais skerco ir tuometės Lenkijos dvarų kultūrą reprezentuojančiomis mazurkomis ir polonezais.

Sėkmingai Lenkijos fortepijoninį meną reprezentuojanti J.Ławrynowicz kilusi iš Varšuvos, o įgimtą muzikalumą atlikėja paveldėjo iš savo tėvų – taip pat profesionalių muzikantų. Skambinti fortepijonu ji pradėjo būdama ketverių, su pagyrimu baigė studijas Varšuvos F.Chopino muzikos akademijoje, vėliau meistriškumą tobulino padedama legendinės pianistės profesorės Halinos Czerny-Stefańskos.

Atlikėja pelnė laurus daugelyje prestižinių tarptautinių pianistų konkursų: Berlyno "Steinway&Sons" jaunųjų atlikėjų, Darmštato F.Chopino, Halinos Czerny-Stefańskos ir Brazilijoje vykusiame "Art Livre" konkurse. Pianistė nuolatos kviečiama skambinti solinius rečitalius įvairiose šalyse, groti kartu su žymiais orkestrais ir dirigentais, dalyvauti tarptautinių pianistų konkursų komisijų darbe, yra Varšuvos F.Chopino muzikos akademijos dėstytoja, habilituota mokslų daktarė, veda meistriškumo kursus visame pasaulyje.

Pianistė įrašė daugiau nei 30 kompaktinių plokštelių, kuriose įamžinti visi F.Chopino soliniai ir kameriniai kūriniai, visi Romualdo Twardowskio kūriniai fortepijonui, fortepijonui ir smuikui bei jo fortepijoninis koncertas, kitų Lenkijos kompozitorių kūriniai fortepijonui, fortepijoniniai koncertai ir kamerinė muzika, o didžioji dalis šių kūrinių – J.Ławrynowicz įgrotos pasaulinės premjeros.

Be ekstravagancijos

"Jos atliekama F.Chopino muzika skamba iš širdies gelmių ir turi nepaprastą poveikį, – apie J.Ławrynowicz grojimą sako muzikos kritikai. – Iš tiesų šiais laikais F.Chopino muzikos atlikimas neatsiejamas nuo tų kanonų, kuriuos sukūrė legendiniai praėjusio šimtmečio pianistai. J.Ławrynowicz pavardė pelnytai gali būti rašoma greta didžiųjų meistrų. Jos atlikimas brandus ir nepaprastai išradingas. Mazurkos ir noktiurnai lengvi, melodingi, gaivūs, kartu neturintys nereikalingo ekstravagantiškumo, kurio dažnai neišvengia jauni atlikėjai."

Jos polonezai, anot kritikų, išties lenkiški, atlikti puikiai, su polėkiu, užtikrintumu ir reikiamu temperamentu, rondo, mažai žinomos variacijos ar skerco atskleidžia fantastiškas slaptas istorijas.

"Kiekvienas niuansas ar tema atranda savo vietą puikiai apgalvotoje interpretacijoje: čia gausu atlikėjos poskonių, melodinių niuansų, drąsiai atliekamo rubato. Liečiamas jos pirštų fortepijonas skamba autentiškai ir, beje, puikiu garsu. Pianistė groja itin preciziškai, kiekvieno kūrinio forma papildoma gausiais atspalviais, o jos kūrybingumas ir paprastumu dvelkianti elegancija tiesiog užburia", – rašo ekspertai.

Reveransas gimtajai publikai

Šeštadienį Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje trys muzikai, atvykę iš JAV, su Pažaislio muzikos festivalio klausytojais dalysis romantinės muzikos sąskambiais.

Programoje "Romantiški momentai" girdėsime smuikininkę Barborą Valiukevičiūtę, valtornininką Raulį Rodriguezą ir pianistę Ievą Jokubavičiūtę. Atlikėjų parengtoje programoje skambės rusų romantiko Reinholdo Gliero muzikiniai momentai valtornai ir fortepijonui, puikios vokiečių pianistės, kompozitorės, vieno iš romantizmo epochos genijų – Roberto Schumanno žmonos Claros Schumann romansai smuikui ir fortepijonui bei vieno ryškiausių austriškojo romantizmo atstovų Johanneso Brahmso Trio valtornai, smuikui ir fortepijonui.

Kaune gimusi smuikininkė B.Valiukevičiūtė šiuo metu tobulinasi JAV, bet kelias iki ten vedė per Europos muzikos mokyklas: ji mokėsi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje, studijavo Fjezolės muzikos mokykloje Italijoje, Manhatano muzikos mokykloje JAV, o pastaruosius dvejus metus smuikininkė studijuoja "De Paul" universitete. B.Valiukevičiūtės rečitaliai skambėjo Italijos "Auditorium al Duomo", Japonijos "Fukuoka Across Hall", JAV "Metropolitan Museum Concert Hall", "Veronica Hagman Concert Hall" ir "Staller Center for the Arts" salėse. Smuikininkė dažnai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose įvairiuose žemynuose. B.Valiukevičiūtė yra orkestro "New York Symphonic Ensemble" artistė ir "Pan European Philharmonic" kviestinė koncertmeisterė.

R.Rodriguezas garsėja kaip itin plataus profilio muzikas – puikiai atlieka tiek klasikinę, tiek populiariąją muziką ir džiazą. R.Rodriguezas koncertavo Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Australijoje. Ne mažiau svarbią vietą jo kūrybinėje biografijoje užima pedagoginė veikla: jis, remiamas UNICEF organizacijos, vedė valtornos pamokas Victoriano Lopezo muzikos mokykloje Hondūre, dėstė Bankoko jaunimo festivalyje "Jaunimas jaunimui" ir tarptautiniame Wolfgango Amadeus Mozarto festivalyje Salvadore. R.Rodriguezas – aktyvus kamerinės muzikos atlikėjas. Jo iniciatyva susibūrė ansamblis "Majamio pučiamieji" – kvintetas, siekiantis klausytojus sudominti kamerine muzika, derindamas ją su Lotynų Amerikos stiliais ir žanrais. Šiuo metu atlikėjas studijuoja "Stony Brook" universiteto doktorantūroje, čia skaito paskaitas ir dirba studentų orkestro dirigento asistentu. Jis groja Pietų Floridos simfoniniame orkestre, bendradarbiauja su Majamio miesto baletu ir kitais kolektyvais. Šio valtornininko grojimas įamžintas 2015 m. "Latin Grammy" geriausio instrumentinio albumo apdovanojimą pelniusiame albume "Dr. Ed Calle Presents".

Pianistė I.Jokubavičiūtė kritikų vertinama kaip atlikėja, puikiai derinanti įspūdingą techniką, rafinuotą temperamentą ir įtikinantį įžvalgumą. 2006 m. ji buvo įvertinta prestižinės "Borletti-Buitoni Trust" draugijos, remiančios atlikėjus iš viso pasaulio, apdovanojimu. Į JAV išvykusi po mokslų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, atlikėja studijavo Kurtis muzikos institute Filadelfijoje ir Niujorko Mannes muzikos koledže. Prieš trejus metus ji gavo profesorės pareigas Šenandoa universiteto konservatorijoje Virdžinijos valstijoje, o praėjusių metų vasarą dėstė Kurtis vasaros festivalyje Filadelfijoje ir Kneiselio salėje Maine. 2010 m. išleistas debiutinis I.Jokubavičiūtės albumas klausytojų ir kritikų buvo puikiai įvertintas – jį lydėjo sėkmingi rečitaliai JAV, Lietuvoje, Prancūzijoje. Pianistė grojo su Čikagos simfoniniu, Rio de Žaneiro, Amerikos jaunimo filharmonijos, Montevidėjo filharmonijos orkestrais, dalyvavo įvairiuose festivaliuose. I.Jokubavičiūtės įkurtas fortepijoninis trio "Cavatina" 2009 m. laimėjo tarptautinį Naumburgo kamerinės muzikos konkursą. Jau antri metai pianistė bendradarbiauja su žymia smuikininke Midori, kurios koncertiniai turai driekiasi per visą pasaulį.

Baroko perlų vėrinys

Sekmadienį Žeimių Švč.Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje karaliaus didingasis barokas. Į programą "Baroko perlai" klausytojus pakvies balso spalvų turtingumu pasižymintis mecosopranas Nora Petročenko, virtuoziškumu ir dramatizmu išsiskiriantis kontratenoras Algirdas Bagdonavičius, jaunoji klavesinininkė Kamilė Palekauskaitė ir preciziškasis Kauno styginių kvartetas. Baroko muzikos atlikimo meno atgimimas visoje Europoje byloja apie nepaprastai turtingą šio nevienalyčio laikotarpio muzikos emocinę ekspresiją, įkvepiančią tiek atlikėjus, tiek klausytojus. Nemokamame Pažaislio muzikos festivalio koncerte apsilankę klausytojai galės mėgautis nuostabiausiais baroko epochos genijų Antonio Vivaldi, Johanno Sebastiano Bacho, Georgo Friedricho Händelio ir Henry Purcellio kūriniais.

Talentinga jaunoji pianistė K.Palekauskaitė puikiai groja ne tik solo, bet ir su kameriniais ansambliais. Ji yra laimėjusi laureatės vardą penkiuose tarptautiniuose konkursuose, o tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse "Muzikinė akvarelė" pirmoji premija jai atiteko net du kartus.

Dainininkė N.Petročenko yra dažnai kviečiama atlikti klasikinį koncertinį repertuarą, dalyvauti įvairiuose operų pastatymuose Prancūzijoje, Portugalijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Svari atlikėjos repertuaro dalis tenka baroko epochos ir šių dienų muzikai. N.Petročenko mokėsi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, įgijo magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulino vokalinį meistriškumą pas garsius operos solistus ir dalyvavo daugelyje meistriškumo kursų. Ypatingos sėkmės ir tarptautinio įvertinimo sulaukusi atlikėja bendradarbiauja su Prancūzijos muzikinio teatro grupe "T&M", kuria vaidmenis Baltijos kamerinio operos teatro projektuose, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre bei kitur. Solistė yra dainavusi su kone visais Lietuvos orkestrais, Vokietijos SWR "Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg", Portugalijos "Remix Ensemble", Prancūzijos "Ensemble Multilatérale", Belgijos "Spectra Enseble" bei "Royal Chamber Orchestra of Wallonia", žymiais senosios muzikos ansambliais.

A.Bagdonavičius pagrįstai gali didžiuotis sukaupta didele įvairių muzikinių epochų ir žanrų kūrinių atlikimo patirtimi – nuo renesanso iki šiuolaikinės muzikos. Solistas aktyviai koncertuoja, yra dainavęs JAV, Italijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Austrijoje ir Slovėnijoje, o jo repertuare dominuoja Baroko epochos ir sakralinės muzikos žanrų arijos ir dainos. Atlikėjas po vadybos ir verslo administravimo studijų pasuko dainininko karjeros keliu, mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – įgijo meno licenciato laipsnį. Solistas nuolatos dalyvauja vokalinio meistriškumo kursuose, Lietuvos ir užsienio festivaliuose, bendradarbiauja su Panevėžio ir Klaipėdos muzikiniais teatrais.

Kauno styginių kvartetas dažnai tituluojamas kūrybiškiausiu, gyvybingiausiu ar tiesiog geriausiu tokio pobūdžio kolektyvu mūsų šalyje. Platus skirtingų epochų ir stilių muzikos repertuaras leidžia šiam kolektyvui aktyviai propaguoti Baroko epochos, klasikinę, šiuolaikinę lietuvių ir užsienio autorių muziką. 2012 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui kolektyvas buvo įvertintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės premija.

Popietė su Z.Kelmickaite

Tą patį sekmadienį beveik tuo pat metu Pažaislio muzikos festivalis svečiuosis ir Pakruojo rajone. Čia esančio Akmenėlių dvaro klojime griaudės nuotaikinga ir pakilią nuotaiką žadanti varinių pučiamųjų instrumentų muzika. Į koncertą "Pučiamųjų fiesta" Pažaislio muzikos festivalio klausytojus pakvies "Sostinės vario kvintetas" ir šmaikščioji muzikologė Z.Kelmickaitė. Jos taiklių komentarų lydimoje programoje skambės subtiliai aranžuoti Johanno Sebastiano Bacho, Georgo Friedricho Händelio, Gioachino Rossini, Leonardo Bernsteino, Enrique Crespo, Rafaelio Méndezo, Dmitrijaus Šostakovičiaus ir Franzo Liszto kūriniai.

"Sostinės vario kvintetas", kuriame groja trimitininkai Algirdas Januševičius ir Domas Memėnas, valtornininkas Gintaras Ščerbavičius, trombonininkas Paulius Batvinis ir tūbininkas Darius Bažanovas – šaunių ir linksmų vyrukų kompanija, kurioje nuostabiai dera nuoširdus draugiškumas ir aukščiausio profesinio lygio muzikavimas. Tokiomis vertybėmis apdovanoti muzikantai lengvai randa kelia į visų klausytojo širdis. Jauni, talentingi Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro artistai šį kolektyvą įkūrė siekdami ansamblinio muzikavimo tobulumo ir individualaus meninio lygio kėlimo. Jau dvi dešimtis metų gyvuojantis kolektyvas aktyviai įsitraukė į Lietuvos kultūrinio vyksmo terpę.

"Sostinės vario kvintetas" – nuolatinis stambiausių Lietuvos kultūros renginių dalyvis: be šio kolektyvo neapsieina "Didysis muzikų paradas", Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro kamerinės muzikos vakarai, "Alma Mater Musicalis", Klaipėdos varinių pučiamųjų instrumentų festivalis ir kiti renginiai. Ansamblis bendradarbiauja ir su kitais Lietuvos meniniais kolektyvais, buvo pakviestas dalyvauti Švedijos pučiamųjų instrumentų muzikos festivalyje Jönköpinge, įrašinėja pučiamųjų muziką LRT fondams, išleido dvi kompaktines plokšteles.

Kas? Koncertas "Pasimatymas su Fryderyk Chopin".

Kur? Kauno valstybinėje filharmonijoje.

Kada? Birželio 8 d. 18 val.

Kas? Koncertas "Romantiški momentai"

Kur? Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje.

Kada? birželio 9 d. 18 val.

Kas? Koncertas "Baroko perlai".

Kur? Žeimių Švč.Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Kada? birželio 10 d. 15 val.

Kas? koncertas "Pučiamųjų fiesta".

Kur? Akmenėlių dvare (Pakruojo raj.).

Kada? birželio 10 d. 16 val.